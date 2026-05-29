El desarrollador de Modern Warfare 4 analiza la simulación de armas más avanzada en la historia de Call of Duty: "Queremos que se sientan como armas reales, pero sin que resulten frustrantes"

Call of Duty: Modern Warfare 4 presenta numerosos cambios basados en los comentarios de los fans sobre Modern Warfare 2

El equipo prestó especial atención al retroceso visual de las armas

"Las armas no deberían resultar frustrantes", me comenta un desarrollador

Sin duda, muchos fans de toda la vida de Call of Duty están preocupados por el manejo de las armas en el próximo Modern Warfare 4. Después de todo, gran parte del arsenal de la anterior entrega de la desarrolladora Infinity Ward, Modern Warfare 2 de 2022, fue criticado por lo que algunos consideraron niveles desagradablemente altos de retroceso visual.

El retroceso visual es el temblor de la pantalla y otros efectos similares que ocurren al apretar el gatillo. Fue una parte importante de la jugabilidad de Modern Warfare 2, lo que le daba a los rifles una sensación bastante realista y agresiva, pero al mismo tiempo hacía que fueran más difíciles de apuntar y parecieran más difíciles de controlar, lo que generó quejas en las redes sociales e incluso guías en YouTube sobre cómo reducirlo.

«Cuando hicimos Modern Warfare 2, introdujimos algunos cambios que eran beneficiosos para el juego, pero que en realidad hicieron que el juego resultara un poco menos divertido y menos receptivo», me cuenta el director creativo multijugador del estudio, Joe Cecot, en la oficina de Infinity Ward en Los Ángeles. «Aprendimos de eso».

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Esto se nota en el sistema de movimiento renovado, que es notablemente más fluido que antes, pero también se extiende a las armas, que en mi breve prueba me parecieron mucho más manejables.

«Siempre intentamos mantener ese equilibrio en el que las armas deben sentirse poderosas. Queremos que se sientan como armas reales, pero no deben resultar frustrantes», dice Cecot.

Explica que cierta dificultad de manejo es intencional, ya que deja margen para que los jugadores mejoren su equipo con los numerosos accesorios desbloqueables en el armero, pero que, aun así, abordar este tipo de quejas seguía siendo una prioridad.

«Es un reto para nosotros, pero nuestro objetivo es que el retroceso sea más comprensible y claro en este juego», añade.

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Modern Warfare 4 también cuenta con una mecánica de disparo desde la cadera totalmente rediseñada que simula con mayor precisión dónde impactan las balas. También se ha revisado el humo del cañón, con un nuevo sistema que debería evitar que los efectos del cañón oculten el objetivo.

Todas estas mejoras suenan prometedoras, pero tendremos que esperar a ver qué opina la comunidad cuando Call of Duty: Modern Warfare 4 salga a la venta el 23 de octubre de 2026 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y Nintendo Switch 2.

These all sound like promising upgrades, but we'll have to wait and see what the community thinks when Call of Duty: Modern Warfare 4 drops on October 23, 2026, for PC, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, and Nintendo Switch 2.

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