Hay un mensaje secreto en las páginas de redes sociales de Starfield, y los fans creen que podría ser una pista sobre el próximo DLC

Un enigmático avance de Starfield podría insinuar una próxima expansión

Las palabras «Terran Armada» estaban ocultas en una reciente publicación en redes sociales

Los fans especulan que esto indicaba un DLC con temática terrestre

¡Atención! Algunos fans de Starfield creen que se acerca una expansión, ¿la razón? Una misteriosa publicación en redes sociales.

El adelanto aparece en un vídeo reciente que celebra el segundo aniversario del juego de rol. El breve clip muestra el logotipo de Starfield y el texto "feliz aniversario" antes de que se reproduzca un efecto de fallo técnico.

Celebrating two incredible years in the #Starfield. 🌌Thank you to everyone who has explored the Settled Systems with us. We look forward to the adventures yet to come. pic.twitter.com/AeWN8DVlO2September 5, 2025

En el efecto se pueden ver pequeñas partes de texto, que fueron reunidas por un usuario de Reddit con muy buena vista.

Dice "Terran Armada", aunque lo que esto significa realmente es todavía un misterio. Sin embargo, eso no ha impedido que los fans especulen, y muchos predicen que es el nombre de la próxima expansión del juego.

En un contexto de ciencia ficción, la palabra «terra» se refiere a la Tierra, por lo que parece que ese podría ser el escenario del contenido descargable (DLC).

"El propio nombre, Terran Armada, insinúa algo relacionado con los habitantes de la Tierra", respondió un fan en el hilo de Reddit. "Dado lo poco que se sabe sobre el éxodo de la Tierra y los seres aparentemente sensibles que dejaron atrás los templos, parece que hay algo así como una precuela".

"Siempre me ha parecido fascinante la idea de que Starborn intentara revertir lo que le sucedió a la Tierra. Abriría las puertas a grandes dilemas morales", comentó otro.

Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, pero espero conocer más detalles sobre lo que esto podría significar en las próximas semanas y meses.

Starfield ya está disponible para PC, Xbox Series X y Series S.