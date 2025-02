El nuevo State of Play de Sony llega este 12 de febrero y ofrecerá "noticias y novedades sobre los grandes juegos que llegarán a PS5"

El próximo livestream de State of Play se ha confirmado para el 12 de febrero de 2025

El showcase durará más de 40 minutos y ofrecerá «noticias y novedades sobre los grandes juegos que llegarán a PS5»

Por fin podríamos conocer las fechas de lanzamiento de Death Stranding 2: On the Beach y Ghost of Yōtei

Sony quiere consentir a los fans de PlayStation con el primer State of Play del año. ¿Están listos?

Aunque los últimos rumores apuntaban a que el próximo State of Play se emitiría el 14 de febrero, ahora tenemos la confirmación de que se emitirá el 12 de febrero de 2025 a las 2PM PT / 10PM GMT / 11PM CET en los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch.

En el último post de PlayStation Blog, Sony ha dicho que el programa durará 40 minutos y ofrecerá "noticias y novedades sobre grandes juegos que llegarán a PS5", además de celebrar "una selección creativa y única de emocionantes juegos de estudios de todo el mundo".

State of Play returns tomorrow, February 12!Tune in at 10PM GMT for news and updates on great games coming to PS5: https://t.co/0WivJ36EUi pic.twitter.com/uHuf8QrjeDFebruary 11, 2025

En cuanto a lo que podrían ser estos juegos, Sony tiene dos grandes juegos para PS5 que se lanzarán en algún momento de este año, Death Stranding 2: On the Beach y Ghost of Yōtei. Hace tiempo que no sabemos mucho de ninguno de los dos juegos, así que es probable que conozcamos las fechas de lanzamiento de ambas secuelas y quizás incluso nos deleiten con nuevos tráilers de jugabilidad o historia.

Han pasado cuatro años desde que se anunció Marvel's Wolverine y aún no está claro si el juego se lanzará en 2025. Insomniac comentó recientemente el proyecto, pero no pudo confirmar si se lanzará este año, por lo que no podemos decir si hará acto de presencia en el próximo State of Play.

Desde hace tiempo, muchos fans de FromSoftware han estado esperando (¿o quizás copiando?) un remake o remaster de Bloodborne que viera cómo el juego llegaba a PS5. Después de que varios proyectos de fans de Bloodborne se vieran recientemente afectados por la DMCA, la idea de que se está preparando algo ya no parece tan descabellada, y ¿qué mejor lugar para anunciar el juego que en el próximo State of Play?

