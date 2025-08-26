Celebra el "Día del Gamer" con los mejores sets Lego

¿Sabías que el 29 de agosto de cada año se celebra el Día del Gamer? Sin duda, una fecha muy especial dedicada a la cultura de los videojuegos y a quienes participan en este apasionado universo.

Por ello, te invitamos a celebrar este día descubriendo las diferentes líneas de sets de videojuegos de LEGO, basadas en los personajes y experiencias de juego más populares.

Desde niños hasta adultos, hay un set de LEGO para cada fan de los videojuegos. Además, es la actividad perfecta para construir en familia y compartir diferentes pasiones, ¡proporcionando horas de diversión construyendo! Ya sea en el mundo de Minecraft, Sonic the Hedgehog, Super Mario o Fortnite, encontrarás el set perfecto para dar vida a tus videojuegos favoritos en este Día del Gamer.

Además, los sets de videojuegos de LEGO continúan expandiéndose, añadiendo el esperado set LEGO

Super Mario Game Boy (72046) a su portafolio, un coleccionable temático inspirado en la clásica consola de Nintendo, para vivir una experiencia nostálgica y divertida. Estará disponible a partir del 1 de octubre de este año, en LEGO.com y retailers seleccionados.

Y eso no es todo. ¡Todos tenemos un lado gamer! Y es que, si se trata de alcanzar puntuaciones, completar quests o superar desafíos no hay mejor ayuda que tu familia y amigos para lograrlo. El Grupo LEGO estará presente en el Gaming Fest en Centro Banamex del

19 al 21 de septiembre. Visita la experiencia LEGO y sube al siguiente nivel de construcción con retos inspirados en tus sets gamers favoritos. También se sortearán sets y habrá una actividad exclusiva para miembros de LEGO Insiders.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Construye tus objetos favoritos de LEGO Fortnite y recrea escenas icónicas del videojuego

(Image credit: Lego)

Crea y expón un asombroso meca LEGO Fortnite con un set de construcción para adultos repleto de emocionantes detalles. Los fans de LEGO Fortnite podrán construir al Líder del equipo meca (77078), que salvó la isla de Battle Royale de Fortnite en el Capítulo 1, con este set de 2,503 piezas. La figura posee caderas, brazos, pies y cabeza articulados, incluye una Espada de Singularidad como accesorio y viene con una minifigura del Líder del equipo meca.

3..., 2..., 1..., ¡entra a toda velocidad en un mundo de diversión con los nuevos sets LEGO Super Mario: Mario Kart!

(Image credit: Lego)

Disfruta de la experiencia de la carrera en todo su esplendor con este set de Mario Kart: Bebé Peach y Grand Prix (72036). Puedes elegir entre una variedad de personajes icónicos, como Bebé Peach, un Lakitu, Lemmy y un Toad, así como vehículos como el kart Floruga, la Nave Bowser o la moto estándar. La pista viene con un puente de salida, barreras de protección, conos de tráfico, el podio de los ganadores, el carrito de dulces de Toad y una nube de Lakitu.

Da vida al mundo de Minecraft con minifiguras llenas de realismo e icónicos detalles pixeleados

(Image credit: Lego)

Con el set de El Puesto de Avanzada de los Saqueadores y el Devastador (21278), podrás recrear una épica batalla de LEGO Minecraft. Los fans de Minecraft tendrán que usar sus habilidades cuando un Vindicador, hacha en mano, entre en la aldea montado sobre un Devastador. El set incluye la función de ataque de Devastador que, al accionar una palanca, parece que muerde y embiste, así como la torre de vigilancia y el cantero de la aldea.

Diversión a máxima velocidad con sets de LEGO® Sonic the Hedgehog

(Image credit: Lego)