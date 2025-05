¡Es real! Después de múltiples especulaciones, Google finalmente reveló su prototipo de gafas inteligentes Android XR, que aún no había visto la luz.

Fue una demostración en directo impresionante, con una parte de traducción en directo que salió bien pero no sin problemas. Aun así, animó a la multitud de Google I/O, y justo después de la keynote de apertura, me di una vuelta por el anfiteatro Shoreline para encontrar un par y probarlas.

Al igual que me pasó con Project Moohan, el prototipo de auricular Android XR en el que están trabajando Google y Samsung, solo pasé cinco minutos con estas gafas prototipo. Y no, no se trataba de una montura elegante de Warby Parker ni de una alocada de Gentle Monster, sino del par que Google mostró en el escenario, el prototipo de gafas Android XR de Samsung.

Como puedes ver arriba, al igual que las Meta Ray-Ban y a diferencia de las Snapchat Spectacles (la primera generación), estos prototipos parecen monturas negras estándar. Sin embargo, las varillas izquierda y derecha son un poco más gruesas y contienen mucha tecnología.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

La tecnología está casi oculta: hay una pantalla integrada en la lente que, cuando la llevas puesta y activa, aparece en tu campo de visión mostrando una serie de cosas. La primera vez que encendí las gafas, vi la hora y el tiempo en una pequeña barra en la parte superior de mi campo de visión.

Cuando pulsé el botón de la varilla derecha para capturar una foto, la captura casi se agrandó de forma transparente en mi campo de visión. Es una buena forma de ver lo que acabas de capturar y de comprobar rápidamente si tienes que volver a disparar.

Durante la keynote, Google también compartió que las pantallas podrían utilizarse para mensajería, llamadas y traducciones, pero no llegué a probarlas. Aunque no pude pedir indicaciones por mí mismo, un representante de Google fue capaz de activar la experiencia de navegación en las gafas. No se trataba de una demostración completa, pero esta función me hace estar más entusiasmado con las gafas inteligentes con pantalla incorporada.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Por qué? Bueno, porque esta experiencia de navegación no se interpone en mi campo de visión: simplemente puedo seguir mirando al frente y ver en la parte superior que dentro de 500 pies o 50 pies tengo que girar a la derecha en una avenida concreta. No tengo que bajar la vista para mirar el teléfono o la muñeca; todo está alojado en un solo dispositivo.

Si necesito más detalles o quiero ver mi ruta, puedo mirar hacia abajo para ver una versión en miniatura del mapa, que se mueve a medida que muevo la cabeza. Si lo llevara en Nueva York, podría caminar con normalidad y echar un vistazo a la parte superior para ver las direcciones, pero cuando me detuviera con seguridad y no estorbara a los demás, podría mirar hacia abajo para ver mi ruta completa. Eso me parece genial.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

La pantalla proyectada en sí tenía una calidad bastante buena, aunque no estoy seguro de cómo se comporta bajo la luz directa del sol, ya que las probé en una pequeña habitación que Google había construido.

Es importante recordar que aún se trata de un prototipo: Google cuenta con varias marcas para producirlo, pero no hay un calendario exacto para su lanzamiento. Sin embargo, los desarrolladores podrán empezar a crear aplicaciones y probarlas a finales de año.

Los auriculares Project Moohan, que también funcionan con Android XR, llegarán este año. Samsung enviará los auriculares en una versión final aún por desvelar, lo que podría ayudar a crear compatibilidad con terceros y permitir a Google obtener más información sobre la plataforma.

Gemini, el sabio asistente de inteligencia artificial de Google, me dejó boquiabierto en Project Moohan y fue igual de convincente en las gafas Android XR. Le pregunté por el tiempo y me respondió con la previsión para unos días. Hice que analizara la réplica de un cuadro, e incluso que mirara un libro, me dijera las reseñas y dónde podía comprarlo.

El poder de tener Gemini en mis gafas me entusiasma con el futuro de esta categoría: las respuestas de audio, la conexión con el ecosistema de Google y su interacción con la pantalla de a bordo.

Queda por ver cómo será el diseño final de Samsung, pero es probable que se encuentre junto a otras gafas inteligentes con Android XR de Warby Parker, X-Real y Gentle Monster, entre otras.

Llevo mucho tiempo usando unas Meta Ray-Ban y las disfruto para hacer fotos únicas o grabar POV, como pasear a mi perra Rosie o montar en una atracción en un parque Disney. Del mismo modo, disfruté mucho con la versión original de las Snapchat Spectacles, pero su atractivo desapareció. Ambas tenían una lista más corta -o, en el caso de las Spectacles, muy corta- de funciones, pero Android XR como plataforma parece mucho más potente, incluso en una breve demostración de cinco minutos.

Aunque el diseño no me convenció del prototipo de Samsung, tengo muchas esperanzas puestas en las de Warby Parker. Ver cómo la inteligencia de Gemini cabe en un marco tan pequeño y cómo una pantalla puede ser realmente útil sin distraer demasiado me entusiasma. Tengo la sensación de que no todas las gafas Android XR gustarán a todo el mundo, pero con suficientes entradas, estoy seguro de que una de ellas emparejará la forma con la función en un equilibrio correcto.

Géminis en gafas se siente menos como el futuro, y teniendo en cuenta esta nueva entrada, mis ojos están puestos para ver lo que Meta hace a continuación y lo que la entrada de Apple tan rumoreado en el mundo de las gafas inteligentes se verá así.