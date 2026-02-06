Honkai: Star Rail 4.0 introduce Planarcadia, los Juegos Fabuluna y nuevas mecánicas de combate

¡Atención! La nueva versión 4.0 de Honkai: Star Rail "Luna llena sin Aha" llegará oficialmente el próximo 13 de enero. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

En esta actualización, los jugadores llegarán a Planarcadia, el patio de juegos de Aha, que presenta un nuevo mundo donde "el tráfico es lo más importante y el entretenimiento es hasta la muerte". Al mismo tiempo, al participar en los Juegos Fabuluna, el personaje Trazacaminos tendrá la oportunidad de competir por el poder de "convertirse en Eón por un minuto". A partir de aquí comenzará el viaje trazacaminos en torno al tema de la Exultación y se extenderá a lo largo de todo el próximo año. Además de Planarcadia, la tripulación del Expreso Astral se dirigirá posteriormente a Astrópolis, la sede de Espectáculos para la Paz Interastral, para comenzar una nueva exploración. Prepárate para embarcarte en este nuevo viaje interestelar junto a nuevas compañeras: Yao Guang y Chispa.

Version 4.0 Trailer: "No Aha at Full Moon" | Honkai: Star Rail - YouTube Watch On

Cuenta la leyenda que Planarcadia fue una vez un mundo plano dentro de una pintura, pero tras asumir su gestión la Corporación, despertó y revivió del lienzo, transformándose gradualmente en el próspero lugar que es hoy. Cuando la tripulación del Expreso Astral llegue, será recibida por la anfitriona, la señora Perla, una de los Diez Corazones de Piedra del Departamento de Inversiones Estratégicas. Además, Planarcadia tiene un significado especial para la tripulación: no solo es el hogar de la piloto Himeko, sino también el punto de partida desde donde el Expreso Astral reanudó su viaje hace quince años. Ahora, al entrar de nuevo en esta tierra de exultación, les espera ser "tratados como superestrellas". Un cómic protagonizado por la tripulación del Expreso Astral se está publicando con gran éxito, lo que los ha convertido en el centro de atención.

Tras hablar con la Corporación, los trazacaminos llegarán a Bidimensia y se encontrarán con los fabulae, una especie única de este mundo. Estos conviven con los residentes locales y se han integrado en la vida cotidiana de la ciudad: ya sea el jefe de estación Miauton, el Expreso Serpentino, el Rayosaurio que domina el cielo de la ciudad o los mecatrones que adora el Sr. Yang, todos se han convertido en una parte indispensable de Bidimensia. Sin embargo, la existencia de los fabulae no se da por sentada. Dependen de la Imagiesencia de la gente para mantenerse con vida. Solo pueden subsistir si siguen atrayendo la atención, y se desvanecen poco a poco si caen en el olvido. Por esta razón, las calles de Bidimensia están repletas de instalaciones de entretenimiento y las risas y la alegría nunca cesan. Además, la ciudad también esconde algunas entradas misteriosas. Al cruzarlas, podrás adentrarte en el maravilloso mundo bidimensional y vislumbrar otra faceta de la arcadia o ser guiado hacia destinos inesperados. Entre ellos, Palomaguas, el distrito comercial de luces resplandecientes; la Escuela Grafía, famosa academia de arte y alma mater de Himeko; o incluso la taberna de la Exultación, el lugar de reunión secreto de los Bufones Enmascarados. Se dice que este lugar se encuentra oculto sin llamar la atención en algún rincón del distrito Palomaguas...

En este bullicioso patio de juegos, la gran mayoría de los residentes son seguidores de la Exultación, e incluso los conflictos y las disputas se disfrazan de juegos para resolverse. De entre todas las formas de entretenimiento, la más llamativa y descabellada es sin duda los Juegos Fabuluna, que son también uno de los objetivos principales de la tripulación del Expreso Astral en este viaje. Según la leyenda, estos juegos fueron diseñados personalmente por el Señor de las Risas. El ganador no solo tendrá el honor de una audiencia con él, sino que también recibirá como recompensa "ser Eón por un minuto". Los Juegos Fabuluna no tienen reglas fijas. El único criterio es quién logra atraer más miradas. No hay restricciones en los métodos, basta con ser lo suficientemente deslumbrante. Los participantes ingresan únicamente con una máscara como pase de entrada, y solo existen ocho de ellas. A medida que se acercan los juegos, varias facciones se han ido congregando en silencio. El Expreso Astral, los Bufones Enmascarados, la Corporación y la Alianza Xianzhou se involucran uno tras otro. Incluso los Cazadores de Estelaron han hecho acto de presencia: Silver Wolf y Blade parecen haber entrado ya en acción. ¿Habrán venido también por los Juegos Fabuluna? Todas las incógnitas se irán revelando, una a una, en las historias que están por venir.

En Planarcadia, incluso las batallas están bajo la mirada del Señor de las Risas. Obtendrás Chiste al añadir personajes de la Vía de la Exultación al equipo o al enfrentarte a enemigos específicos. A medida que se acumula Chiste, y cuando el entusiasmo de Aha aumenta, él aparecerá en persona para iniciar el Momento Aha. Durante esta fase, Aha guiará a los personajes de la Exultación del equipo para lanzar sus habilidades de Exultación uno por uno. Cuanto más Chiste haya, más potentes serán los efectos de las habilidades. Al terminar el Momento Aha, todos los personajes de la Vía de la Exultación obtendrán sus propias bonificaciones de ¡Bien hecho!, añadiendo nuevos niveles de estrategia al combate.

En la nueva versión, tu equipo dará la bienvenida a dos personajes de 5 estrellas nuevos y poderosos. La primera en llegar es Yao Guang, la Vidente Estratega y general del Yuque, perteneciente a la Alianza Xianzhou. Anteriormente, en la historia solo se conocía la voz de este personaje sin haberla visto, pero ahora hace por fin su aparición oficial. Como la superior de Fu Xuan, un personaje familiar para los jugadores, Yao Guang es una importante asesora de adivinación para la Alianza cuando se enfrenta a situaciones críticas. Para los nativos de Xianzhou, Yao Guang es la "jefa Yao", una deidad de la fortuna capaz de resolver crisis y traer buenos augurios mediante la adivinación. Como personaje de tipo Físico de la Vía de la Exultación, Yao Guang se especializa en usar signos de suerte e infortunio para controlar el curso de la batalla. Los signos de la suerte aumentan la Exultación de los aliados y otorgan Chiste al equipo cuando Yao Guang lanza su habilidad básica. Por otro lado, durante el Momento Aha, cuando Yao Guang usa signos de infortunio, los enemigos reciben más daño y el equipo recupera pts. de habilidad básica. La bonificación ¡Bien hecho! de Yao Guang hace que los ataques de los compañeros de equipo inflijan 1 vez Daño de Exultación adicional. Si dicho ataque consume pts. de habilidad básica, el daño aumentará aún más. Al mismo tiempo, su habilidad definitiva no solo otorga Chiste al equipo aliado, sino que también activa de inmediato un Momento Aha adicional, y aumenta la PEN de la RES a todos los tipos de todos los compañeros de equipo.

El otro personaje misterioso de 5 estrellas de la Vía de la Exultación es el personaje de tipo Fuego Chispa. Su apariencia es muy similar a la de Sparkle, miembro de los Bufones Enmascarados que los jugadores conocen bien, y es la streamer más popular de Planarcadia. En la historia, Chispa aparece junto a Sparkle para darle una sorpresa especial al personaje Trazacaminos. En combate, Chispa (en su rol de streamer) inicia un directo para competir en un PK contra los enemigos. Puedes consumir pts. de habilidad básica de forma continua para enviarle "regalos" aleatorios a Chispa y recuperar algunos pts. de habilidad básica o Chiste para el equipo. Cuantos más pts. de habilidad básica se consumen, más Chiste obtiene el equipo y mayor es el daño infligido en el cálculo final. Durante el Momento Aha, Chispa inicia un animado sorteo que inflige una gran cantidad de daño a todos los enemigos, acompañado de múltiples Rebotes. En el estado ¡Bien hecho!, cada vez que aparece un regalo en el PK, se inflige Daño de Exultación adicional a 1 enemigo aleatorio en el cálculo final. Además, la habilidad definitiva de Chispa también inflige Daño de Exultación de forma adicional.

Los personajes exclusivos de 5 estrellas Cisne Negro, Larganoche y Hysilens, así como Sparkle, Céridra y Rappa, volverán respectivamente a los eventos de Salto de la primera y segunda mitad de la versión. Al mismo tiempo, Cisne Negro y Sparkle recibirán potenciaciones. Cisne Negro podrá mejorar aún más el daño total que infligen los equipos de Daño con el tiempo. Por su parte, el efecto de apoyo de Chispa también se aplicará al Daño de Exultación, lo que aumenta el daño total de los equipos de Exultación y proporciona a los jugadores un apoyo de combate más estable y potente en sus futuras aventuras. Además, tras el lanzamiento de la versión, los jugadores podrán obtener una recompensa de 20 tiradas al iniciar sesión, y también podrán reclamar de forma gratuita el nuevo atuendo de Ruan Mei. Asimismo, el evento de talismanes de la fortuna de Yao Guang otorgará 1600 Jades Estelares como beneficio. Durante los eventos, se irán introduciendo gradualmente múltiples recompensas adicionales, que incluyen nuevos atuendos trazacaminos, nuevos tocados y un personaje de 5 estrellas a elección que podrá reclamarse gratuitamente, aportando aún más sorpresas a la aventura.

Por último, la versión 4.0 traerá múltiples eventos nuevos y actualizaciones de modos de juego. Por ejemplo, en Fuerza Cósmica, desafiarás enemigos poderosos mediante duelos de cartas para alcanzar la cima del poder de combate del cosmos. Por otro lado, en el evento del Semanario Pachi, te convertirás en presidente de una revista y descubrirás una diversión única gestionando y tomando decisiones. En cuanto a los modos de juego permanentes, Guerra de Divisas recibirá su primera expansión y el Universo Diferenciado también se actualizará para añadir más variedad a los desafíos a largo plazo.

Honkai: Star Rail se encuentra disponible en PC, iOS, Android, Epic Games Store y PS5, y ha superado los 1500 millones de descargas en todas las plataformas. A finales de 2023, fue galardonado con el premio "Game of the Year" de la App Store iPhone, el premio "Best Game" de Google Play y el premio "BEST MOBILE GAME" de The Game Awards, entre otros. A finales de 2024, recibió un premio en los Golden Joystick Awards en la categoría "Still Playing Award (Mobile)" y también ganó el "PlayStation Partner Award" de Sony, entre otros reconocimientos. Este juego ha sido clasificado T para Adolescentes por ESRB y 12 por PEGI.