El exdirector técnico de Grand Theft Auto habla sobre el retraso de GTA 6: "Es mucho mejor que anuncien un juego y que salga seis meses después"

Un desarrollador de Grand Theft Auto ha hablado sobre los retrasos de GTA 6 en una nueva entrevista.

El exdirector técnico Obbe Vermeij ha declarado que le frustra ver que los juegos se anuncian demasiado pronto.

"Obviamente, esto no es intencionado con GTA 6", añadió.

El exdirector técnico de Grand Theft Auto, Obbe Vermeij, ha hablado sobre los diversos retrasos de Grand Theft Auto 6.

En una entrevista reciente con Gameshub, Vermeij dijo que le «frustra» ver que los juegos se anuncian demasiado pronto.

«Hay gente que traza un mapa de toda la ciudad basándose en los tráilers. Bien por ellos. Es divertido», dijo. «Obviamente, esto no es intencionado con GTA 6. Realmente no esperaban los retrasos».

A continuación, destacó el próximo The Elder Scrolls 6 como ejemplo de un juego que se reveló demasiado pronto: «Cuando empiezan a hablar de él años y años antes de que salga, creo que es frustrante porque, para cuando sale, ya estás cansado de él».

«Es mucho mejor que anuncien un juego y que salga seis meses después», continuó. «Intento no perder el tiempo [...] pensando en GTA 6. Solo espero con ansias el día en que salga».

Vermeij dejó Rockstar en 2009, tras haber trabajado en el estudio durante más de una década. Ha sido director técnico de varios juegos importantes de Grand Theft Auto, entre ellos el 3, Vice City, San Andreas y el 4.

Actualmente está trabajando en el juego independiente para PC Plentiful, cuya demo está disponible en Steam.

