Arknights: Endfield debuta oficialmente con exploración, combate estratégico y construcción de bases

¡La espera terminó! Arknights: Endfield ya está disponible mundialmente y lo mejor de todo es que llega a PlayStation 5 y PC a través de Epic Games Store.

Pero eso no es todo, también llega a dispositivos móviles a través de la Apple App Store y Google Play Store, como título gratuito con compras dentro del juego.

Para celebrar haber cumplido con creces las increíbles metas de 35 millones de pre-registros y 5 millones de seguidores en redes sociales, todos los jugadores podrán reclamar las recompensas de la comunidad y los regalos especiales revelados durante la última transmisión de los desarrolladores en directo a partir de hoy, el día del lanzamiento.

Además, para anticipar el estreno, GRYPHLINE publicó dos tráilers visualmente impresionantes, uno de lanzamiento y otro de presentación de gameplay, que los jugadores interesados no se querrán perder.

El tráiler de lanzamiento incluye animaciones cinematográficas con la trepidante canción original «We Are Empire» de la banda de rock STARSET, mientras que el tráiler «New Horizons» destaca los vastos paisajes industriales del juego, los operadores especializados y un misterio revelado.

Mira "We Are Empire", el tráiler de lanzamiento de Arknights: Endfield, aquí:

La propuesta de Arknights: Endfield se centra en la exploración, con combate estratégico en tiempo real y construcción de bases. Junto con un grupo customizable de hasta cuatro Operadores, los Endministrators (o Endmins) combaten en tiempo real mediante sinergias y tácticas dinámicas, gestionan complejas redes de producción y energía a través del Complejo Industrial Automatizado (AIC, por sus siglas en inglés), defienden territorios y se adentran en la profunda historia de la reconstrucción del planeta Talos-II, pese a los esfuerzos del misterioso grupo antagonista conocido como "Directiva Zeroth".

Mira "New Horizons", el tráiler de gameplay de Arknights: Enfield, aquí

Arknights: Endfield incorpora tecnologías gráficas avanzadas, con alto rendimiento, opciones de NVIDIA DLSS y compatibilidad plug-and-play con mandos de PlayStation y Xbox, incluyendo retroalimentación háptica.