PlayStation Plus: Estos son los juegos de PS Plus para enero de 2025

Como saben, el catálogo de PlayStation Plus se extiende constantemente a inicio de cada mes con nuevos títulos sin costo adicional.

La mayoría de las veces, tendrás tres juegos para probar con cada actualización mensual, los cuales incluyen tanto juegos de PS5 como de PS4 (así que si aún no has dado el salto a la última generación, no te preocupes) aunque a veces vemos sorpresas, como que haya uno o dos juegos menos o más. También es probable que veamos más juegos de PSVR sumándose a la oferta de juegos gratuitos de PS Plus.

Si eres suscriptor y no aprovechas los juegos gratuitos que ofrecen cada mes, vale la pena que empieces a hacer el hábito de reclamarlos cuando puedas, ya que siempre estarán disponibles para ti mientras tu suscripción esté activa. Dado que los mejores juegos de PS5 pueden ser bastante caros, esta es una excelente forma de aprovechar tu consola sin tener que gastar en lanzamientos nuevos cada mes.

Puedes ver la selección de enero, que al momento de escribir esto todavía está disponible por una semana más o menos, abajo. La nueva lista para enero de 2025 incluye un juego multijugador de héroes y una excelente remasterización de carreras. Sigue leyendo para ver la lista completa.

Juegos gratis en PlayStation Plus: Enero 2025

(Image credit: PlayStation)

Suicide Squad: Kill the Justice League | PS5

Destrúyete a ti mismo y a La Liga de la Justicia en este juego de acción-aventura de disparos en tercera persona, ya sea en modo individual o formando equipo con tus amigos en cooperativo multijugador. Desarrollado por Rocksteady Studios, creadores de la aclamada serie Batman: Arkham, este juego presenta una narrativa original ambientada en la expansiva ciudad abierta de Metrópolis. Los cuatro supervillanos de DC se enfrentan a una invasión alienígena y a los superhéroes de DC, que ahora están enfocados en destruir la ciudad que alguna vez juraron proteger.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Siente la emoción de la persecución y la adrenalina de la fuga en Need for Speed Hot Pursuit. Libera tu velocidad al máximo tanto como un forajido como un policía en los autos de alto rendimiento más rápidos del mundo. Engaña a las fuerzas del orden o derriba a los infractores con armas tácticas en una experiencia de carreras llena de acción, competitiva y social. Esta versión remasterizada incluye gráficos mejorados, multijugador cruzado (incluyendo la competencia asincrónica impulsada por Autolog) y todo el contenido adicional descargable, ofreciendo la edición definitiva del aclamado debut de Need for Speed de Criterion Games. Es hora de reavivar la persecución.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe | PS4, PS5

The Stanley Parable: Ultra Deluxe es una reimaginación ampliada del aclamado juego independiente The Stanley Parable de 2013. Todo lo que estaba en el juego original está aquí, preservado tal como era en 2013, pero también expande drásticamente el mundo del juego con contenido nuevo, nuevas opciones y nuevos secretos por descubrir. El laberinto ahora es mucho más grande. Además, el juego ha sido visualmente actualizado para reflejar la tecnología moderna, sin perder el tono original. Se han añadido características de accesibilidad, como la localización de textos, opciones para daltonismo y advertencias de contenido. Y, como antes, la impecable narración de Kevan Brighting te acompañará en cada paso del camino.

Todos estos juegos estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus del 7 de enero hasta el 3 de febrero.

Juegos gratuitos de PlayStation Plus para 2025

Juegos gratis de PlayStation Plus: Diciembre de 2024

(Image credit: Cold Iron Studios)

It Takes Two | PS4, PS5

It Takes Two es una aventura de plataformas que rompe moldes, creada exclusivamente para juego cooperativo. Elige entre juego cooperativo en pantalla dividida local o en línea, invita a un amigo a unirse gratis con el Friend’s Pass y trabaja en equipo a través de una gran variedad de desafíos de jugabilidad disruptiva y alegre.

Aliens: Dark Descent | PS4, PS5

Lucha por mantener a tu escuadrón con vida contra el enemigo más mortal que la humanidad haya enfrentado. Aliens: Dark Descent es un juego de estrategia de combate en tiempo real en el que comandarás a un escuadrón de marines coloniales endurecidos para detener un aterrador brote de Xenomorfos en la luna Lethe. Lidera a tus soldados contra los icónicos Xenomorfos, operativos renegados de la insaciable Corporación Weyland-Yutani y una variedad de criaturas horribles nuevas para la franquicia Alien. Infiltra grandes niveles abiertos y aniquila a los enemigos con tu escuadrón, dando órdenes de manera estratégica e intuitiva. Ten cuidado, ya que tus enemigos adaptarán sus tácticas a tus acciones mientras te persiguen, ya que la muerte es permanente.

Temtem | PS5

Todo niño sueña con convertirse en un domador de Temtem; explorar las seis islas del Archipiélago Airborne, descubrir nuevas especies y hacer buenos amigos en el camino. Ahora es tu turno de embarcarte en una épica aventura y hacer realidad esos sueños. Atrapa nuevos Temtem en las islas flotantes de Omninesia, batalla con otros domadores en las playas arenosas de Deniz o intercambia con tus amigos en los campos cubiertos de ceniza de Tucma. Derrota al siempre molesto Clan Belsoto y acaba con su trama para gobernar el Archipiélago, vence a los ocho Líderes de Dojo y conviértete en el máximo domador de Temtem.

Los tres juegos estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus desde el 3 de diciembre hasta el 6 de enero.

PlayStation Plus: Noviembre 2024

(Image credit: Milestone)

Hot Wheels Unleashed 2: Turbo Charged | PS5, PS4

¡Corre con más de 130 vehículos, incluidos Hot Wheels Originals, Hot Wheels Monster Trucks, motos y ATVs, cada uno con su propio estilo de carreras, a través de múltiples modos de juego y entornos impresionantes! Mejora tus vehículos con un árbol de habilidades dedicado que afectará directamente su rendimiento. Descubre 5 ubicaciones completamente nuevas, domina sus secretos y te sentirás como en casa tanto en ellas como en el podio. También puedes crear la pista de tus sueños con el potente Editor de Pistas, o usar las mejores creaciones de la comunidad.

Ghostwire: Tokyo | PS5

Tokio está invadida por fuerzas sobrenaturales mortales cuando un peligroso ocultista hace que la población de la ciudad desaparezca en un instante. Únete a una poderosa entidad espectral en su búsqueda de venganza y domina un potente arsenal de habilidades para desentrañar la oscura verdad detrás de la desaparición mientras enfrentas lo desconocido en Ghostwire: Tokyo.

Death Note Killer Within | PS5, PS4

Death Note Killer Within es un juego de deducción social en línea para hasta 10 jugadores. Los jugadores se dividirán en dos equipos con diferentes objetivos. Para ganar el juego, los jugadores deberán descubrir las identidades de los demás y eliminar a L, quien amenaza el poder de Kira, o apoderarse del Death Note. Disfruta de una batalla de ingenio como Kira y sus seguidores, o como L y los investigadores en el mundo de Death Note. Como oponentes igualmente emparejados, los dos equipos se enfrentan para controlar el juego mientras ocultan sus verdaderas identidades entre sí.

Recuerda que los juegos gratuitos de octubre siguen disponibles hasta el 4 de noviembre de 2024.

PlayStation Plus: Octubre 2024

(Image credit: EA / Motive)

Dead Space | PS5

Lo primero de este mes es el remake de Dead Space para PS5. El clásico de horror de supervivencia y ciencia ficción regresa, reconstruido para ofrecer una experiencia más profunda e inmersiva. Isaac Clarke es un ingeniero común que tiene la misión de reparar una enorme nave de clase Planet Cracker, la USG Ishimura, solo para descubrir que algo ha salido terriblemente mal. La tripulación de la nave ha sido masacrada y la amada pareja de Isaac, Nicole, está desaparecida en algún lugar a bordo. Ahora, solo y armado únicamente con sus herramientas y habilidades de ingeniero, Isaac corre para desentrañar el pesadillesco misterio de lo que sucedió a bordo de la Ishimura con la esperanza de encontrar a Nicole.

WWE 2K24 | PS5, PS4

Una celebración de los 40 años de WrestleMania, con superestrellas icónicas del pasado y presente, jugables en una amplia variedad de modos de juego. Únete a las superestrellas más grandes del entretenimiento deportivo mientras WWE 2K24 presenta una nueva versión de los momentos más grandes de WrestleMania de los últimos 40 años. Participa en algunos de los combates más inolvidables y que definieron la carrera de luchadores, eligiendo entre leyendas como "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker y Andre the Giant, junto a los actuales contendientes como “The American Nightmare” Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley y Roman Reigns.

Doki Doki Literature Club Plus! | PS5, PS4

Sumérgete en la experiencia de horror psicológico de Doki Doki Literature Club. Juegas como el personaje principal, quien se une a regañadientes al Club de Literatura en busca de un interés romántico. Con cada poema que escribes y cada elección que haces, cautivarás a tu amor y comenzarás a desvelar los horrores del romance escolar. ¿Tienes lo que se necesita para descifrar el código de los simuladores de citas y obtener el final perfecto? Este juego no es adecuado para niños ni para personas sensibles.

Todos estos juegos estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus, así que no te olvides de aprovecharlos mientras duren.

PlayStation Plus: Septiembre 2024

(Image credit: Tarsier Studios)

Quidditch Champions | PS4, PS5

¡Vuela por los cielos y haz realidad tu fantasía de Quidditch en cualquiera de las cuatro posiciones del juego (Chaser, Seeker, Keeper o Beater) en Quidditch Champions! Vive la emoción de las legendarias arenas y mapas de todo el mundo mágico. Juega en solitario para convertirte en un héroe del juego, o juega en cooperativo en línea para enfrentarte al mundo junto a tus amigos, o reta a tus amigos en enfrentamientos PvP.

MLB The Show 24 | PS4, PS5

Si has estado esperando la mejor manera de vivir tus sueños en las Grandes Ligas de Béisbol, MLB The Show 24 es la forma de hacerlo. Trabaja para llegar a las grandes ligas desde cero y convertirte en una leyenda del deporte, o crea tu propia dinastía de la Serie Mundial, o incluso conoce a los héroes no cantados del deporte en la última entrada excelente de esta serie de juegos de béisbol.

Little Nightmares 2 | PS4, PS5

Adéntrate en este juego de plataformas de temática de horror y explora un mundo oscuro y retorcido mientras juegas como Mono, un niño joven que se une a Six, regresando del primer juego. Es un viaje de valentía, sigilo y recursos para navegar a través de acertijos desconcertantes y enemigos espantosos.

Estos juegos estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus, así que asegúrate de reclamarlos antes de que se vayan. ¡No querrás perderte esta excelente selección!

PlayStation Plus: Agosto 2024

(Image credit: Warner Bros)

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | PS4, PS5

Revive toda la saga de Star Wars a través de los nueve filmes en este nuevo videojuego de LEGO, único en su tipo. Experimenta aventuras llenas de diversión, humor irreverente y la libertad de sumergirte completamente en la galaxia de LEGO Star Wars. Explora todos los rincones de la historia galáctica con el toque cómico característico de los juegos de LEGO.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s: Security Breach es la última entrega de los juegos de terror familiares de Steel Wool Games. Juegas como Gregory, un joven atrapado durante la noche en Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Con la ayuda del propio Freddy Fazbear, Gregory debe sobrevivir a la caza imparable de los personajes reimaginados de Five Nights at Freddy’s, además de nuevas y horribles amenazas que acechan en cada esquina.

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4

Desentraña los misterios de un reino destruido en este RPG de acción en 2D de fantasía oscura. Viaja a través de la extensa y hermosamente inquietante Land’s End, recorriendo un bosque sumergido, una caverna subterránea contaminada sellada, y un majestuoso castillo. Enfréntate a temibles jefes que no dudarán en reclamar tu vida con la más mínima oportunidad. Derrota a estos poderosos enemigos, libéralos de su maldición interminable y reclútalos como aliados. Supera los desafíos que se te presenten y busca la verdad con valientes caballeros a tu lado.

Estos tres juegos estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus, así que no olvides reclamarlos mientras estén disponibles. ¡Diversión asegurada para todos los gustos!

PlayStation Plus: Julio 2024

(Image credit: 2K Games)

Borderlands 3 (PS5, PS4)

Métete en la piel de un cazador de bóvedas y ábrete camino saqueando y disparando por los confines de la galaxia en Borderlands 3. Con cooperativo en línea y acción a pantalla partida, este juego de disparos en primera persona con su estilo artístico distintivo te proporcionará una aventura excelente. Abundarán el caos, las bromas y el ridículo.

NHL 24 (PS5, PS4)

Lleva tu éxito deportivo al hielo con uno de los deportes más rápidos y de mayor intensidad del mundo con NHL 24. El nuevo motor detrás de esta última entrega de la serie lleva la sensación de presión, intensidad y velocidad al primer plano. Basándose en las entregas anteriores y ofreciendo toda una serie de nuevas características, esta es la forma definitiva de disfrutar del hockey sobre hielo en PlayStation.

Entre nosotros (PS5, PS4)

Identifica al impostor de tu tripulación espacial en Among Us y detenlo antes de que sabotee tu nave y mate a todos a bordo. El popular juego de fiesta online es un generador de anécdotas cómicas que os hará reír a ti y a tus amigos mientras ponéis en orden vuestras coartadas e intentáis mantener unida vuestra nave espacial.

PlayStation Plus: Junio 2024

(Image credit: THQ Nordic)

Bob Esponja: El batido cósmico (PS5, PS4)

Haciendo gala de un demostrable amor y cariño por la serie de televisión y el personaje, Bob Esponja Squarepants: The Cosmic Shake es un magnífico juego de plataformas ideal para los jugadores más jóvenes o para los fans de la franquicia. Tiene un divertido diseño de niveles, siete mundos que explorar y divertidas bromas con Patricio por el camino.

AEW Fight Forever (PS5, PS4)

Ofrece una experiencia de lucha arcade sólida y agradable, combinada con la variedad de remates y movimientos únicos de All Elite Wrestling, lo que lo convierte en una joya para los fans de la lucha libre. También es el primer juego con licencia oficial de All Elite Wrestling, y ofrece 10 modos para explorar y divertirse, así que hay mucho que ofrecer.

Streets of Rage 4 (PS4)

La serie de juegos de lucha retro llega a la nueva generación de consolas con su cuarta entrega. Con una acción y una jugabilidad que te dejarán sin aliento, un estilo artístico maravillosamente distintivo dibujado a mano, una banda sonora atronadora y un sinfín de nuevas habilidades, animaciones y personajes, esta entrega gustará tanto a los fans nuevos como a los veteranos.

PlayStation Plus: Mayo 2024

(Image credit: EA)

EA Sports FC 2024 (PS5, PS4)

The latest iteration of the world's biggest soccer game, and the greatest way to play the beautiful game on PlayStation, is now at your fingertips and free with PS Plus!

Ghostrunner 2 (PS5)

This fast-paced, slick-as-heck action game will have you sweating, but it's lightning-quick combat will see you gleefully hacking and slashing your way through enemies while traversing a cyberpunk world at rapid speed.

Tunic (PS5, PS4)

If you've ever thought soulslike games need to be more animated, stylish, and contain more cute foxes then Tunic is for you! This action-adventure game features tough bosses, ancient powers, and ferocious monsters in a ruined fantasy world.

Destiny 2: Lightfall (PS5, PS4)

You'll need the main base game to play this expansion but it's a great offering if you've been considering jumping back in since the base game was released. An adventure and fight against theCalus and Shadow Legion awaits should you wish to re-enter Destiny 2 and all its guns and glory.



PlayStation Plus: Abril 2024

(Image credit: Mojang)

Immortals of Aveum | PS5

Este juego de disparos en primera persona, basado en magia y de un solo jugador, cuenta la historia de Jak, quien se une a una orden de élite de batalladores mágicos para salvar un mundo al borde del abismo. La magia está en el centro tanto de tu ofensiva como de tu defensa. Experimenta un combate rápido y fluido basado en hechizos en primera persona. Desbloquea y mejora más de 25 hechizos y 80 talentos. Descubre, mejora y fabrica cientos de piezas de equipo mágico, refina tu estilo de juego a través de tres fuerzas mágicas y conviértete en el Triarch Magnus más poderoso de Aveum.

Minecraft Legends | PS5, PS4

Descubre los misterios de Minecraft Legends. En este juego de estrategia de acción, explora una tierra apacible llena de recursos y biomas exuberantes, al borde de la destrucción. Los piglins invasores han llegado, y depende de ti formar alianzas con nuevos amigos y mobs familiares, para luego liderar batallas épicas contra los piglins para defender el Overworld. Puedes desafiar a tus amigos o unirte a ellos en intensas batallas en línea para hasta ocho jugadores, defendiendo tu aldea mientras diriges tus unidades para destruir los asentamientos de tus oponentes.

Skul: The Hero Slayer | PS4

Un ataque al castillo del Rey Demonio por un grupo heroico de aventureros ha resultado en la captura y encarcelamiento de casi todos los habitantes del castillo. Ahora, como el humilde esqueleto Skul, debes salvar a tus hermanos demoníacos. Este juego de plataformas de acción 2D cuenta con características roguelike, con mapas que cambian constantemente y un arsenal creciente de habilidades, cada una con su propio rango de ataque, velocidad y poder. Equipa dos tipos de habilidades a la vez para adaptarlas a tu estilo de juego, y cambia durante el combate para encontrar la mejor estrategia y derrotar a tus enemigos.

Estos tres juegos estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus, así que no te olvides de reclamarlos y disfrutar de estas emocionantes aventuras.

PlayStation Plus: Marzo 2024

(Image credit: Sloclap)

Sifu | PS4, PS5

En este estilizado y crudo juego de beat 'em up, te centrarás en combates cuerpo a cuerpo viscerales en un entorno urbano lleno de vida. Como estudiante de kung fu en busca de venganza tras el asesinato de tu familia, deberás enfrentarte a innumerables enemigos y confiar en tu dominio único del kung fu para preservar el legado de tu familia.

Hello Neighbor 2 | PS4, PS5

Después de que varios niños desaparezcan en el pueblo rural de Raven Brooks, tu tarea será descubrir los misterios de lo que ocurrió en este juego de horror familiar de "stealth". Juegas como un periodista de investigación en busca de desvelar los secretos más oscuros de tus vecinos y resolver el caso de Mr. Peterson. Afortunadamente, todo el pueblo es tu campo de juego.

EA Sports F1 23 | PS4, PS5

Este título de Fórmula 1 ofrece un emocionante nuevo capítulo en el modo historia Braking Point, junto con la jugabilidad tradicional de carreras. En este juego, podrás crear tu propio equipo soñado y competir para ganar, ya sea en pantalla dividida o en multijugador multiplataforma. Básicamente, ¡tienes que correr para ser el mejor!

Destiny 2: Witch Queen | PS4, PS5

Serás desafiado a adentrarte en el Mundo del Trono de Savathûn y descubrir el misterio de cómo su Colmena Lucente robó la Luz. Tu misión será crear nuevas armas y sobrevivir a la verdad dentro de su telaraña de mentiras. Para los fanáticos de los títulos de combate, este es un juego imprescindible.

Estos juegos estarán disponibles para los miembros de PlayStation Plus, así que no dudes en reclamarlos y sumergirte en estas aventuras de acción, misterio y competición.

PlayStation Plus: Febrero 2024

(Image credit: Roll7)

Foamstars (PS4, PS5)

Este vibrante party shooter 4v4 está lleno de diversión, poniendo a prueba tus habilidades en frenéticas batallas online para ver qué equipo puede empapar el terreno de espuma. A medida que avanzas por los distintos modos de juego, el uso que hagas de la espuma alterará el entorno. Por ello, tendréis que trabajar juntos tácticamente para salir victoriosos.

Rollerdrome (PS4, PS5)

Este shooter en tercera persona te prepara para un combate visceral y un movimiento fluido ambientado en un evocador retrofuturo. Como híbrido de shooter y patinador, tendrás que encestar disparos mientras clavas trucos y derribas a tus enemigos para salir victorioso y convertirte en campeón.

1Ambientado en un París de historia alternativa, este RPG de acción te retará a luchar y explorar por las calles, barrios, tejados y castillos como una misteriosa obra maestra de la automatización. Los combates, despiadados pero apasionantes, te mantendrán en vilo, y la complejidad de las maravillas tecnológicas harán que esta experiencia sea inolvidable.

PlayStation Plus: Enero 2024

(Image credit: Focus Entertainment)

Historia de una plaga: Requiem (PS5)

A lo largo de esta sombría historia de perseverancia en tiempos de desesperación, asumirás el papel de un joven llamado Hugo. En un intento por empezar una nueva vida y controlar la maldición que pesa sobre Hugo, explorarás el lejano sur y descubrirás nuevas tierras natales, pero cuando sus poderes vuelvan a despertar tendrás que prepararte para huir una vez más.

Evil West (PS4, PS5)

Evil West te pone en la piel de uno de los últimos agentes de un instituto de alto secreto dedicado a la caza de vampiros mientras un auténtico terror emerge de las sombras. Armado con un arsenal de armas, tendrás que acabar con monstruosidades sedientas de sangre a lo largo de una campaña guiada por la narrativa.

Nobody Saves the World (PS4, PS5)

Nobody Saves the Word ofrece una nueva visión de los RPG de acción, retándote a completar una serie de misiones de forma creativa. Contarás con habilidades que podrás mezclar y combinar para ayudarte a idear nuevas rutas para resolver puzles, todo ello mientras salvas el mundo.

PlayStation Plus - Precio de la suscripción

Para conseguir todos los lotes de juegos gratuitos de PlayStation Plus tendrás que tener una suscripción activa a PS Plus. Puede ser una suscripción Esencial (el nivel básico), la suscripción Extra de nivel medio o la suscripción Premium de nivel superior, ya que todas te proporcionarán los juegos gratuitos mensuales. Si tienes ganas de empezar a jugar o quieres consultar los últimos precios para añadir a tu suscripción actual o actualizarla, a continuación te mostramos los precios más bajos y actualizados.

PlayStation Plus - FAQs

¿Hay juegos gratuitos en PS Plus? Sí. Como ya hemos dicho aquí en nuestra página dedicada a los juegos gratuitos de PlayStation Plus, cada mes hay un puñado de juegos disponibles para los miembros de PS Plus y, mientras tu suscripción esté activa, ¡puedes quedártelos y jugar a ellos!

¿Puedo jugar gratis a juegos de PS Plus sin suscribirme? Lamentablemente, no, los juegos gratuitos de PlayStation Plus sólo están disponibles para aquellos que tengan una suscripción activa. Eso significa que si adquiriste algunos juegos un mes cuando tu suscripción estaba activa, pero luego la dejaste caducar, esos juegos dejarían de estar disponibles.