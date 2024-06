Preview. Star Wars Outlaws. Jugamos tres misiones, en el Summer Game Fest 2024.

Star Wars Outlaws se siente como Uncharted y Tomb Raider, es una mezcla de ambos títulos, pero en una galaxia muy, muy lejana. Durante el Summer Game Fest 2024, le pusimos las manos encima a este juego. Ubisoft estuvo presente, pero como suele hacerlo, se fue a un venue a parte, específicamente el Belasco Theatre, donde montó todo para que se llevara a cabo el Ubisoft Forward, además del hands-off de Assassin's Creed Shadows y por supuesto, el hands-on de Star Wars Outlaws.

Tuvimos la oportunidad de experimentar tres misiones que cubrían diferentes escenarios, escenarios y misiones que Kay y Nix emprenderán en su aventura conjunta. Desde explorar un antiguo naufragio hasta colarse en una fortaleza vigilada para intentar robar un artefacto bien protegido, aquí hay mucho que hacer y muchas variaciones que se ofrecen.

El mundo es de los forajidos

Cuando traducimos la palabra scoundrel al español, suena bastante feo, pues la traducción literal es "canalla" ó "sinvergüenza", sin embargo creo esa no es una palabra que definiría en su totalidad a Kay. Kay es más que nada una caza recomepnsas de pies a cabeza. Esto se hace evidente de inmediato en los fragmentos que jugamos y esto prepara el terreno para una aventura interplanetaria emocionante y grandilocuente (aunque muy realista y cercana).

Esa conexión a tierra es una fortaleza particular: es refrescante interpretar a un personaje en el universo de Star Wars que simplemente parece una persona "normal" y no alguien que empuña un sable de luz o usa la fuerza en todo momento.

Kay emite fuertes vibraciones de Han Solo, más evidentes en su conjunto de herramientas. Su blaster es multifacético, lo que le permite desplegarlo de diferentes maneras para satisfacer diferentes necesidades. Puede utilizar un blaster láser tradicional para infligir daño, un tipo de munición de iones que puede desactivar los escudos enemigos y un disparo aturdidor para derribar a los enemigos silenciosamente, aunque este último viene con un tiempo de reutilización prolongado, por lo que debe usarse con moderación.

Además, Kay tiene una herramienta de piratería distinta pero eminentemente útil que es un placer usar y presenta sus propios desafíos. Para usarlo, debes ingresar un truco o girar el dispositivo al mismo tiempo que suena una luz y un pitido que proviene del elemento que estás pirateando. Esto lo convierte en un minidesafío divertido dentro del juego, especialmente cuando algunas cerraduras son multifacéticas. También es un dispositivo que rezuma el aspecto de sinvergüenza: tiene una cualidad "no oficial" inventada por ellos mismos que tal vez sólo necesitarían aquellos que están en el lado equivocado de la ley.

Junto a ella está Nix, un simpático compañero que hace más que ofrecer una simple compañía o escuchar bromas. Nix es realmente útil en acción, ya sea escabulléndose o en pleno combate. En el primero, puedes enviar a Nix a recoger botín y revelar secretos del entorno para acertijos; en el segundo, puede distraer a los enemigos, recoger armas que se hayan caído para que las uses y revelar enemigos con una habilidad de pulso similar a la de The Division. La combinación de acciones que puedes llevar a cabo con Nix le da capas adicionales a la jugabilidad y permite combinaciones y enfoques divertidos para las misiones y la acción.

También reacciona en consecuencia al movimiento, acercando sus lindas orejitas (o al menos parecen orejas) a su cabeza para imitar la forma en que Kay se agacha.

Como resultado, realmente parece como si Kay y Nix se combinaran para ser el personaje principal, en lugar de que Kay, como personaje principal, tuviera un compañero. Es divertido y también agrega un poco de profundidad al juego real, además de ofrecer compañía.

La vida de una chatarrera

Los lugares y el mundo en el que Kay y Nix están encontrando su camino son acertados en términos de recrear la estética de Star Wars. Es auténtico al estilo de las películas y crea lugares y ubicaciones excepcionales. Si bien hay un énfasis en el inframundo del universo en el que operan Kay y Nix, también se está llevando a cabo una gran cantidad de construcción del mundo en otros lugares.

A lo largo de las tres misiones que jugamos, había una variedad de lugares diferentes con su propio carácter: ciudades pobladas con tiendas y comerciantes, un entorno invernal con nieve flotando en el aire, naves imperiales clínicas y ruinas espaciales en ruinas. Mantenerse fiel a la variedad de paisajes y entornos que siempre han aparecido en el universo de Star Wars significa que la variedad de lugares es atractiva, pero cada uno también está lleno de formas divertidas de moverse y lugares interesantes para descubrir.

Esparcidos por los niveles que jugamos había ejemplos de esas áreas más secretas, y también algunos de los lugares de difícil acceso. Descubrimos una de las ubicaciones anteriores, en este caso, un tesoro escondido, simplemente al escuchar una conversación. Un policía imperial local estaba parado afuera de una puerta cerrada y le decía a un residente que los había sacado de la lista de personas buscadas pero que ya no podía hacer más. Me detuve y eché un vistazo a la parte trasera del edificio y, he aquí, encontré un tesoro escondido dentro. Un descubrimiento más matizado y sutil como este es un buen toque.

Sin embargo, algunas cosas son más sofisticadas. Vimos y participamos en un rompecabezas basado en glifos que actuaba como contraseña o inicio de sesión para una computadora imperial. Es un minijuego que requiere que obtengas los símbolos correctos en el orden correcto y en el tiempo correcto. Es un minijuego pequeño y agradable y la presión adicional de un cronómetro aumenta las apuestas, pero al menos en este en particular, puedes simplemente forzarlo un poco eligiendo una selección rápida repetidamente para reducir las opciones.

Hay una gran cantidad de fragmentos esparcidos por áreas para que Kay o Nix los encuentren y recojan, desde recursos hasta historia.

Similitudes con Tomb Raider y Uncharted

Además de tener un protagonista relativamente "regular", las similitudes con otras aventuras de acción más terrenales como Uncharted y Tomb Raider se manifiestan en la forma en que Kay y Nix exploran el mundo de Outlaws y realizan misiones.

En una misión particular, esta similitud fue extremadamente fuerte. Buscábamos en un naufragio abandonado hace mucho tiempo piezas específicas para la nave de Kay, profundizando cada vez más en las entrañas de la bestia de metal. Estaba lleno de pequeños acertijos ambientales y de saltos sobre piezas de máquinas viejas, rejillas y plataformas, pero terminó con un escape corriendo mientras se desmoronaba alrededor de Kay.

Si bien Kay es una persona normal, tiene el atletismo para permitir un recorrido divertido al escalar rápidamente y saltar ágilmente por todo el mundo con relativa facilidad, mientras que su gancho de agarre es particularmente hábil y satisfactorio. También tiene algunos movimientos hábiles para entrar y salir de la cobertura, incluido un deslizamiento bien ejecutado y de aspecto atractivo.

Esta excelencia en movimiento se extiende a la nave de Kay. El juego realmente captura el estilo de una pelea de perros de Star Wars, por ejemplo. Puedes perseguir naves y sentir que estás detrás de ellas, persiguiéndolas. Una vez que les pises los talones, podrás realizar disparos calculados y dirigidos según su trayectoria y ritmo.

La transición de un combate aéreo espacial a aterrizar en un planeta, detenerse y luego saltar a tu bólido es sublime. Es fluida y rápida y podría permitir una exploración fluida del mundo abierto prometido, en lugar de perder la inmersión en las pantallas de carga como en otras aventuras espaciales recientes.

También hay algo que se siente bastante seguro acerca de aplicar algunas mecánicas de juego familiares de juegos como Uncharted y Tomb Raider al entorno de ciencia ficción de Star Wars, pero parece ser una combinación perfecta, y con un protagonista identificable y realista.