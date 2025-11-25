Google y NVIDIA lanzan GeForce NOW Fast Pass: El "Pase Rápido" que transforma tu Chromebook en una consola de cloud gaming
Olvídate del hardware: GeForce NOW Fast Pass lleva más de 2,000 juegos de PC a tu Chromebook con servidores RTX
¡Atención! Les tenemos increíbles noticias, pues los gamers de corazón de "Chromebooks" ya podrán disfrutar de "NVIDIA GeForce Now", aunque de una forma diseñafa exclusivamente para la plataforma: "GeForce Now Fast Pass.
Con GeForce NOW Fast Pass, es posible transmitir más de 2000 juegos de PC desde uno de los potentes servidores GeForce RTX de NVIDIA directamente a un Chromebook. GeForce NOW se conecta a bibliotecas existentes de tiendas como Steam, Epic Games Store, Xbox y otras, por lo que no es necesario volver a comprar los juegos.
Se ha facilitado más que nunca el acceso a GeForce NOW para los usuarios de Chromebook. GeForce NOW Fast Pass no tiene anuncios y permite saltarse la fila para acceder a los juegos.
A partir del 20 de noviembre, cualquier persona que compre un Chromebook obtendrá GeForce NOW Fast Pass durante un año. Esto permite 10 horas de juego al mes, con un máximo de cinco horas no utilizadas que pueden acumularse.
