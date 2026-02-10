¡Disfruta de las increíbles ofertas de Invierno de 2026 en la Epic Games Store!

¿No tienes nada más que jugar? No te preocupes, esta es la oportunidad que estabas esperando para incrementar tu catálogo con las Ofertas de invierno de 2026 de la Epic Games Store.

¿Qué no sabes acerca de las "Ofertas de invierno de 2026 de la Epic Games Store? Si bien la temporada festiva ya terminó, las mejores ofertas en joyas independientes y los mayores éxitos AAA continúan durante las Ofertas de invierno de la Epic Games Store, un evento durante el que muchos de los títulos disponibles en la tienda ofrecen descuentos que no puedes dejar pasar.

Ahora, ¿cuándo inicia y cuándo termina? Las Ofertas de invierno de 2026 de la Epic Games Store comenzaron este 9 de febrero a las 13:00 AR/10:00 MX y terminan el 23 de febrero a las 13:00 AR/10:00 MX.

¿Qué juegos podemos disfrutar en las Ofertas de invierno de 2026 de la Epic Games Store?

Football Manager 26: Esta popular serie de simulación recibió una importante renovación este año, con una experiencia de Match Day más detallada, la incorporación de equipos de la Premier League con licencia oficial y ligas de fútbol femenino, una interfaz rediseñada y más. ¿La gestión de equipos es nueva para ti? Pide ayuda a nuestro experto en Football Manager 26 residente.

La temporada festiva sigue viva en Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Recorre las calles nevadas de Nueva York y protege a sus ciudadanos de los malhechores mientras Peter Parker disfruta de unas merecidas vacaciones.

Assassin's Creed Shadows: Después de casi dos décadas, la longeva serie de Assassin's Creed finalmente llegó a Japón el año pasado. Assassin's Creed Shadows narra las historias entrelazadas de dos protagonistas conjuntos, Naoe y Yasuke. Naoe, la más sigilosa de las dos, busca vengar el asesinato de su padre con la ayuda de Yasuke, un antiguo esclavo convertido en samurái.

God of War Ragnarök: El invierno normal no te enfriará tanto como el Fimbulvetr de God of War Ragnarök, el periodo de tres inviernos consecutivos que anuncia la llegada del Ragnarök. Tres años después del juego anterior, Kratos y su hijo Atreus regresan a un gélido Midgard y viajan por los Nueve Reinos. La historia, inspirada en la mitología nórdica, los muestra luchando contra dioses y bestias míticas mientras se esfuerzan por cambiar el destino del mundo.

Cabe mencionar que estos solo son algunos de los títulos disponibles en las "Ofertas de invierno de 2026 de la Epic Games Store", así que te recomendamos visitar el sitio web oficial para conocer todas las opciones.