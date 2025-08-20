Indiana Jones y el Gran Círculo: La Orden de los Gigantes y el anuncio de una versión para Nintendo Switch 2 me convencieron el juego

Se ha presentado un nuevo tráiler del DLC de Indiana Jones and the Great Circle, The Order of the Giants, en la Gamescom Opening Night Live 2025.

La expansión llegará el 4 de septiembre de 2025.

El juego también llegará a Nintendo Switch 2 en 2026.

¿Eres fan de Indiana Jones an the Great Circle? De ser así, seguramente te habrás emocionado con el nuevo avance de la próxima expansión, The Order of the Giants y la confirmación de que llegará a Nintendo Switch 2.

Por fin ha llegado la Gamescom Opening Night Live 2025 y, como uno de los principales anuncios de la presentación, se ha revelado un tráiler del juego con el primer contenido descargable (DLC) de Indiana Jones and the Great Circle.

The Order of Giants se anunció por primera vez durante la Xbox Games Showcase a principios de este mes y llegará el 4 de septiembre.

La expansión de la historia estará disponible para aquellos que tengan Indiana Jones and the Great Circle Premium Edition, Collector's Edition o Collector's Bundle, o se podrá comprar por separado.

El DLC tiene lugar durante los acontecimientos del juego principal y sigue a Indiana Jones en su regreso a la ciudad de Roma para descubrir un oscuro secreto que se esconde bajo la ciudad.

«Existe un mito sobre una bestia en las profundidades ocultas de Roma, que se rumorea que guarda un terrible secreto... Cuando Indiana Jones se encuentra con el padre Ricci, un joven sacerdote desesperado por encontrar un artefacto romano, una búsqueda del tesoro normal y corriente se convierte pronto en un peligroso viaje», reza su descripción.

Launch Trailer – Indiana Jones and the Great Circle™: The Order of Giants - YouTube Watch On

«Por el camino, Indy deberá enfrentarse a las siniestras tramas del emperador Nerón y sus juegos de gladiadores, al enigmático culto de Mitra y a cualquier otra cosa que aceche en las sombras. ¿Podrá el críptico conocimiento del padre Ricci guiar a Indy a través de estos traicioneros pasadizos? Solo Indiana Jones puede desentrañar este impresionante misterio».

También aparecerán nuevos y complejos acertijos mientras se recorre el antiguo sistema de alcantarillado de Roma, la Cloaca Máxima, y más allá, junto con nuevos enemigos y el regreso de rostros conocidos.

Sin embargo, lo más emocionante del tráiler para mí fue el anuncio de que el juego también llegará a Nintendo Switch 2 en 2026, lo que lo convierte en el primer título propiedad de Xbox confirmado para la última consola de Nintendo.

En la reseña de cuatro estrellas de TechRadar Gaming, el escritor de hardware Dashiell Wood calificó Indiana Jones and the Great Circle como «una emocionante aventura sacada directamente de la gran pantalla» que cuenta con «unas interpretaciones de voz impecables y un increíble trabajo de captura de movimiento».