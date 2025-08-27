El desarrollador de Stalker 2 afirma que la forma "más bonita" de jugar a la versión para PS5 es en PS5 Pro con el modo de calidad activado, pero ellos prefieren jugar en modo rendimiento a 60 FPS

Stalker 2: Heart of Chornobyl será compatible con 4K a 60 FPS en PS5 Pro tanto en modo calidad como en modo rendimiento.

La versión básica para PS5 ofrece actualmente un modo de calidad a 4K y 30 FPS y un modo de rendimiento a 2K y 60 FPS, pero GSC Game World tiene como objetivo ofrecer este último a 4K y 60 FPS en el momento del lanzamiento.

Se han mejorado la resolución, los efectos visuales, la iluminación y otras características gráficas para PS5 y PS5 Pro.

El productor técnico de Stalker 2: Heart of Chornobyl, Yevhenii Kulyk, ha revelado que GSC Game World tiene como objetivo lanzar el juego en PS5 a 4K y 60 fotogramas por segundo (fps) en modo calidad.

En una entrevista con TechRadar Gaming en la Gamescom 2025, Kulyk confirmó que la versión para PS5 Pro será compatible con 4K y 60 fps tanto en el modo de rendimiento como en el de calidad, aunque se han añadido más texturas para mejorar este último.

Por otro lado, la versión base para PS5 ofrecerá el modo calidad a 4K y 30 fps, mientras que el modo rendimiento está actualmente a 2K y 60 fps, pero el estudio tiene como objetivo alcanzar los 4K y 60 fps en el momento del lanzamiento.

«En este momento, vamos a por 2K a 60 para la versión básica, pero nuestro objetivo es alcanzar los 4K para lograr la paridad», dijo Kulyk. «Así que queremos admitir, en el lanzamiento, 4K en la versión básica para calidad y rendimiento».

El desarrollador explicó que el equipo ha incluido mejoras adicionales en la versión PS5 Pro cambiando la configuración de escalabilidad, lo que debería mejorar los entornos del juego.

"Quizás notes que en la versión Pro se disfruta mejor de la atmósfera del juego, ya que hemos ajustado la calidad de las sombras. Hemos ajustado algunas técnicas de resolución", explicó Kulyk. "Hemos ajustado los efectos visuales, la calidad del sombreado y los elementos volumétricos, como las nubes y la iluminación volumétricas, por lo que se nota bastante, pero aun así, PlayStation 5 es una forma absolutamente buena de jugar a nuestro juego y disfrutarlo en toda su extensión".

El director de comunicaciones de GSC Game World, Zakhar Bocharov, también añadió que cree que «la versión más bonita» es el modo de calidad de PS5 Pro, pero admitió que aún así preferiría jugar al juego en modo rendimiento con 60 fps garantizados.

Stalker 2: Heart of Chornobyl ya está disponible para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Game Pass y PC, pero llegará a PS5 y PS5 Pro el 20 de noviembre de 2025.