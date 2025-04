Nintendo lanzó un número especial de su revista oficial dedicado a Nintendo Switch 2.

La compañía compartió la noticia hoy en su sitio web de Japón , anunciando que se lanzó la versión digital de la "Edición especial 2025 de la revista Nintendo" con el Switch 2.

La revista, a la que puedes acceder aquí , tiene un total de 80 páginas y ofrece un vistazo a la Switch 2, sus características de hardware, como sus nuevos Joy-Cons, y los juegos, incluidos Mario Kart World, Donkey Kong Bananza y The Duskblood .

