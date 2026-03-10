El "MAR10 Day" ya está aquí, y estos son los accesorios, juegos y productos que me llaman la atención como fan de Nintendo
Cuidado, Bowser, hoy es el "Mar10 day"
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
¡Mamma Mia! Ya es 10 de marzo, fecha que los fans de Nintendo llamamos Mar10 Day, ¿puedes creer lo rápido que está pasando este año? Sí, ha llegado el momento de celebrar una vez más al fontanero italiano, en un año en el que ya está celebrando su 40 cumpleaños y preparándose para el estreno de la película Super Mario Galaxy. Nunca sabré cómo encuentra tiempo para todo esto entre rescatar a la princesa Peach y aplastar Goombas.
Pero, en fin, hoy quiero echar un vistazo a todo lo relacionado con Mario, desde algunos de los mejores juegos de la serie hasta los accesorios de primera categoría. En esta colección encontrarás títulos para Nintendo Switch 2 y Switch original, mandos, fundas, LEGO... lo que se te ocurra.
He incluido artículos que ya tengo, junto con algunos otros que estoy pensando en comprar para el día especial de Super Mario. ¿Te interesa? Sigue leyendo para descubrir mis mejores elecciones.El artículo continúa a continuación
Los mejores accesorios de Super Mario (para Nintendo Switch 2, Switch y más)
Los mejores juegos de Super Mario (para Nintendo Switch 2 y Switch)
Los mejores productos de Super Mario y LEGO
➡️ Lee nuestra guía completa sobre los mejores juegos para Nintendo Switch 2
1. El mejor en general:
Donkey Kong Bananza
2. El mejor multiplayer:
Mario Kart World
3. Una secuela para todas las edades:
Hollow Knight: Silksong
4. Una aventura atemporal y un remake:
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
5. El mejor Pokémon:
Pokémon Legends Z-A
Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Harry is a Reviews Staff Writer for TechRadar. He reviews everything from party speakers to wall chargers and has a particular interest in the worlds of audio and gaming. Harry has a background in business tech journalism, particularly around the telecoms industry.
- Antonio QuijanoEditor