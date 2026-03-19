Meta va a cerrar su metaverso de realidad virtual y los fans de Meta Quest 3 no saben cómo reaccionar

Meta acaba de anunciar que Horizon Worlds VR cerrará el 15 de junio

La plataforma seguirá disponible para los usuarios de dispositivos móviles

Los fans tienen opiniones encontradas sobre el anuncio

La reducción de actividades de Meta en el ámbito de la realidad virtual entra en su segunda fase, ya que la empresa ha revelado su calendario para el cierre total de su metaverso Meta Horizon Worlds. Al menos, de su versión de realidad virtual.

En un correo electrónico enviado a los titulares de cuentas de Meta —incluido este escritor—, Meta reveló que a partir del 15 de junio de 2026 ya no podremos crear, publicar ni actualizar mundos de realidad virtual. Es más, no podremos acceder a Meta Horizon Worlds utilizando cascos de realidad virtual; en su lugar, los espacios serán exclusivos de la aplicación móvil Meta Horizon.

Es decir, siempre y cuando hayan sido optimizados para dispositivos móviles.

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Además, a partir del 31 de marzo, Horizon Worlds y Events no aparecerán en la Quest Store, y Horizon Central, Events Arena, Kaiju y Bobber Bay ya no estarán disponibles para disfrutar en realidad virtual.

Por un lado, esta medida está siendo aplaudida por muchos aficionados a la realidad virtual. Horizon Worlds nunca ha sido demasiado popular, y su creciente protagonismo en los feeds de Meta Quest —desplazando a software de terceros que muchos preferirían ver— ha sido una de las principales críticas entre muchos.

Como dijo un usuario de Reddit en un comentario sobre el anuncio: «¿Eso significa que esos munditos ya no se mezclarán con mis juegos? Lo veo como una victoria». No es, ni mucho menos, la única persona con esa mentalidad.

(Image credit: Meta)

¿Positivo? Tal vez no

Al mismo tiempo, no puedo evitar estar de acuerdo con quienes comparten este optimismo pero sienten una punzada de tristeza; comentarios como «Me alegro de que haya desaparecido, pero me preocupa lo que esto signifique para Quest y la realidad virtual en general» resumen este sentimiento de manera concisa.

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Para empezar, se trata de un cierre importante en el ámbito de la realidad virtual. Aunque Horizon Worlds quizá no haya sido el más popular, era una plataforma importante de la que posiblemente sea la empresa más importante del sector: Meta, ya que sus cascos constituyen la gran mayoría de los que están en manos de los usuarios de realidad virtual.

Por lo tanto, se trata de un grave cambio de rumbo en su enfoque de la realidad virtual y, aunque Meta ha dicho que sigue comprometida con el medio, se siente como el fin de una era.

También me da pena la base de usuarios fieles de este título, personas que habrían pasado horas creando su espacio de reunión perfecto en realidad virtual y que ahora han perdido ese trabajo, ya que explorar en el celular simplemente no será lo mismo.

Quizás solo haya unas pocas docenas de personas así, pero si tu software de realidad virtual favorito cerrara, te sentirías molesto; aunque yo no soy fan, habrá mucha gente por ahí que adoraba Meta Horizon Worlds y que realmente no quiere que desaparezca.

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