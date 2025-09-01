Los lentes inteligentes de Meta podrían recibir su mayor actualización de software en años en Connect 2025

Meta Connect podría incluir una nueva plataforma de software para las gafas de RA de Meta.

El programa de sesiones para desarrolladores de Meta Connect también promete un nuevo kit para desarrolladores...

con el que se espera permitir la creación de aplicaciones de RA/IA por parte de terceros, para que funcionen con las especificaciones de Meta.

Como sabes, Meta Connect se acerca rápidamente y con él esperamos ver algunas mejoras significativas en el hardware de los lentes inteligentes de la compañía en colaboración con Ray-Ban y Oakley. Pero eso no sería todo, pues ahora también parece que el software recibirá una importante actualización.

Así lo indica la información compartida en un informe de UploadVR, que destaca algunos detalles interesantes del programa de Meta Connect y de los perfiles de LinkedIn del personal de Meta.

El programa incluye varias sesiones sobre cómo aprovechar un «nuevo kit de herramientas para desarrolladores» que se anunciará en Connect. Al consultar los perfiles de LinkedIn de los tres miembros del equipo de Meta que impartirán estas sesiones, podemos ver que son especialistas en llevar aplicaciones a las gafas de Meta, que ayudaron a desarrollar la anterior plataforma de RA de Meta y que han colaborado con socios externos en la creación de contenido de RA e IA para los dispositivos portátiles de Meta.

Si a todo esto le sumamos un informe de la CNBC que afirma que Meta ha estado trabajando con desarrolladores externos para crear aplicaciones experimentales para sus próximas gafas inteligentes con pantalla, que también incluirán un controlador en forma de pulsera, parece claro que el software de las gafas de Meta está experimentando una importante mejora.

Una mejora que permitirá utilizar aplicaciones adecuadas por primera vez.

Más que una actualización para desarrolladores

Por lo general, las actualizaciones de los kits para desarrolladores no son muy relevantes para quienes no lo son, pero en este caso diría que, en realidad, deberíamos prestarles mucha atención.

La plataforma de gafas actual de Meta es básicamente un asistente que se integra con otras aplicaciones, como Spotify, para reproducir la música que quieras, en lugar de que las gafas ejecuten la aplicación de forma que puedas interactuar con ella correctamente. Los detalles anteriores sugieren que las nuevas gafas ejecutarán algún tipo de sistema operativo para admitir aplicaciones de forma más nativa, de manera que se parezca más al funcionamiento de un teléfono inteligente.

Aún está por ver cómo funcionará exactamente. Espero que implique alguna combinación de procesamiento en las gafas, procesamiento en el teléfono inteligente y, probablemente, conexión a un servidor externo para disponer de la mayor variedad de herramientas. Pero sea cual sea la forma que adopte, supondría una mejora considerable de la utilidad de las gafas inteligentes de Meta.

Y ya son muy prácticas, por lo que cualquier mejora solo contribuirá a potenciar su eficacia.

Espero que las aplicaciones aún no adopten la forma de aplicaciones de RA completas que cabría esperar de las gafas de RA de Orion o Snap, pero si estas nuevas gafas equipadas con HUD parecen una plataforma completa en lugar de un simple accesorio inteligente, puedo empezar a entender por qué Meta quiere cobrar precios a partir de unos 800 dólares (unos 600 libras esterlinas/1200 dólares australianos).

Como ocurre con todas las filtraciones y especulaciones, tendremos que esperar a ver qué anuncia Meta realmente en Connect el 17 de septiembre para conocer sus planes, pero cada vez más, esto parece un evento que no querrás perderte.