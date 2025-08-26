La asistencia récord a la Gamescom 2025 podría significar que se trata de un evento que los gamers ya no pueden permitirse ignorar

La Gamescom 2025 ha sido la mayor hasta la fecha.

Más de 350 000 visitantes de 128 países acudieron al evento.

Para los gamers, la Gamescom se está convirtiendo rápidamente en la cita ineludible para conocer novedades, ver tráilers, avances y mucho más.

¿Se perdieron la Gamescom 2025? Sin duda, uno de los mejores eventos de videojuegos los últimos años, y no, no solo lo decimos nosotros, pues ya conocemos los números y lo demuestran.

Los organizadores de Gamescom publicaron un comunicado de prensa con las cifras de este año, que incluyen un total de 357,000 asistentes provenientes de 128 países. Además, la feria contó con la participación de 1,568 expositores (compañías mostrando sus próximos juegos y hardware) provenientes de 72 países distintos.

El evento de Opening Night Live también atrajo un total de 72 millones de visualizaciones a nivel internacional, lo que según Gamescom representa un incremento del 80% respecto al año anterior.

Seguramente esto se debe a la expectativa generada por títulos como Hollow Knight: Silksong, Ghost of Yotei y Resident Evil Requiem, todos los cuales hicieron acto de presencia de una u otra forma durante el evento. Pero más allá de eso, queda claro que el interés por esta vitrina anual de videojuegos es enorme.

Ahora bien, ¿qué significan todas estas cifras para el gamer promedio? En pocas palabras, que Gamescom es un evento cada vez más difícil de ignorar, incluso si solo lo sigues a través de tráilers, entrevistas y adelantos.

Ya sea que asistas o solo sigas las noticias en línea, Gamescom es una fecha marcada en rojo en el calendario de muchos de tus desarrolladores y publishers favoritos. Entre ellos están nombres como Capcom, Bandai Namco, Nintendo, Sega, Square Enix, Epic Games, Xbox Game Studios, entre otros. Si hay un juego muy esperado que se lanzará en los próximos seis meses, es muy probable que esté presente en Gamescom con nuevos tráilers y/o avances.

Al igual que el Summer Game Fest y otros eventos masivos de años pasados, Gamescom ha seguido creciendo año con año, y ahora se consolida como la expo de videojuegos más grande de Europa. Esto también significa que, en general, resulta más accesible para desarrolladores y publishers con base en Europa y el Reino Unido. Dicho esto, Gamescom también confirmó que ha aumentado la presencia de visitantes de la industria provenientes de EE. UU., Canadá, China y Japón, lo que lo convierte en una operación verdaderamente global.

Nosotros estaremos compartiendo nuestras impresiones y avances de los juegos que pudimos probar en Gamescom 2025, así que mantente al pendiente durante esta y la próxima semana.