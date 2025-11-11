Se rumorea que Valve lanzará sus próximas gafas de realidad virtual esta semana. Esto es lo que sabemos sobre las Steam Frame

Se rumorea que las próximas gafas de realidad virtual de Valve saldrán a la venta esta semana, posiblemente el 12 de noviembre.

El dispositivo se conoce como Steam Frame, anteriormente Valve Deckard.

Podría lanzarse junto con algunos impresionantes juegos nuevos de la propia empresa.

¿Rumores sobre los próximos lentes/gafas Steam Frame de Valve, también conocidos como "Deckard"? Así como lo lees y esta vez señalan un lanzamiento inminente, de hecho, este 12 de noviembre. (Mañana si lo estás leyendo hoy 11 de noviembre).

Eso es según SadlyItsBradley (una fuente confiable de filtraciones relacionadas con XR), quien compartió en su Discord (a través de r/ValveDeckard) que los audífonos de Valve podrían presentarse «esta semana. Más concretamente, el miércoles», según «varias fuentes».

Ahora bien, antes de profundizar en esta filtración, voy a hacer la advertencia habitual de «tomarse los rumores con cautela», y en este caso con doble razón.

Aunque parece que cuando hay humo, hay fuego, hay tantas filtraciones sobre Steam Frame que parece casi seguro que lo veremos finalmente, no es la primera vez que se espera el debut de Deckard. Hace un par de meses, es posible que hayas visto cómo Internet se llenaba de especulaciones después de que varios influencers de la realidad virtual compartieran detalles de su asistencia a un evento con Valve en Seattle.

Dicho esto, hay algo que parece un poco diferente en esta insinuación sobre la fecha de lanzamiento. Entre otras cosas, Valve ya ha lanzado tecnología en esta época del año: el Steam Deck OLED en 2023, que salió a la venta el 16 de noviembre.

Además, estamos justo antes de las fiestas navideñas, que es, una vez más, una fecha habitual para el lanzamiento de tecnología para videojuegos, con la esperanza de que sean el regalo número uno en la lista de todos para Papá Noel.

Sin duda está en mi lista, y personalmente me inclino por que el lanzamiento se produzca pronto, pero por muy emocionado que esté por que Deckard salga finalmente a la luz, no voy a contener la respiración: ya me han decepcionado demasiadas veces este año con filtraciones sobre la fecha de lanzamiento de XR.

Cuando Steam Frame haga su debut, ¿qué podemos esperar de él?

Como hemos comentado en artículos anteriores, se espera que el dispositivo sea un casco de realidad virtual autónomo como el Meta Quest 3, pero también podría utilizarse para jugar a juegos de PC, ya sea mediante conexión para títulos de realidad virtual intensivos para PC o ejecutando juegos menos intensivos de forma local, como un Steam Deck portátil.

También se ha sugerido que podría haber dos modelos, como el Steam Deck, uno más asequible y otro con especificaciones mejoradas a un precio más elevado (por ejemplo, mayor capacidad de almacenamiento y, posiblemente, una pantalla OLED).

En cuanto al precio, varias filtraciones han situado el precio inicial en torno a los 1200 dólares (unos 900 libras esterlinas o 1850 dólares australianos). Eso lo sitúa casi a medio camino entre el Meta Quest 3 y las nuevas gafas Samsung Galaxy XR, y desde luego no es barato.

Sin embargo, dada la reciente filtración, SadlyItsBradley añadió que Valve «necesitará una o dos semanas para explicar el dispositivo», lo que podría sugerir que el alto costo se debe a que se trata de un complejo dispositivo para juegos de PC con más utilidades de las que la gente esperaría.

Aunque esto también podría ser un adelanto de otros anuncios de Valve relacionados con los controladores y los juegos que se espera que se lancen junto con Frame, cuando se trata del software de Valve, es difícil separar las filtraciones reales de los sueños imposibles (he visto a demasiada gente adelantando Half-Life 3 como para creer que será en 2025).

Tendremos que esperar y ver qué se trae Valve entre manos. Con suerte, no tendremos que esperar mucho.

