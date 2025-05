Ubisoft confirmó que el remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo saldrá a la venta en marzo de 2026.

La compañía dijo en una llamada de ganancias que el remake se lanzará en el año fiscal 2025-2026

El juego se anunció en 2020 e inicialmente estaba previsto que saliera en 2021

¿Recuerdas que hace cinco años Ubisoft anunciaba el remake de "Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo"? Pues parece que finalmente tenemos nuevos detalles y Ubisoft habría revelado una ventana de lanzamiento.

Durante la última presentación de resultados de la compañía, el 14 de mayo de 2025, Ubisoft reveló que planea lanzar el esperado remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo en el año fiscal 2025-2026 (vía GameSpot).

Esto significa que el juego saldrá a la venta antes del 31 de marzo de 2026.

El remake se anunció en 2020 junto con un teaser tráiler para consolas de última generación, y cuando el juego salga a la venta habrán pasado seis años desde su presentación inicial.

El lanzamiento de The Sands of Time estaba previsto para enero de 2021, pero luego se retrasó a marzo de 2021, hasta que Ubisoft lo retrasó indefinidamente.

"Este tiempo de desarrollo adicional permitirá a nuestros equipos ofrecer un remake que se sienta fresco sin dejar de ser fiel al original", dijo la compañía en ese momento.

Más tarde, Ubisoft compartió un «importante hito interno» en 2023, pero aún no hemos recibido un nuevo tráiler.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Tampoco está claro si el juego llegará a las consolas de actual generación, como PS5 y Xbox Series X, teniendo en cuenta el largo ciclo de desarrollo.

En la misma llamada de resultados, Ubisoft dijo que está retrasando algunos de sus principales títulos no anunciados para permitir juegos de mejor calidad.

Según el jefe de Ubisoft, Yves Guillemot, un número indeterminado de juegos de sus principales marcas, como Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, The Division y Ghost Recon, saldrán a la venta entre 2026 y 2028.

Guillemot señaló el retraso de Assassin's Creed Shadows, calificándolo de «buena decisión» que permitió el éxito del juego.

"Tras revisar nuestra cartera de proyectos, hemos decidido conceder más tiempo de desarrollo a algunas de nuestras mayores producciones para crear las mejores condiciones de éxito", declaró Guillemot. "Como consecuencia, los ejercicios 2026-27 y 2027-28 verán importantes contenidos procedentes de nuestras mayores marcas".