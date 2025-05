NVIDIA lanza nuevo driver Game Ready con soporte para DOOM: The Dark Ages y más juegos con DLSS 4

¿Estás listo para disfrutar de DOOM: The Dark Ages con la mejor tecnología de NVIDIA? Esperamos que tu respuesta haya sido afirmativa, pues la compañía anunció su nuevo controlador GeForce Game Ready optimizado para PC o laptop con Doom: The Dark Ages, que incorpora trazado de rayos nativo con el motor idTech8 y mejoras de DLSS 4, generación de cuadros múltiples y NVIDIA Reflex. Pero no es todo. Así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

También se suma soporte para New World: Aeternum con DLSS 4 y Reflex, junto con 15 nuevas actualizaciones para apps compatibles con DLSS, 7 nuevos monitores compatibles con G-SYNC, y 2 nuevos perfiles de configuración óptima de juego.

Aquí un vistazo a los juegos y actualizaciones:

DOOM: The Dark Ages estará disponible en acceso anticipado a partir de hoy para quienes compraron la Edición Premium o el paquete con la serie GeForce RTX 50, y se lanza a nivel mundial el 15 de mayo. Los jugadores con GeForce RTX vivirán la mejor experiencia en PC gracias a nuestra colaboración con id Software. Con DLSS 4 y generación de cuadros múltiples, los GPUs RTX serie 50 multiplican los cuadros por segundo hasta 4 veces en resolución 4K. Los GPUs RTX serie 40 duplican el rendimiento con DLSS Frame Generation, y todos los GPUs RTX mejoran la calidad visual con DLSS Super Resolution impulsado por IA. Acelera el trazado de rayos nativo con los núcleos dedicados de las tarjetas GeForce RTX y haz el juego aún más responsivo con NVIDIA Reflex. Poco después del lanzamiento, llegará una actualización exclusiva para PC que activará Path Tracing, llevando la iluminación con trazado de rayos al siguiente nivel en la serie RTX 50 gracias a DLSS Ray Reconstruction. También puedes jugar DOOM: The Dark Ages vía streaming desde la nube con una membresía Ultimate o Performance de GeForce NOW.

Además, esta semana, DLSS 4 con generación de cuadros múltiples está mejorando el rendimiento en DOOM: The Dark Ages, Empyreal y más. También, está disponible Deedlee Doo! Carkour! con soporte para DLSS Frame Generation y Super Resolution.

Aquí un vistazo a los nuevos títulos y cómo la tecnología RTX está ofreciendo la mejor experiencia en PC para jugadores con GeForce RTX:

DOOM: The Dark Ages: Ponte en las botas ensangrentadas del DOOM Slayer en DOOM: The Dark Ages, impulsado por la última generación de las GPUs GeForce RTX serie 50. El juego entra hoy en acceso anticipado y estará disponible globalmente el 15 de mayo. Desarrollado con el nuevo motor idTech8, que incorpora trazado de rayos de forma nativa, este título ofrece fidelidad gráfica, velocidad y visuales de otro nivel. Jugado con una tarjeta gráfica o laptop GeForce RTX serie 50, el DLSS 4 con generación de cuadros múltiples potencia los FPS y crea imágenes de alta calidad, ofreciendo la experiencia definitiva en PC. Además, gracias a NVIDIA Reflex, el juego es más veloz y responsivo en equipos con GPU RTX.

Empyreal: Empyreal, de Silent Games y Secret Mode, es un RPG de acción complejo, desafiante y con muchas funciones. Adéntrate en el Monolito y enfréntate a los autómatas que aún lo habitan, vestigios de una civilización antigua y enigmática. Ya está disponible con soporte nativo para DLSS 4 y generación de cuadros múltiples.

Esto es una muestra más del compromiso de NVIDIA por ofrecer la mejor experiencia de juego a sus usuarios.