Uno de los juegos de lucha más emocionantes de la historia llega a PS5 con un nuevo modo foto para "capturar todos los ángulos" de tus personajes favoritos

Se ha presentado Dead or Alive 6 Last Round

Esta versión mejorada del juego de lucha de 2019 incluye nuevos trajes y características

Entre ellas, un nuevo modo foto para "capturar todos los ángulos" de tus luchadores favoritos

Dead or Alive 6 Last Round, una versión mejorada del increíblemente sediento juego de lucha de 2019, ha sido revelado y trae una gran cantidad de nuevos trajes y características.

Su lanzamiento está previsto para el 25 de junio para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y PC, y ha sido totalmente optimizado para el hardware de la generación actual. Incluirá los 24 personajes originales del juego, además de los cinco personajes DLC Nyotengu, Phase 4, Momiji, Rachel y Tamaki.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.) (Crédito de la imagen: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.) (Crédito de la imagen: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.)

Además, varios personajes recibirán nuevos trajes inspirados en otros juegos desarrollados por Team Ninja. Esto incluye atuendos inspirados en Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, Dead or Alive Xtreme Venus Vacation y más.

Dead or Alive 6 Last Round también incluirá un nuevo modo foto, que permitirá a los jugadores *ejem* «capturar todos los ángulos de sus luchadores favoritos», según un comunicado de prensa reciente. Ofrecerá la posibilidad de cambiar la posición de un personaje y seleccionar una pose, por lo que parece una herramienta bastante completa y podría resultar una forma divertida de lucir algunos de los nuevos atuendos.

Los propietarios de la versión original de Dead or Alive 6 tampoco tienen por qué preocuparse, ya que todos los datos guardados, los boletos premium y las compras de atuendos DLC se transferirán a Last Round.

Por si todo esto fuera poco, el juego se lanzará junto con una versión gratuita llamada Dead or Alive 6 Last Round Core Fighters. Esta versión no es una demo o prueba gratuita al uso, sino que ofrece acceso ilimitado a todos los modos excepto al modo historia, aunque con una lista de personajes muy limitada.

Y antes de que preguntes, sí, incluso podrás probar el nuevo y brillante modo foto sin tener que gastar dinero.

