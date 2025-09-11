La aplicación PlayStation Family es una nueva forma para que los papás supervisen el uso que sus hijos hacen de la PS4 y la PS5

La aplicación PlayStation Family ya está disponible para dispositivos iOS y Android.

La aplicación de control parental ofrece las mismas funciones que en PS5 y PS4, además de otras opciones adicionales para que los padres puedan supervisar el tiempo de juego de sus hijos.

Los padres pueden recibir notificaciones en tiempo real, restringir juegos y añadir límites de gasto.

Sony sorprende con el lanzamiento de "PlayStation Family App", se trata de una nueva aplicación móvil que permitirá a los padres de familia supervisar el uso de consolas como la PS4 y PS5 por parte de sus hijos.

Ya disponible para dispositivos iOS y Android, la aplicación móvil de control parental incluye las funciones de control parental actuales disponibles en PS5 y PS4, como la configuración del tiempo de juego y la configuración de restricciones de edad para los juegos.

También ayudará a los padres a gestionar el tiempo de juego de sus hijos, ya que les ofrece un informe de actividad que les permite ver a qué juegos juegan sus hijos y aprobar solicitudes de tiempo de juego adicional.

"Estamos encantados de ofrecer a los padres una forma sencilla de gestionar los juegos de sus hijos directamente desde sus dispositivos móviles", ha declarado Cory Gasaway, vicepresidente de gestión de productos de SIE, en una publicación del blog de PlayStation.

"Esto es solo el comienzo de nuestra nueva aplicación móvil: tenemos previsto seguir añadiendo mejoras a la aplicación PlayStation Family para evolucionar la experiencia con el tiempo. Esperamos que la disfruten y esperamos sus comentarios".

La aplicación también contará con notificaciones en tiempo real que alertarán a los padres cuando sus hijos estén jugando, restringirán ciertos juegos y personalizarán la configuración de privacidad.

Desde la aplicación también se pueden gestionar los límites de tiempo de juego para cada día de la semana, así como el gasto, añadiendo fondos, consultando saldos y estableciendo un límite de gasto mensual para que los niños compren contenido en PlayStation Store.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza