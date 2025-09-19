Battlefield 6 permitirá a los jugadores de consola evitar "cross-play" con PC para impedir que los tramposos arruinen la diversión de todos

Battlefield para PC utilizará un sistema de arranque seguro para evitar las trampas.

DICE también permitirá a los jugadores de consola evitar por completo a los jugadores de PC si así lo prefieren.

Battlefield 6 se lanzará el 10 de octubre de 2025.

El desarrollador de Battlefield 6, DICE, confirma su compromiso por ofrecer la mejor experiencia de juego, por ello, tomo medidas para proteger a los jugadores de consola de posibles tramposos.

En declaraciones a IGN, los desarrolladores de DICE confirmaron que los jugadores de PS5 y Xbox pueden optar por no jugar con jugadores de PC, pero hacerlo les impedirá jugar entre ellos también.

El director técnico Christian Buhl dijo al medio que el estudio está “tomando las trampas extremadamente en serio”, al tiempo que señaló que “son mucho más frecuentes en PC que en consola”.

“Pero estamos haciendo un gran esfuerzo, dedicando mucho trabajo a priorizar la lucha contra los tramposos”, comentó. “Hemos activado el arranque seguro (secure boot). Tenemos Javelin, nuestro nuevo sistema antitrampas, que es obligatorio para poder jugar”.

La decisión de usar arranque seguro, algo que también se ha visto en Valorant de Riot Games, ha sido un tema polémico dentro de la comunidad de PC, pero los jugadores en consola podrán evitar la posibilidad de enfrentarse a jugadores de PC.

En consola, los jugadores en la misma plataforma tendrán prioridad antes de que el juego busque usuarios en PC de manera predeterminada, aunque al desactivar esta opción, podrán limitarse a enfrentarse únicamente con otros jugadores de PS5 o Xbox. Según confirmó Dexerto en un seguimiento, el juego no puede jugarse entre PS5 y Xbox; sin embargo, al desactivar el crossplay también se desactiva el juego entre consolas, lo que significa que los jugadores de PS5 no podrán enfrentarse a los de Xbox y viceversa.

“Estamos muy seguros, pero también muy interesados en saber qué significa realmente el crossplay para Battlefield 6”, explicó Matthew Nickerson, diseñador sénior de combate en consolas del juego, señalando que el objetivo es lograr que la experiencia con control sea tan satisfactoria y precisa como la de los jugadores con teclado y ratón.

“Hemos hecho un esfuerzo extra en términos de equilibrar las entradas, entendiendo dónde se sitúan [no solo] en relación con los estilos de juego en general, sino también en el rendimiento general: en qué destacan y quizá en qué se quedan cortos”.

Nickerson también explicó que la asistencia de apuntado en consola fue completamente revisada respecto a Battlefield 2042.

“Hemos añadido asistencia de apuntado a lo que llamamos nuestro ‘triángulo de combate’ —infantería contra infantería, infantería contra vehículos y vehículos contra vehículos— para ofrecer una experiencia cohesiva si usas control, comparada con algo que quizá sea más sencillo con teclado y ratón”.

“Así que [estamos] muy dedicados al crossplay, y tratamos de perfeccionarlo en múltiples aspectos cuando se trata de juego cruzado. Es un aspecto muy importante para nosotros y para Battlefield 6”.

¿En qué plataforma probarás Battlefield 6?