Estos nuevos auriculares para juegos de Sony, con diseño abierto, incorporan los mismos transductores que un aclamado modelo de estudio, pero a una fracción del precio

Sony anunció nuevos productos de la gama Inzone

Entre ellos se encuentra el auricular con cable para juegos Inzone H6 Air, con diseño abierto

Además, está actualizando su monitor Inzone M10S con el modelo mejorado Inzone M10S 2

¡La familia Inzone de Sony se expande con nuevos productos! Incluyendo unos auriculares con cable para juegos muy ligeros y prestaciones de audio de primer nivel, pero eso no es todo, pues también presentó una versión renovada de uno de los mejores monitores para juegos.

Los nuevos auriculares con cable para juegos Inzone H6 Air son la estrella de las novedades presentadas hoy, ya que ofrecen un diseño abierto y un peso total de tan solo 199 g, lo que los sitúa entre los auriculares más ligeros del mercado. Visualmente, se parecen bastante a los actuales Inzone H9 2 Wireless, aunque con carcasas de aluminio perforadas en los auriculares.

Diseñados para ofrecer el máximo nivel de detalle en los juegos, estos auriculares cuentan con los mismos controladores que los aclamados audífonos de estudio de espalda abierta MDR-MV1 de Sony, que han sido especialmente adaptados para mejorar los graves. A pesar de ello, son significativamente más baratos que los MDR-MV1, que cuestan alrededor de 400 $ / 340 £, ya que solo cuestan 175 £ (unos 170 $).

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Los audífonos vienen con un micrófono cardioide desmontable, además de una caja de audio USB-C que permite la compatibilidad con el software para PC Inzone Hub de la empresa. Además de una variedad de otras configuraciones, esto ofrece un modo dedicado para un solo jugador «RPG/Aventura» que fue creado en colaboración con diseñadores de sonido del equipo de PlayStation Studios.

Estos audífonos también son recomendados oficialmente por Kojima Productions, desarrollador de Death Stranding 2: On the Beach.

Los audífonos abiertos son los preferidos en entornos de audio profesionales gracias a su reputación de producir un sonido de alta claridad en un escenario sonoro más natural.

Sin embargo, estos diseños sacrifican el aislamiento acústico y dejan pasar cualquier ruido de fondo. Además, dejan escapar el sonido, lo que los hace inadecuados para su uso en lugares públicos.

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¿El mejor monitor para esports mejora aún más?

El Inzone M10S original (Image credit: Future)

El lanzamiento del Inzone H6 Air coincide con el del nuevo monitor para juegos Inzone M10S 2, una versión mejorada del M10S ya existente.

Los cambios son sutiles, siendo el más notable el salto a una nueva frecuencia de actualización de 540 Hz (frente a los ya asombrosamente fluidos 480 Hz) y un tiempo de respuesta GtG de 0,02 ms (en comparación con los 0,03 ms del modelo original). Ahora incluso se puede ejecutar a 720 Hz si se baja a una resolución HD.

La pantalla también ha sido equipada con un nuevo recubrimiento de película antirreflejo, lo que debería ayudar en entornos luminosos. Además de esto, el soporte ha sido mejorado con un rango de inclinación más amplio de -5 a 35 grados para ofrecer un poco más de flexibilidad.

En nuestra reseña de septiembre de 2024, le otorgamos al Sony Inzone M10S original una calificación de cinco estrellas, elogiando su diseño elegante y funcional, al tiempo que señalamos que la hoja de especificaciones «justifica su precio al ofrecer todo lo que un jugador de esports, o un aspirante a competidor, podría necesitar».

El Inzone M10S 2 tendrá un precio de 1199 £ (alrededor de 1600 £), que es el mismo precio que tenía el modelo anterior en su lanzamiento.

Adicionalmente, es importante mencionar que los dispositivos de entrada edición Fnatic, inspirados por el icónico color naranja de Fnatic, ya están disponibles las nuevas ediciones Fnatic de los dispositivos INZONE Mouse-A, INZONE Mat-F e INZONE Mat-D, lo que marca otro hito en la colaboración entre Sony y Fnatic, y hace que Fnatic esté siempre presente en tu experiencia de juego diaria: visible, vibrante y parte de cada momento. El mousepad INZONE Mat-F presenta un diseño inspirado en Fnatic y su equipo de Valorant; y el modelo INZONE Mat-D es un mousepad de color negro a naranja en degradé.

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