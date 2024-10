Starfield: Shattered Space es un cambio esperadísimo en la saga, quizá mejor que el juego base

Starfield es uno de esos casos en los que a veces el marketing y la publicidad, pueden más, que lo que verdaderamente termina siendo el juego. Fueron años y años de desarrollo para un título tan grande, tan extenso, tan vasto, que a final de cuentas cayó. No de manera tan estrepitosa, pero tampoco lo podemos comparar con un Cyberpunk 2077, en donde este último, por causas ajenas al mismo juego, (en este caso, la serie de anime Cyberpunk: Edgerunners) a muchos les quedó la espinita de volverlo a jugar, luego de que el título saliera totalmente roto y prácticamente injugable, pero que tenía mucho que ofrecer.

Starfield también tiene muchísimo que ofrecer, no me malinterpreten, pero no logró ser, al menos en el lanzamiento, lo que todos esperábamos.

Le pusimos las manos encima a la expansión de Starfield, titulada Shattered Space y podemos decir con franqueza que esta expansión, es mucho mejor que el juego base.

Cuando la aventura espacial de mundo abierto se lanzó por primera vez en 2023, la promesa de un universo entero lleno de mundos intrincados al estilo Skyrim era algo que no podías dejar pasar como amante de los juegos de rol, sobretodo si ya sabes lo que sabe hacer bien Bethesda.

Lamentablemente, cualquiera que haya jugado Starfield ya sabrá que nunca fue así en el lanzamiento. Claro, había miles de planetas para explorar, además de una larga historia para un jugador.

En Skyrim o Fallout 4 , podías caminar durante un minuto en casi cualquier dirección y encontrar algo que valiera la pena. Ya fuera un encuentro aleatorio con un NPC, el comienzo de una misión secundaria previamente desconocida o simplemente un lugar interesante para recorrer, nunca faltaban cosas para hacer.

En Starfield, fácilmente podrías pasar horas deambulando por un nuevo planeta y no descubrir nada interesante (sí también te hablamos a ti No Man's Sky). Aún quedaban muchas cosas por disfrutar, pero se necesitaba esa sensación de asombro y descubrimiento para unirlo todo. Afortunadamente, eso es exactamente lo que ofrece esta nueva expansión.

Empecemos por el principio

(Image credit: Bethesda Game Studios)

El mayor atractivo de Shattered Space es, sin duda, su pequeño tamaño. Puede que al principio suene un poco raro, pero si hay algo que nos enseñó el vasto mundo de Starfield es que el tamaño no lo es todo.

La expansión comienza después de que saltes a cualquier área vacía de tu nave. De repente, aparece una estación espacial de aspecto espeluznante llamada El Oráculo, que emite una señal de socorro preocupante que agrega automáticamente una nueva misión a tu registro.

No tienes obligación alguna de comenzar la misión de inmediato (lo cual es una buena noticia para los jugadores nuevos, ya que se recomienda que alcances al menos el nivel 35 antes de comenzar), pero ver que se integra al contenido del juego principal de manera tan perfecta fue una agradable sorpresa. Cuando estés listo para dar el salto, simplemente atracas tu nave en la estación y comienzas a explorar.

De entrada, queda claro que algo ha ido muy mal en The Oracle. Las salas sin gravedad están llenas de cuerpos flotantes, además de estos extraños crecimientos que parecen casi cristales. Brillan con una energía azul brillante, bañando todo con una luz bastante atmosférica. Pronto descubres que tú también no estás solo, luchando por abrirte paso entre oleadas de fantasmas mientras intentas restaurar el campo gravitatorio de la estación. Una voz aliada te guía a medida que avanzas y, sin revelar demasiado, inmediatamente me sentí atraído a recopilar los diversos registros de audio opcionales para descubrir qué sucedió realmente aquí.

Después de resolver el misterio de la estación, de repente te transportan al mundo de Va'ruun'kai. Los verdaderos fanáticos de Starfield pueden reconocer el nombre como el hogar de la Casa Va'ruun, una de las facciones humanas más enigmáticas del juego. Va'ruun'kai es el escenario de la gran mayoría del contenido de la expansión, lo que afortunadamente elimina la necesidad constante de examinar los molestos menús de viajes espaciales y soportar largas pantallas de carga.

Un lugar de interés

(Image credit: Bethesda Game Studios)

Un espacio único (Image credit: Bethesda Game Studios) Va'ruun'kai está plagado de anomalías gravitacionales, grandes orbes brillantes que te hacen flotar libremente cuando entras en ellos. Son muy divertidos y te permiten hacer parkour si necesitas llegar a lugares más altos.

En cuanto aterrizas, queda muy claro que este mundo es bastante diferente de los demás. Para empezar, se ve absolutamente impresionante. Muchos de los mundos que encontramos en el juego base carecían de un verdadero sentido del color. Una abundancia de polvo gris y cráteres tiene sentido, por supuesto, es literalmente el espacio al fin y al cabo, pero no ofrece muchas vistas bonitas. Sin embargo, no hay escasez de color en Va'ruun'kai, que está bañado por rojos brillantes, púrpuras intensos y azules neón, que dan un toque terrorífico.

Quisimos explorar de inmediato y rápidamente descubrimos que este lugar parece realmente hecho a mano de la mejor manera posible. No importa a dónde vayas, no faltan cosas por descubrir. Desde cofres ocultos llenos de elementos útiles en la naturaleza hasta la plétora de misiones secundarias geniales que se encuentran en la ciudad central del planeta, es una de las pocas veces en las que me he sentido debidamente recompensado por salir de mi camino y explorar. Todo recuerda mucho a los juegos anteriores de Bethesda, y lo decimos en el mejor sentido posible.

Por supuesto, todavía queda una historia por desarrollar. Afecta un poco a la fórmula habitual de Bethesda, en la que apareces en un lugar nuevo y te conviertes inmediatamente en la persona más importante de la sala a través de eventos completamente artificiales, pero en general está bien. Te unes a la Casa Va'ruun y conoces sus poderes centrales, completando tareas para intentar acercarlos y abordar una crisis existencial que enfrenta el planeta y su gente.

Es una expansión también algo extensa (unas 10 horas de gameplay), en gran parte gracias a algunos momentos muy interesantes que no vamos a revelar, pero, en este momento, nuestro viaje a través de la línea de misiones principal se ha estancado. Lo que parece ser un marcador de objetivo roto se niega obstinadamente a decirme la ubicación de una cueva en particular, y en su lugar nos envía a vagar por el mundo completamente sin guía, esperando desesperadamente tropezar accidentalmente con una entrada oculta.

Después de todo, es difícil sentirse mal por estar atrapado en un planeta que parece tan bueno y tiene tanto por descubrir.

Starfield: Shattered Space ya está disponible para Xbox Series X , Xbox Series S y PC.