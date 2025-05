CCXP México 2025: ANIPLEX se une oficialmente con un panel especial de Demon Slayer

¿Eres fan del anime y aún no tienes tus boletos para el CCXP México 2025? No sabemos qué esperas, pues ANIPLEX se une a la fiesta por primera vez en Latinoamérica y encenderá el escenario de Thunder Stage by Cinemex y zonas inmersivas en el evento.

Panel

Viernes 30 de mayo, 6:15 pm

PRESENTACIÓN OFICIAL ANIPLEX LATAM

Los altos mandos de la casa detrás de tus animes favoritos revelan, con todo el power‑up, spoilers, anuncios bomba y sus planes para México y la región.

Domingo 1 de junio, 2:30pm

PANEL ESPECIAL DE DEMON SLAYER

Invitado épico: Natsuki Hanae, la voz nippona de Tanjiro.

Conversación imperdible, historias detrás de cámaras y sesión de preguntas en vivo con la voz legendaria de Tanjiro.

Booth

Zonas inmersivas de Demon Slayer (fotos sí o sí).

Tienda oficial con merch top de Demon Slayer y Mashle..

Dinámicas + giveaways para quienes se lancen al stand y para los que sigan el stream en redes.

¿Por qué hay que estar presentes?

Primera mirada a la estrategia de ANIPLEX en LATAM. Momentazo épico con Natsuki Hanae, la voz oficial de Tanjiro. Una charla llena de spoilers, secretos nunca antes revelados y toda la energía otaku que hará explotar el Thunder Stage. ¡Esto va a ser épico!

Contenido exclusivo, merch oficial y experiencias que harán vibrar a todo el fandom al máximo nivel.