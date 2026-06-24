Aunque solo llevo un rato jugándolo, ya sé que Alien: Isolation 2 será un juego de terror increíble, pero esta vez tengo muchas ganas de ver al Xenomorfo hacer algo muy específico

En solo unos minutos, Alien: Isolation 2 me hizo sentir esa sensación tan particular de tensión y estrés que solo el primer juego podía generar —y, aunque suene extraño, estoy increíblemente emocionado por ver más.

Nuestros ganadores de los premios ¡Este juego ganó uno de nuestros codiciados premios «Lo mejor del Summer Game Fest 2026»! Estos premios destacan los productos más importantes, emocionantes e innovadores presentados este año. Puedes ver qué otros juegos ganaron en nuestro resumen de "Lo mejor del Summer Game Fest 2026".

Los juegos de terror no suelen ser lo mío, pero mi amor por franquicias y series como Alien o Dead Space siempre superará mi miedo a los sustos y alimentará mi interés por empaparme de todo lo que estos juegos tienen para ofrecer en esos universos.

Y ese es el caso de Alien: Isolation 2. Se perfila como una secuela absolutamente espectacular, que retoma todo lo que Creative Assembly ejecutó de manera magistral en el primer juego, además de ofrecer mejoras que sin duda enriquecerán la experiencia. Pero hay una cosa que realmente me hubiera gustado ver en mi avance y que transformaría este juego en comparación con el anterior.

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Un enemigo conocido, una sensación conocida

(Image credit: Creative Assembly)

La demo, que tiene lugar justo al inicio del juego, me permitió tomar el control de un nuevo protagonista, Blake, quien viaja en un rover por un planeta oscuro y lúgubre, justo al borde de una tormenta.

El clima cambia, efectivamente, y salimos de nuestro rover para investigar una nave estrellada que los fans del primer juego reconocerán de inmediato. Haciendo caso omiso de los consejos de nuestros amigos, nuestro personaje sube a bordo de la pequeña nave y procede a investigarla y entrar en ella.

A partir de aquí, todos hemos visto esta película antes. Hay que restablecer la energía, pero, por supuesto, eso permite que algo se escape de su confinamiento. Poco después, vivimos un momento familiar, pero fantástico y que te deja sin aliento, cuando aparece el Xenomorfo. De inmediato me siento transportado de vuelta a la piel de Ripley del primer juego y vuelvo a la acción: busco compuertas de mantenimiento, me arrastro entre escritorios e intento recoger cualquier cosa que pueda servirme, mientras mi ritmo cardíaco se acelera, retumbando en mi pecho, y pongo todo el esfuerzo que puedo en mi visión periférica.

(Image credit: Creative Assembly)

Es aquí donde la mezcla tan particular, casi única, de tensión, estrés y miedo que emana el primer juego de Alien: Isolation se vuelve tangible para mí. Es una de las sensaciones más interesantes e impactantes que un juego me ha provocado jamás, y regresa a raudales mientras trato de considerar todas las rutas que tengo a mi disposición para abrirme camino lenta y sigilosamente de regreso a la escotilla de salida, evitando al depredador perfecto. Spoilers: mi estrategia habitual de valerme de los túneles de mantenimiento, los conductos de ventilación y los escritorios no funcionó.

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Mientras avanzo por la demo, la estética retrofuturista vuelve a ocupar un lugar central en el juego, y se ha dado un salto colosal en términos de fidelidad, detalle y ejecución. Si a esto le sumamos un excelente diseño atmosférico y ambiental en los escenarios exteriores, tal como se muestra en el tráiler del Summer Game Fest 2026, este juego será un verdadero deleite visual.

Sin embargo, por más excepcional que sea todo esto —y realmente lo es—, sigue siendo un territorio algo familiar en comparación con el primer juego, lo que casi me hace desear ver algo completamente nuevo.

De adentro hacia afuera

(Image credit: Creative Assembly)

Resulta que ese elemento completamente nuevo es la naturaleza. Alien: Isolation 2 promete entornos al aire libre en los que el Xenomorfo podrá ahora dar caza a los jugadores. Es un territorio nuevo para la franquicia, por lo que recuerdo, y como tal, es una perspectiva sumamente emocionante (y aterradora).

¿Cómo se desplazará el Xenomorfo por el paisaje? Hay que suponer que trepar y disparar a través de túneles o cuevas no será un problema, pero ¿cómo decidirá adónde ir? ¿Cómo aprenderá y se adaptará a partir de nuestras acciones en el entorno abierto? ¿Podrá el Xenomorfo hacerlo en una noche lluviosa de martes, en la oscuridad, en un lugar desconocido? (Por usar, en cierto modo, una expresión del fútbol británico).

Hay tantas incógnitas en torno a *Alien: Isolation 2*, y dado que se trata de una evolución tan clave de la fórmula, casi me molesta que Creative Assembly no me deje echarle un vistazo…

Alien: Isolation 2 Reveal Trailer | Last Chance - YouTube Watch On

Del mismo modo, tengo muchísimas ganas de saber cómo podríamos aprovechar las áreas abiertas a nuestro favor. ¿Podremos cambiar el rumbo de la situación, dada la magnitud del espacio que el Xeno tiene que cubrir, o vamos a estar en el mismo aprieto?

No me imagino que haya muchos recursos disponibles en el entorno, y es obvio que un humano no tiene ninguna oportunidad en una carrera a pie por un campo o a través de un bosque. Mi intuición me dice que volverá a sentirse implacablemente desigual — y no veo la hora de volver a sumergirme en la experiencia.

Alien: Isolation 2 aún no tiene fecha de lanzamiento, pero llegará a PS5, Xbox Series X y Series, Nintendo Switch 2 y PC.

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