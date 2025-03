¡"El bicho" CR7 llega oficialmente a South Town en FATAL FURY: City of the Wolves!

¿Eres fan de Cristiano Ronaldo, también conocido como "el bicho" y de Fatal Fury: City of the Wolves? De ser así, te tenemos una noticia increíble.

Cristiano Ronaldo aparecerá en FATAL FURY: City of the Wolves, el más reciente juego de peleas de SNK, cuya fecha de lanzamiento será el 24 de abril de 2025.

De igual manera, SNK también ha anunciado una segunda Beta Abierta del 26 al 31 de marzo, con el fin de que los jugadores puedan probar nuevamente el juego y sus funcionalidades en línea antes de lanzamiento, además de la posibilidad de jugar con Tizoc y utilizar el Modo Entrenamiento.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, con 34 trofeos a lo largo de su carrera, incluidos siete títulos de liga en Inglaterra, España e Italia, cinco UEFA Champions League, cuatro Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, la Eurocopa de la UEFA y la UEFA Nations League. También es el primer jugador en la historia en marcar en cinco Copas del Mundo consecutivas. Cristiano ha recibido además numerosos premios individuales, entre ellos cinco Balones de Oro, cuatro Botas de Oro y dos premios The Best FIFA. Ha anotado más de 900 goles oficiales a nivel profesional, tanto con clubes como con su selección nacional, y ostenta el récord como máximo goleador en la historia del fútbol masculino.

Segunda prueba para la Beta Abierta

SNK también ha anunciado una nueva prueba para la Beta Abierta de FATAL FURY: City of the Wolves, que se llevará a cabo a partir del 26 de marzo a las 11:00 PM CDMX / 2:00 AM ARG y terminará el día 31 de marzo a las 2:00 AM CDMX / 5:00 AM ARG. Todos los personajes y modos de la primera prueba estarán de vuelta, además de la adición de Tizoc y el Modo Entrenamiento. Esta prueba de la Beta Abierta estará disponible para Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series S|X.

¿Qué es FATAL FURY: City of the Wolves?

La amada serie de Fatal Fury llegó al mercado en 1991, encabezando el auge de los videojuegos de pelea en los años 90, que marcó a la industria desde ese entonces. GAROU: MARK OF THE WOLVES (lanzado en 1999) ha sido reconocido, durante mucho tiempo, como la entrega más reciente de la saga, pero eso está a punto de cambiar. ¡26 años después, una nueva entrega—FATAL FURY: City of the Wolves— llegará a escena! FATAL FURY: City of the Wolves presenta un estilo de arte único y estimulante para los sentidos, un innovador sistema de combate (REV System) que recarga las emociones, además de otros sistemas de pelea que serán incluso más robustos que antes.

El juego también añade frescura a la serie al presentar dos sistemas de control distintos (para asegurar la diversión y emoción de jugadores nuevos y veteranos), así como otros elementos nuevos. Las calles de South Town están llenas de acción, sueños salvajes y ambiciones que lo son aún más. Aquí, por fin, una nueva leyenda está a punto de desenvolverse...

FATAL FURY: City of the Wolves ya se encuentra disponible para preordenar en su versión Special Edition (Edición Especial), que incluye el Pase de Temporada 1. El pase da acceso a personajes adicionales que serán lanzados a lo largo del 2025 y a inicios del 2026. El lanzamiento oficial del juego está previsto para el día 24 de abril del 2025 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y para PC (a través de Steam y la Epic Games Store).

Se requiere una conexión a Internet para acceder a todo el contenido del juego.

La versión de PlayStation 4 puede ser actualizada de manera gratuita a la versión de PlayStation 5. Para actualizar la versión física de PlayStation 4 a PlayStation 5, es necesaria una consola con lector de disco.

¿Qué opinas de esta colaboración?