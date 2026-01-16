Airbnb habría confirmado el auto autónomo de Apple y lo que revela sobre el cambio de inteligencia artificial de Apple y el futuro de Airbnb

La noticia de la contratación del director técnico de Airbnb aparentemente confirma el rumorado proyecto de auto autónomo de Apple.

Agrega contexto a la estrategia de IA más amplia de Apple, especialmente con la noticia de la asociación con Google.

También muestra las ambiciones de inteligencia artificial de Airbnb, que están decididamente centradas en el elemento humano.

Apple es conocida por ser una de las empresas tecnológicas más reservadas: rara vez confirma proyectos en desarrollo y suele anunciar nuevo hardware o software solo cuando es el momento oportuno. Iniciativas enteras pueden sobrevivir, y desaparecer silenciosamente, en Cupertino sin ser reconocidas públicamente.

Por eso es notable que, después de años de rumores en torno al trabajo de Apple en vehículos autónomos , parezca haber llegado una confirmación inesperada por parte de Airbnb .

Como parte de un anuncio interno compartido públicamente que nombra a Ahmad Al-Dahle como nuevo Director de Tecnología de Airbnb, un memorando enviado a los empleados dice:

En 2014, Ahmad creó y dirigió el grupo de tecnología autónoma de Apple, responsable de desarrollar los principales sistemas de inteligencia artificial para el proyecto de automóviles autónomos de la compañía.

(Image credit: Airbnb)

Si bien Apple nunca ha confirmado formalmente el proyecto, la declaración coincide estrechamente con informes de larga data y ofrece uno de los reconocimientos más claros hasta el momento de que el esfuerzo existió de manera seria y sostenida.

El memorando también destaca la extensa trayectoria de Al-Dahle en Apple. Se incorporó a la compañía dos años antes del lanzamiento del primer iPhone, trabajando en sistemas multitáctiles y de pantalla, y luego contribuyó al desarrollo del Apple Watch y otras iniciativas de hardware, antes de liderar finalmente el trabajo de sistemas autónomos de Apple.

Al-Dahle dejó Apple en 2020 y se unió a Meta, donde se centró en IA y, desde 2023, trabaja en el grupo de IA Generativa de Meta. Allí, ayudó a lanzar Llama y a implementar funciones de IA en el conjunto de aplicaciones de Meta.

Lo que hace que la revelación sea particularmente impactante no es solo lo que revela, sino cómo se produjo. En lugar de un anuncio oficial de Apple o una presentación regulatoria, la confirmación llegó a través del anuncio de contratación de Airbnb, una vía inusual pero reveladora para una iniciativa de tan alto perfil.

(Image credit: Getty Images)

Este momento también contextualiza la estrategia general de inteligencia artificial de Apple, incluyendo su reciente colaboración con Google para usar Gemini como base para la Siri de próxima generación y otras funciones basadas en IA . En conjunto, estos avances sugieren menos una retirada y más una recalibración.

Los vehículos autónomos son una de las intersecciones más complejas de hardware, software e IA, y la decisión de Apple de finalizar el proyecto parece coherente con un enfoque renovado en áreas donde puede enviar productos a escala dentro de su ecosistema existente.

La asociación con Google en modelos de IA fundamentales refleja de manera similar un enfoque pragmático, en el que puede acelerar y potencialmente descargar algunas de sus capacidades de IA, mientras que también se centra en el producto terminado, la experiencia del usuario y coloca la privacidad del usuario en el centro a nivel interno.

(Image credit: Airbnb)

Para Airbnb, esta contratación subraya la importancia que la IA ha adquirido para su futuro. Al-Dahle aporta experiencia en el desarrollo y escalado de grandes sistemas de IA, lo que se alinea con el creciente uso de esta tecnología por parte de Airbnb en toda su plataforma.

En 2025, Airbnb implementó un rediseño integral de sus aplicaciones para iOS y Android , priorizando una navegación más clara, una mejor experiencia de usuario y experiencias más allá de los alquileres. La compañía también introdujo herramientas de atención al cliente basadas en IA y recomendaciones personalizadas, a la vez que continúa experimentando con funciones sociales.

El CEO y cofundador de Airbnb, Brian Chesky, ha sido cada vez más claro sobre el papel de la IA en la vida diaria. En la misma comunicación con los empleados, enfatizó un enfoque centrado en las personas:

En un mundo cada vez más artificial, la gente anhela lo real: una conexión real con personas reales en el mundo real. Ninguna empresa está mejor posicionada para satisfacer esta necesidad que Airbnb.

(Image credit: Airbnb)

Chesky agregó que Al-Dahle “comparte nuestra creencia de que la tecnología debe servir a las personas, no al revés, y que su propósito más importante es acercarnos unos a otros”.

Es poco probable que Airbnb se aventure en el sector de los vehículos autónomos, pero la declaración de Chesky deja claro que pretende seguir centrándose en la experiencia del cliente y en alentar a las personas a conectarse en el mundo real.

El anuncio de Chesky sobre la contratación del director de tecnología también ofrece una perspectiva poco común sobre las ambiciones pasadas de Apple y la evolución en la forma en que las grandes empresas tecnológicas abordan la IA. Aunque la confirmación se produjo de forma singular, Apple aún no la ha confirmado.