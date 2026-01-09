Es posible que Grand Theft Auto 6 no se lance este año después de todo, ya que, según se informa, el juego "no tiene el contenido completo"

El reportero de Bloomberg Jason Schreier ha declarado que "es difícil decir" si Grand Theft Auto 6 saldrá a la venta este año.

"Se trata de un juego grande y complicado y, según las últimas noticias que tengo, aún no está completo", afirmó.

Rockstar Games tiene previsto lanzarlo el 19 de noviembre.

El tan esperado Grand Theft Auto 6 podría no salir a la venta este año después de todo, ya que al parecer aún no está "completo en cuanto a contenido".

Así lo ha afirmado el reportero de Bloomberg Jason Schreier en el último episodio del podcast sobre videojuegos Button Mash. "Así es como funciona Rockstar", respondió a una pregunta sobre la probabilidad de que el juego salga a la venta el 19 de noviembre de 2026.

«Con Red Dead [Redemption] 2 [...] lo anunciaron para otoño de 2017, luego se retrasó hasta la primavera de 2018. Después se retrasó de nuevo hasta otoño de 2018 y finalmente salió en octubre de ese año, así que no me sorprendería mucho que volviera a pasar lo mismo», explicó.

«Se trata de un juego grande y complicado y, según lo último que he oído, aún no está completo, es decir, que la gente todavía está terminando cosas, ultimando niveles y misiones, y viendo qué es lo que va a incluirse en el juego».

A continuación, describió el proceso «típico» de desarrollo de un juego, que se divide en tres fases distintas: «funcionalidad completa», «contenido completo» y «pruebas de errores». Añadió que, aunque los límites a veces son difusos, esperaba que «terminaran pronto» y que, en el mejor de los casos, tuvieran tiempo suficiente para trabajar en la corrección de errores.

«Es muy difícil decir [si GTA 6 se lanzará el 19 de noviembre]», concluyó. «Es muy difícil decirlo en este momento, y no creo que nadie en Rockstar pueda decirte con total certeza que lo lanzarán en noviembre».

¿Significa esto que el juego sufrirá otro retraso? Schreier ofrece algo de esperanza en sus sugerencias posteriores, al afirmar que la fecha de lanzamiento actual parece "más real" que las anteriores.

En última instancia, solo nos queda esperar y ver si Rockstar consigue tenerlo todo listo para noviembre.

