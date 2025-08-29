El retraso de Dying Light: The Beast fue una "decisión consciente" que se basó en "la calidad por encima del lanzamiento"

El director de Dying Light: The Beast afirma que el retraso del juego ha permitido dedicar más tiempo a pulirlo.

Se han mejorado las características principales y el contenido básico, incluyendo la animación, la interfaz de usuario y las ubicaciones

Nathan Lemaire ha declarado que el retraso ha sido una "decisión consciente"

¿Eres de los que odia cuando se retrasa el lanzamiento de uno de tus juegos más esperados? Recordemos que esto le paso a Dying Light: The Beast, ya que su fecha original de lanzamiento estaba pactada para el 22 de agosto y ahora llegará el 19 de septiembre.

Ante esta situación, Techland se ha pronunciado sobre el retraso de Dying Light: The Beast, calificándolo de "decisión consciente" que ha permitido al equipo de desarrollo pulir el juego en casi todos los aspectos.

Cuando se le preguntó en una entrevista con TechRadar Gaming en la Gamescom 2025 qué había logrado el estudio en las semanas transcurridas desde el retraso, el director del juego, Nathan Lemaire, dijo que se había centrado principalmente en corregir errores y pulir las características principales y el contenido principal.

«Una de las cosas importantes en las que estamos trabajando es todo lo relacionado con la reacción al tono, la fisicidad y la sangre», dijo Lemaire. «Nos gusta mucho la idea de que la reacción a los golpes esté bien conectada y que el resultado sea satisfactorio y realista... También hemos mejorado la cantidad de gore y nuestro sistema de daños corporales. Hemos mejorado la calidad y el número de recursos que se activan con los daños corporales. Esto es lo que hemos hecho, además de muchas mejoras en las animaciones de la interfaz de usuario».

Continuó diciendo que el retraso también permitió al equipo pulir ubicaciones adicionales que de otro modo no habría podido hacer porque no eran una prioridad.

"Pero tenemos tiempo para hacerlo", dijo el director. "Así que lo haremos porque queremos pulir todo en términos de, ya sabes, cuando jugamos es un equilibrio entre pulir y conseguir que este sistema tenga una jugabilidad aún más equilibrada.

Siempre hay algo que hacer, porque nada es realmente perfecto, ¿verdad? Siempre hay algo que podemos hacer. Así que, cualquier cosa, pero la mentalidad es esta: esforzarnos al máximo para que sea lo mejor posible».

Cuando Dying Light: The Beast se lance el próximo mes, podrás jugarlo en PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.