Intel y Liverpool llevan la inteligencia artificial a tu PC y a tu vida diaria con "Tu alIAdo perfecto"

¿Estás listo para una nueva era? Intel y Liverpool lo están y marcaron oficialmente un nuevo episodio en la innovación tecnológica con la presentación de "Tu alIAdo perfecto", pero ¿de qué se trata? Aquí la respuesta.

"Tu alIAdo perfecto" es un evento diseñado para mostrar cómo los procesadores Intel Core Ultra están transformando la forma en que trabajamos y creamos. Con un enfoque en la creatividad y la productividad, esta nueva generación de AI PCs integra capacidades avanzadas de inteligencia artificial que se adaptan a las necesidades de los usuarios, sin depender de conexión a internet.

El mercado de Inteligencia Artificial ronda cerca de los $235 billones de dólares el día de hoy y se estima que para el año 2028 incremente a $631 billones de dólares, prácticamente triplicando su tamaño, según IDC. La arquitectura x86 de Intel forma gran parte de este mercado y se estima que para el año 2028, 8 de cada 10 PCs serán un PC con AI, requiriendo una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU).

Durante el evento, se destaca cómo estas tecnologías permiten optimizar tareas clave y explorar nuevas posibilidades creativas. Desde herramientas que simplifican la migración de archivos y configuraciones entre dispositivos, hasta aplicaciones que elevan la calidad del audio, video e imagen, los procesadores Intel® Core™ Ultra demostraron ser mucho más que tecnología avanzada: son un aliado esencial para quienes buscan maximizar su tiempo y su potencial creativo.

Rafael Escalante, Technical Sales Leader de Intel para Latinoamérica, destacó:

"Se estima que, para finales del año 2025, Intel habrá desplegado alrededor de 100 millones de AI PCs.Con los procesadores Intel® Core™ Ultra, estamos impulsando una nueva era en la computación personal. Estos equipos no solo ofrecen un rendimiento excepcional, sino que también integran IA directamente en su arquitectura, permitiendo a los usuarios experimentar una productividad y creatividad sin precedentes. Hoy hemos demostrado cómo la tecnología puede anticiparse a nuestras necesidades y convertirse en ese compañero que transforma nuestra manera de trabajar y crear. Esto no lo podemos hacer solos, nuestros partners en el ecosistema de software prefieren la arquitectura x86 de Intel y el día de hoy contamos con más de 500 aplicaciones que ya están validadas que usan AI para resolver nuestras necesidades que van desde generación de contenido, análisis de datos a través de inferencia hasta la detección de amenazas usando modelos de AI."

El poder de la IA al alcance de todos

La jornada fue una ventana al impacto tangible de la inteligencia artificial integrada en las computadoras personales. Aplicaciones como PC Mover mostraron cómo es posible migrar datos y configuraciones de manera rápida y sencilla, mientras que programas como Audacity, XSplit Vcam y Filmora destacaron por su capacidad para editar audio y video con precisión profesional. En el ámbito visual, herramientas como Capture One y Luminar Neo revelaron cómo la IA puede transformar imágenes y fotografías, incluso en escenarios donde no hay acceso a internet.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además, soluciones como Vegas, Canvid e Iterate AI demostraron cómo estas tecnologías pueden acelerar procesos creativos y organizativos, liberando tiempo para enfocarse en lo que realmente importa: contar historias, innovar y crear. Incluso, se exploró cómo la IA puede integrarse en actividades cotidianas, como la cocina, con Playground, una herramienta con la que, durante el evento, se generaron recetas personalizadas basadas en los ingredientes disponibles, llevando la IA más allá del escritorio, hasta la cocina.

Estas demostraciones subrayaron que los procesadores Intel Core Ultra no son solo un avance tecnológico, sino una herramienta diseñada para potenciar la creatividad y adaptarse a las necesidades únicas de cada usuario.

Intel Core Ultra: La revolución de las AI PCs

En el núcleo de esta experiencia está el procesador Intel® Core™ Ultra, el cual representa el mayor cambio arquitectónico de Intel en 40 años. Construido con la tecnología Intel 4 y empaquetado con Foveros 3D, este procesador combina CPU, GPU y NPU para ofrecer capacidades avanzadas de aceleración de inteligencia artificial. Su GPU Intel Arc duplica el rendimiento gráfico de generaciones anteriores y soporta tecnologías como XeSS y DX12 Ultimate, convirtiéndolo en la opción ideal para quienes buscan llevar su desempeño al siguiente nivel desde Gamers, entusiastas hasta usuarios que están iniciando un negocio y quieren tener todo el poder de la AI a su alcance

Intel cuenta con un ecosistema de más de 500 aplicaciones validadas para nuestras AI PCs y un portafolio de cientos de soluciones y aplicaciones listas para usarse para el Edge, el data center y la nube. Los Intel Core Ultra, no solo impulsan la creatividad y la productividad, sino que también redefinen lo que significa tener una computadora verdaderamente inteligente.

Reafirmando el compromiso de ambas marcas por acercar lo último en innovación tecnológica a los consumidores mexicanos, Intel y Liverpool invitan a todos a descubrir cómo la inteligencia artificial integrada puede convertirse en tu alIAdo perfecto. Para más información sobre los equipos presentados acércate a tu tienda Liverpool más cercana.