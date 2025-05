Hot Sale 2025: Los mejores juegos con descuentos imperdibles

¡La espera terminó! Finalmente inició el Hot Sale 2025, uno de los eventos de descuentos más esperados del año y Amazon no podía quedar fuera de él, por ello, preparó miles y miles de promociones, tanto en marcas externas como "propias", sin embargo, sabemos que del 26 de mayo al 3 de junio que dura el Hot Sale no es suficiente para sumergirse en todos los descuentos. Así que hemos preparado una pequeña lista con las ofertas que no pueden dejar pasar, especialmente si eres gamer de corazón, sin importar qué consola sea tu favorita.

Juegos de Nintendo

Acompaña a Mario en una gigantesca aventura en 3D tipo "sandbox", la primera de este estilo desde Super Mario 64 y Sunshine. Viaja por tierras extrañas más allá del Reino Champiñón, recolectando lunas para alimentar la aeronave Odyssey. Con ayuda de su nuevo amigo Cappy, Mario puede lanzar su sombrero, hacer el Salto Sombrero y capturar enemigos. Explora lugares increíbles como New Donk City y enfréntate a Bowser para rescatar a la princesa Peach y detener su boda. Ideal para quienes buscan una experiencia de exploración divertida y llena de sorpresas en Nintendo Switch.

Embárcate en una épica aventura por la superficie y los cielos de Hyrule en esta esperada secuela de Breath of the Wild. Explora un vasto mundo abierto donde tú decides el camino, desde los extensos paisajes hasta misteriosas islas flotantes. Usa nuevas habilidades de Link para enfrentar a las fuerzas oscuras que amenazan el reino. Disponible para Nintendo Switch, esta experiencia está guiada por tu imaginación.

Disfruta de la versión estándar de Mario Kart 8 donde y cuando quieras con Nintendo Switch. Incluye todos los circuitos y personajes de la versión de Wii U, además de contenido descargable y nuevos corredores como los Inklings de Splatoon, el Rey Boo, Huesitos y Bowsy. El modo batalla se renueva con globos y Bob-ombardeo, y ahora puedes llevar dos objetos a la vez, incluyendo clásicos como el ladrón Boo y la pluma. Ideal para todo tipo de jugadores gracias al volante inteligente, que ayuda a mantenerse en la pista, incluso en las veloces carreras de 200 cc.

Xbox Series X|S

Sumérgete en un thriller de terror psicológico con Alan Wake II Deluxe Edition. Lo que inicia como una investigación de asesinato pronto se convierte en una pesadilla llena de giros inesperados. Juega como Alan Wake y la agente Saga Anderson, alternando entre sus historias para descubrir una oscura verdad. Explora dos mundos opuestos: los bellos pero inquietantes paisajes de Cauldron Lake y Bright Falls, y el aterrador Lugar Oscuro. Sobrevive con recursos limitados y usa la luz como tu arma más poderosa contra enemigos sobrenaturales. Disponible para Xbox Series X.

Embárcate en una nueva y salvaje aventura con Monster Hunter Wilds, donde formarás parte de una Comisión de Investigación que explora las misteriosas Tierras Prohibidas. Por primera vez en la saga, el cazador cuenta con voz propia y se une a un variado grupo de personajes como el Palico, la cuidadora Alma, la herrera Gemma y la enigmática niña Nata. Descubre biomas dinámicos como las Llanuras de Barlovento y el Bosque Escarlata, donde el entorno y los climas cambian constantemente. Enfréntate a nuevas criaturas con comportamientos únicos y disfruta de una acción de caza evolucionada que fluye sin interrupciones entre cinemáticas y juego. Ideal para fans de la serie y nuevos cazadores en Xbox Series X.

Elden Ring: Nightreign es una nueva aventura independiente dentro del universo de Elden Ring, que reinventa su jugabilidad con una experiencia cooperativa única para hasta tres jugadores. Enfréntate a la amenaza cambiante de la noche en un mundo en constante transformación, donde cada sesión de juego presenta nuevos desafíos. Controla héroes con habilidades y estilos únicos que se complementan en equipo para crear sinergias poderosas. Prepárate para superar peligros ambientales y derrotar al imponente jefe de la noche en esta intensa y renovada experiencia de acción y fantasía oscura.

PlayStation

Gran Turismo 7 para PS5 es el simulador de conducción real por excelencia, ideal para fanáticos del automovilismo. Colecciona, modifica y personaliza más de 420 autos, desde clásicos hasta superautos modernos, y crea el garaje de tus sueños.* Disfruta de más de 90 pistas con condiciones climáticas variadas y físicas realistas. Únete a una comunidad global para compartir estrategias, diseños y competir cara a cara. Vive una experiencia de manejo detallada y única en cada vehículo.

Únete a ASTRO en su misión más importante hasta ahora: rescatar a su equipo y reconstruir la nave nodriza PS5 tras un ataque de su antiguo némesis galáctico. En esta aventura exclusiva para PS5, aprovecharás nuevos potenciadores como puñetazos amortiguados, cohetes y hasta una esponja gigante, diseñados para llevar la inmersión al siguiente nivel. Disfruta de una épica dosis de camaradería junto a íconos de PlayStation en una experiencia divertida, llena de acción y perfecta para toda la familia. ¡Demuestra que lo pequeño puede ser realmente poderoso!