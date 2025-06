La actualización Dying Light: Retouched no llegará a Nintendo Switch, según confirma Techland

Tampoco hay "planes" de llevar Dying Light a Nintendo Switch 2

La actualización gratuita de mejora visual y de audio estará disponible en PC, PlayStation y Xbox

¡Atención! Tenemos novedades sobre la próxima actualización Dying Light: Retouched, aunque los fans de Nintendo Switch no estarán muy contentos, ya que no llegará a su consola y parece que no hay planes para un port para Switch 2.

Esta semana, el estudio finalmente compartió los detalles de la actualización tras haber anunciado sus planes durante el décimo aniversario de Dying Light a principios de este año.

La actualización gratuita, que llega hoy 26 de junio, ofrecerá mejoras visuales y de audio. Se ha mejorado la calidad de las texturas del entorno y la resolución, junto con la iluminación y el renderizado basado en física (PBR, por sus siglas en inglés).

Techland también está introduciendo una nueva calidad de sombras en Ultra 8K y ha mejorado las opciones de iluminación en las superficies. Además, el compositor original, Paweł Błaszcak, ha regresado para remasterizar la banda sonora con nuevas pistas y sonidos ambientales.

"Una de las mejores cosas de trabajar con tu propio motor gráfico es que las personas que lo desarrollan están justo al lado", comentó Techland en su blog. "En los últimos años, hemos agregado mucho, personalizado mucho y aprendido a exprimir más la tecnología que ya tenemos. Un día, alguien empezó a aplicar ese conocimiento a algunos assets antiguos... y nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo en todo el juego."

En su momento, Techland dijo que la actualización Dying Light: Retouched estaría disponible para los propietarios de Dying Light en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Sin embargo, no se mencionó nada sobre Nintendo Switch.

Ahora, en una declaración por correo electrónico a IGN, el desarrollador ha confirmado que la actualización gratuita no estará disponible para dicha consola.

"La actualización Dying Light: Retouched no llegará a Nintendo Switch", indicó Techland.

Lamentablemente, también parece que no habrá una versión para Switch 2, lo que significa que el juego original de Dying Light solo se podrá jugar en esa consola mediante retrocompatibilidad.

"En cuanto a un port para Nintendo Switch 2 del Dying Light original: No tenemos planes en este momento", explicó Techland. "Actualmente estamos completamente enfocados en lanzar Dying Light: The Beast el 22 de agosto de 2025 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. No tenemos noticias que compartir sobre Nintendo Switch 2 por ahora."