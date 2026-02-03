El nuevo "modelo mundial" de IA de Google ya está afectando a la industria de los videojuegos, pero es todo lo que detesto de la inteligencia artificial
¿Proyecto Genie? Más bien, Proyecto no, gracias...
- Google lanzó su nueva herramienta de IA, Project Genie, para los suscriptores del plan AI Ultra.
- Desde entonces, ha provocado una caída en picado de las cotizaciones bursátiles de varias empresas de videojuegos.
- El hecho de que los inversionistas apuesten por Project Genie es una señal preocupante para el potencial desarrollo de juegos de IA.
La IA sigue siendo una amenaza constante para los videojuegos, con su fuerte impacto en el hardware de las computadoras para juegos debido a los altos precios de la memoria RAM y la preocupación por la sustitución de los desarrolladores de videojuegos. Una actualización reciente muestra que esto último podría llegar a ser una posibilidad.
Según Google, varios desarrolladores y editores de videojuegos han visto caer en picado el precio de sus acciones como consecuencia del lanzamiento del Proyecto Genie. Se trata de una nueva herramienta de IA de Google que permite a los usuarios generar mundos interactivos jugables a partir de indicaciones o imágenes.
Como habrás adivinado, esto ha llevado a que múltiples usuarios creen mundos utilizando imágenes de juegos populares como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo, GTA 5 de Rockstar Games y Kingdom Hearts, algunos de los cuales se parecen mucho a los productos originales en algunos aspectos.
There is no map pre-loaded in memory. As your agent explores, Genie predicts and renders the path ahead instantly. Infinite exploration. pic.twitter.com/5lZzhFS6voJanuary 30, 2026
Los analistas han señalado que la razón de la caída del precio de las acciones de empresas como CD Projekt Red, Take Two Interactive (empresa matriz de Rockstar Games) y Nintendo es que los inversionistas han apostado claramente por Project Genie, probablemente con la idea de que este proyecto acabaría con las creaciones originales de los grandes estudios de videojuegos.
Sin embargo, Project Genie aún se encuentra en fase experimental, lo que significa que estos mundos interactivos apenas son jugables y tienen un costo elevado para los usuarios, ya que cuestan 249,99 dólares al mes a través del plan AI Ultra de Google.
Ni siquiera se acerca a ser lo suficientemente avanzado como para superar a los juegos auténticos, y el consenso en torno a la integración de la IA en los videojuegos (como la reacción negativa a la IA en Call of Duty Black Ops 7) indica que los jugadores no aceptarán los juegos generados por IA. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que esto se convierta en una realidad en el futuro.
La IA es una amenaza mortal para los videojuegos, y esto es una señal de advertencia
Aunque la IA tiene sin duda sus ventajas, como la tecnología de escalado DLSS de Nvidia, está demostrando rápidamente que es perjudicial para los videojuegos.
Los fabricantes de hardware para PC están centrando su atención en las empresas de IA, lo que explica en parte por qué los precios de la RAM son tan elevados, y ahora los inversionistas nos han dado una primera idea de lo que sucederá si se lanza una herramienta de IA competente para videojuegos, y es aterrador.
El desarrollo de videojuegos por parte de desarrolladores reales ha dado lugar a algunos de los mejores contenidos que ha visto la industria del entretenimiento, y si una herramienta de IA como Project Genie llega a ser lo suficientemente avanzada como para competir con los videojuegos auténticos, podríamos enfrentarnos a una pérdida de creatividad, a videojuegos sin identidad y, lo que es más importante, a más despidos.
Es una señal prometedora ver que los jugadores protestan enérgicamente contra estas medidas, ya que creo firmemente que la IA no debe utilizarse para los videojuegos de esta manera. Esperemos que nunca se llegue a ese punto.
