¿Creen que el hardware de Xbox tiene futuro? La exproductora ejecutiva de Microsoft Game Studios, Laura Fryer, lo tiene muy claro y habló sobre ello en su canal de YouTube, donde afirmó que el hardware de Xbox está, en efecto, “muerto”.

Describió la reciente presentación del Asus ROG Xbox Ally y Xbox Ally X como algo poco sorprendente, diciendo que “es mucho más fácil ponerle una calcomanía de Xbox a un hardware ya existente y darlo por terminado”.

Fryer predijo que la próxima consola portátil enfrentará varios de los problemas más amplios que actualmente afectan a la marca Xbox, incluida la falta de experiencias exclusivas realmente atractivas: “Xbox ya no hace exclusivas. Incluso si Xbox lanza un juego increíble, ‘Xbox Anywhere’ significa que puedo jugar ese título en cualquier plataforma”.

Muchos de los juegos desarrollados por estudios internos de Xbox también parecen sufrir ciclos de desarrollo muy prolongados. En el reciente Xbox Games Showcase hubo varias ausencias notables, como State of Decay 3 —anunciado hace cinco años—, Fable y el remake de Perfect Dark.

Desde su perspectiva, la falta de experiencias exclusivas y los años que pasan entre lanzamientos importantes dejan a los consumidores sin una razón convincente para considerar el Asus ROG Xbox Ally o Xbox Ally X por encima de alternativas como el Steam Deck OLED o armar su propia PC.

Fryer sugirió además que esta consola portátil y el enfoque actual en la iniciativa Xbox Play Anywhere forman parte de “una salida lenta del negocio de hardware por completo” y que el objetivo final parece ser dirigir a los jugadores hacia Xbox Game Pass.

“Como una de las miembros fundadoras del equipo de Xbox, no estoy satisfecha con hacia dónde van las cosas hoy en día”, concluyó. “Desde mi perspectiva, parece que Xbox no tiene el deseo o, literalmente, la capacidad de lanzar hardware”.

Viendo la trayectoria actual de Xbox, es difícil no coincidir. Las ventas del Xbox Series X y Series S han estado por detrás de las del Xbox One desde hace tiempo, por lo que está claro que Microsoft tendrá que cambiar radicalmente su estrategia si quiere seguir haciendo crecer su división de videojuegos.

En mi opinión, la adquisición de Activision Blizzard sugiere un cambio hacia la generación de ingresos mediante la venta de software multiplataforma, en lugar de competir directamente en el espacio de consolas. Esto concuerda con el deseo expresado por el jefe de Xbox, Phil Spencer, de lanzar más juegos de Xbox en otras plataformas.

Esto probablemente implicará una menor atención por parte de Microsoft al desarrollo de hardware dedicado, dejando ese espacio a fabricantes de terceros como Asus (y recientemente Meta, con la edición limitada Meta Quest 3S Xbox Edition), quienes cubrirán la demanda restante de productos Xbox con hardware con licencia oficial.

