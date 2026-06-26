Capcom Spotlight 2026 deja grandes sorpresas: Resident Evil, Onimusha y mucho más

¿Te perdiste el Capcom Spotlight 2026 de este 25 de junio? De ser así, no te preocupes, aquí tenemos toda la información, incluyendo revelaciones de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, Onimusha: Way of the Sword, Resident Evil y mucho más, así que no pierdas ningún detalle.

Aquí abajo puedes ver la transmisión:

Capcom Spotlight｜Junio de 2026 - YouTube Watch On

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection regresa con un DLC repleto de historia felina

El productor de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Ryozo Tsujimoto, dio inicio a la presentación revelando el nuevo contenido descargable Historia secundaria adicional: Rudy, una aventura que explora los orígenes del Felyne Real y de los ancestros que lo precedieron. En esta historia adicional, Rudy se ve envuelto en una extraña situación que lo lleva a encontrarse cara a cara con Navirou, el legendario Felyne que alguna vez salvó al mundo en Monster Hunter Stories.

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El DLC de pago Historia secundaria adicional: Rudy ya está disponible para Nintendo Switch™ 2, PlayStation® 5, Xbox Series X|S y Steam. Los jugadores que adquirieron las ediciones Deluxe y Premium Deluxe de Monster Hunter Stories 3 ya tienen acceso al DLC y podrán disfrutarlo a partir de hoy.

Durante las formidables aventuras de Rudy y Navirou, los jugadores tendrán la oportunidad de enfrentarse a Nergigante, aunque este poderoso Dragón Anciano no será el único monstruo desafiante al que los fanáticos de Monster Hunter Stories 3 se enfrentarán. ¡Junto con el DLC de Rudy, también llega una actualización gratuita para el aclamado RPG que incorpora a los Monstruos reales al juego! Esta actualización añade un nuevo nivel de dificultad al Combate Final para los jugadores que ya hayan completado la historia principal. Al superar esta batalla en dificultad Difícil, se desbloquearán versiones Monstruo real de casi todas las criaturas del juego, incluidos los Monstruos Invasivos y los Dragones Ancianos Calamitosos, ofreciendo un desafío adicional para los Rangers más experimentados.

El director de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen comparte el camino para dar vida a la expansión

El director de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen y Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Kento Kinoshita, también participó en el Capcom Spotlight de hoy para compartir cómo la esperada expansión de Dragon’s Dogma 2 incorporará nuevas opciones de juego gratificantes y más aventuras para que los/las Ascendidos/as descubran. Tras la actualización de título de junio, Dragon’s Dogma 2 también recibirá una actualización adicional a finales de agosto que mejorará el rendimiento en todas las plataformas, añadirá espacios adicionales para partidas guardadas, ajustará la condición conocida como Dragonsplague y aumentará de cuatro a seis las ranuras disponibles para habilidades de arma.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen presenta una historia completamente nueva ambientada en la región norteña de Norgan, abandonada desde hace mucho tiempo. Además, incorpora 12 mazmorras de desafío para que los/las Ascendidos/as perfeccionen sus habilidades, además de nuevas opciones de peinados y tatuajes que permitirán a los jugadores dar vida a su visión tanto del/la Ascendido/a como de su Peón principal. Kinoshita explicó el funcionamiento de los ciclos de expedición de reliquias, una mecánica que los jugadores experimentarán mientras exploran la gélida región de Norgan. Allí descubrirán reliquias, las evaluarán para desbloquear nuevas armas y habilidades poderosas, y utilizarán estas herramientas para profundizar en los secretos del despiadado Dragón Caído y de su perseguidora, Eir.

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Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen llegará a Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam el 9 de octubre de 2026. La expansión Dark Arisen también estará disponible por separado como DLC para el juego base en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam. Como bono de preventa, los jugadores recibirán el Set de moda de Norgan – Atuendo del Norte, que podrá reclamarse desde el almacenamiento del juego al momento del lanzamiento. Los jugadores que reserven Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam también obtendrán acceso inmediato a Dragon’s Dogma 2 antes del lanzamiento de la expansión.

Onimusha: Way of the Sword revela a un diabólico duelista

Onimusha: Way of the Sword irrumpió en el evento con el director Satoru Nihei presentando a un temible nuevo enemigo al que los jugadores deberán enfrentarse en este esperado juego de acción y combate con espadas, que llegará este septiembre para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store.

El nuevo material mostró por primera vez a Dohatsu-ten, un Genma aterradoramente veloz y sediento de sangre. Tras abrirse paso hasta el mundo de los mortales, este guerrero alado proveniente de las profundidades del infierno se enfrenta al protagonista Miyamoto Musashi en una intensa batalla.

Las preventas de Onimusha: Way of the Sword ya están disponibles e incluyen como bonificaciones la apariencia de espada “Maldición sellada” y el amuleto “Komainu”. Además, los jugadores ya pueden probar la satisfactoria acción del juego descargando el demo de Onimusha: Way of the Sword a través de PlayStation Store , Xbox Store y PC vía Steam y Epic Games Store .

Resident Evil celebra 30 años de survival horror

Tras la escalofriante revelación de Resident Evil Veronica y el éxito continuo de Resident Evil Requiem, la celebración por el 30.º aniversario de Resident Evil continúa con una serie de anuncios especiales para los fans de la franquicia: