Valve está trabajando en unas gafas de realidad virtual similares a Steam Deck, y podrían salir al mercado antes de lo que te imaginas

Últimamente se ha hablado mucho sobre la posible llegada de las gafas Samsung Moohan, el primer dispositivo Android XR de Samsung para consumidores, pero parece que hay otro gran actor listo para entrar (de nuevo) en el panorama de la realidad virtual: Valve.

Se lleva meses especulando sobre las llamadas Steam Frame. Muchos fans esperaban incluso un anuncio oficial durante un evento en septiembre, pero este no se produjo, lo que es similar al enfoque de Samsung. No obstante, se espera que las gafas de Valve se den a conocer antes de finales de 2025.

A diferencia de Samsung, Valve mantiene el silencio sobre su nuevo dispositivo, pero gracias a los analistas y a la información filtrada, ya se han conocido algunos detalles.

Según las últimas noticias (a través de UploadVR), Steam Frame ya habría entrado en producción en masa, lo que podría indicar un lanzamiento a finales de este año. Esta noticia llega poco después del registro de la marca «Steam Frame» y, dado que Valve suele presentar este tipo de solicitudes justo antes del lanzamiento de un producto, parece que la presentación oficial no está lejos.

Al parecer, Valve ha aprendido mucho con Steam Deck. (Image credit: Mr.Mikla - Shutterstock)

Lo que sabemos hasta ahora sobre el dispositivo proviene principalmente de una entrevista que Valve concedió a Tested. Durante esa conversación se habló de la realidad virtual, y el ingeniero de hardware de Valve, Yazan Aldehayyat, y el diseñador de productos, Lawrence Yang, insinuaron que las experiencias del Steam Deck se tendrán en cuenta en futuros proyectos de hardware. Esto apunta claramente a un casco inalámbrico e independiente, en lugar de un modelo que deba conectarse a una computadora.

Esta suposición se ve respaldada por las especificaciones filtradas por SadlyItsBradley (una fuente generalmente fiable para noticias sobre realidad virtual). Según él, las gafas contarán con un chipset Snapdragon 8 Gen 3, algo que solo es necesario en las gafas autónomas.

Dicho chipset contaría con una GPU una generación más nueva que la XR2 Gen 2 que lleva el Meta Quest 3. Esto podría sugerir que el Steam Frame será técnicamente algo más potente que las populares gafas de Meta.

Esperemos que esa ventaja sea más que «ligeramente» superior, ya que, según otra filtración conocida, de Gabe Follower, las gafas tendrían un precio de alrededor de 1100 euros. Eso es más del doble que las Meta Quest 3.

Aún no está claro cuándo revelará Valve su nuevo hardware. Incluso si el lanzamiento no se produce hasta 2026, cada vez hay más indicios de que el Steam Frame se anunciará próximamente.