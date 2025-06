¡Alerta de juegos gratis! Consigue Tomb Raider 1-3 Remasterizado, Saints Row 2 y más por nada durante el Amazon Prime Day 2025

Para celebrar el Amazon Prime Day, los miembros de Prime Gaming ya pueden reclamar seis juegos gratis

Entre estos juegos se incluyen títulos como Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft, Saints Row 2, Saints Row 4: Re-Elected, y más

El Amazon Prime Day comienza el 8 de julio, pero los miembros ya pueden reclamar estos títulos antes del evento.

¡Comienza la cuenta regresiva para el Prime Day de Amazon! Lo que significa que las sorpresas inician oficialmente, al menos para los miembros Prime Gaming, quienes pueden conseguir una gran variedad de juegos gratis antes de iniciar uno de los eventos de descuentos más esperados de la plataforma.

La venta anual comienza oficialmente el 8 de julio (en algunos países), pero desde hoy hasta el 7 de julio, los suscriptores pueden reclamar seis juegos de PC, incluyendo Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft, Saints Row 2, Saints Row 4: Re-Elected, Star Wars: Rebellion, TOEM, y Dungeon of the Endless Definitive Edition.

Estos juegos ya están disponibles para plataformas como Amazon Games App y GOG, y se pueden reclamar además de los títulos Prime Gaming anunciados anteriormente para el mes de junio.

Esta colección incluye Mordheim: City of the Damned, The Abandoned Planet, Station to Station y Death Squared, que ya pueden solicitarse.

A partir del 19 de junio, los miembros Prime podrán reclamar Dark Envoy y Fate: Undiscovered Realms, mientras que Thief: Deadly Shadows, Jupiter Hell y Gallery of Things: Reveries se podrán canjear el 26 de junio.

Amazon también ha revelado que pronto se anunciarán más ofertas del Prime Day para miembros Prime.

Si quieres participar en las primeras rebajas, puedes consultar nuestra cobertura de las primeras ofertas del Amazon Prime Day que ya están disponibles.

