Tomb Raider: Legacy of Atlantis parece ser el cambio a mejor que necesitaba este ícono de los videojuegos — pero aún no he visto lo suficiente

Al reflexionar sobre mi experiencia con *Tomb Raider: Legacy of Atlantis* en el Summer Game Fest 2026, realmente no veo la hora de volver a enfrentarme a más dinosaurios y resolver más acertijos como Lara Croft una vez más —pero estoy ansioso por ver más para tener una mejor idea de cómo se está llevando a cabo esta nueva versión del juego.

Al jugar una zona completa con un exuberante entorno de selva tropical, acertijos, cascadas y dinosaurios, lo primero y más importante fue que me la pasé de maravilla al instante, y la experiencia satisfizo tanto mi antojo de Tomb Raider como el de Uncharted.

Sin embargo, fue un avance bastante independiente, y mi sensación predominante al terminarlo —al menos después de deleitarme con su belleza— es que realmente necesito ver más para comprender mejor esta reinvención y los detalles de en qué se diferencia de un remake. Pude echar un vistazo a la aventura de Lara en Perú, pero no mucho más.

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¡Bienvenido a la jungla!

(Image credit: Crystal Dynamics)

Lo que sí puedo afirmar categóricamente, sin embargo, es que se trata de una reinvención para la época actual, de verdad. Los gráficos son increíblemente hermosos, y la representación de la selva en la que se encuentra esta versión de Lara Croft es exquisita.

La exuberante y frondosa vegetación, las ruinas bellamente detalladas y los fabulosos efectos de agua se combinan para crear un escenario realmente hermoso, y este podría ser el juego de Lara Croft más atractivo de la historia una vez que salga al mercado —lo cual es mucho decir después de la trilogía Survivor—. Llenos de túneles y rutas secretas, así como de pasadizos cubiertos de maleza que hay que despejar y saltos espectaculares que hay que realizar a través de ruinas y pasarelas, los entornos del juego prometen ser espectaculares escenarios de juego.

La parte central del segmento que probé consistía en que Lara resolviera un antiguo acertijo de agua y engranajes para avanzar más allá de una puerta gigante y, presumiblemente, abrir una ruta para encontrar un tesoro. El desafío en sí estaba bien logrado y presentaba una buena mezcla de lo que yo llamaría los acertijos «jodidamente difíciles» de los juegos más antiguos, con algunas partes que eran más intuitivas. Se sentía bien equilibrado entre darte pistas y no darte nada.

Tal era el encanto de la zona y, para explorar todo lo que tenía para ofrecer, el saqueador que hay en mí se divirtió muchísimo buscando en cada rincón y grieta adornos brillantes, baratijas y secretos; pero me quedé preguntándome si se trata simplemente de objetos que hay que encontrar y guardar en un menú, o si, con suerte, son secretos que conducen a algo más grande o que forman parte de misiones secundarias, o algo por el estilo. Solo nos queda esperar.

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Tiene el ritmo

(Image credit: Crystal Dynamics)

Es un placer volver a jugar con Lara, y esta versión no me decepcionó. Con la maravillosa voz y actuación de Alix Wilton Regan, realmente sentí que esta versión del ícono se sentía más "humana" que nunca.

Más allá de algunos saltos que desafían la gravedad, esto se debió principalmente a un conjunto de movimientos más contundentes y realistas que se sentían más arraigados a la realidad. Incluso los movimientos espectaculares y las acrobacias se sentían creíblemente humanos a través de mi control. También se siente más vulnerable, menos como un gigante de los videojuegos con armas superpoderosas, y mucho más frágil, lo que agrega un poco de peligro también.

La modernización de las herramientas de Lara se siente bien lograda; los artilugios son intuitivos de usar y útiles sin que te lo den todo masticado, al tiempo que están bien implementados en cuanto a su aspecto en pantalla, con la red de escaneo envolviéndose alrededor de las ruinas, por ejemplo.

Lara también cuenta con una nueva habilidad de enfoque que se suma a su conjunto de habilidades modernas, la cual funciona de manera muy similar al «bullet time» de Max Payne y resulta satisfactoria de usar —y de desarrollar— mediante esquivas oportunas y movimientos acrobáticos.

(Image credit: Crystal Dynamics)

Todo esto cobró protagonismo hacia el final de mi avance, cuando me topé con unos enemigos icónicos: ¡los dinosaurios! Enfrentarme a tres velociraptores con solo las confiables pistolas de Lara puso de manifiesto cuánta destreza se necesita para esquivar y apartarse acrobáticamente de los ataques, pero también lo valioso que es usar la habilidad de concentración para obtener una ventaja.

Terminar la demostración con la famosa escena de la persecución del tiranosaurio rex también fue emocionante, y con este nuevo y hermoso aspecto, el juego logró capturar de manera espectacular esa situación llena de adrenalina y pánico. Si esto es un microcosmos del espectáculo y la aventura que llenarán todo el juego, entonces será una experiencia especial; y, como resultado, realmente siento que es el momento adecuado para volver a ponerme en la piel de Lara.

Dicho todo esto, realmente me gustaría ver más para tener una idea más clara y sustanciosa de cómo se verá esta reinvención a mayor escala. La combinación de enfoques modernos en la jugabilidad, la acción y el combate, mezclados con algunos elementos de la vieja escuela que se remontan a los orígenes de uno de los mejores íconos de los videojuegos, me tiene increíblemente ansioso y emocionado por ver cómo se va a desarrollar todo esto.

Sin embargo, hasta que sepamos más, no me queda más que esperar a que el juego salga a la venta el 12 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y PC.

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