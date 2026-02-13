Antes de The Witcher estaba Gothic, y ahora sabemos exactamente cuándo volverá este legendario RPG con una nueva versión

La nueva versión de Gothic por fin tiene fecha de lanzamiento

Saldrá a la venta el 5 de junio de 2025

Ya está disponible una demo gratuita de la precuela

El desarrollador Akima Interactive finalmente nos ha dado una fecha de lanzamiento para el próximo remake de Gothic como parte de un nuevo tráiler.

El juego está programado oficialmente para salir al mercado el 5 de junio de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y PC, años después de su presentación inicial.

Gothic 1 Remake | Release Date Trailer - YouTube Watch On

Se trata de una recreación desde cero del juego de rol (RPG) Gothic de 2001, creado con Unreal Engine 5 y mejorado con nuevas características.

Lanzado originalmente para PC, Gothic fue uno de los RPG europeos más influyentes de principios de la década de 2000.

Innovó con un mundo abierto inmersivo, que contaba con personajes no jugables (NPC) dinámicos con sus propios horarios únicos y un sistema de progresión no lineal.

Aunque era increíblemente difícil, por no mencionar que tenía muchos errores, se consideró uno de los lanzamientos más importantes del año y sirvió de inspiración para series como The Witcher.

«El objetivo principal del remake de Gothic 1 siempre ha sido recrear la magia cruda e inolvidable del original: el ambiente descarnado, el mundo abierto y vivo, el lenguaje soez, la naturaleza implacable y esa sensación de forastero sin nombre y sin héroe que convirtió a Gothic en una leyenda de culto hace 25 años», afirmó la editorial THQ Nordic en un nuevo comunicado de prensa.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Este proyecto nunca se ha centrado en crear algo "suficientemente bueno", sino en conseguir que tenga un aspecto y un estilo "gótico" en todos los rincones del mundo".

Si te interesa sumergirte en él desde el primer día, la edición coleccionista del juego ya está disponible para reservar en la tienda THQ Nordic EU Store. También hay una demo gratuita, con una historia precuela independiente, disponible para probar en todas las plataformas.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.