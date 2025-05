Amazon pretende introducir algunos programas de Prime Video a nuevas audiencias

The Rings of Power y Citadel podrían emitirse en canales terrestres fuera de EE.UU.

La pareja mencionada son dos de los Amazon TV Originals más caros de la historia

¡Atención! Parece que Prime Video seguirá los pasos de Netflix con dos de sus programas más caros y estarían disponibles en plataformas fuera de Prime Video.

Según el jefe de distribución de Amazon MGM Studios, Chris Ottinger (citado por Variety), los espectadores podrían ver pronto algunos de los títulos de televisión del estudio en otro servicio.

De hecho, programas como The Rings of Power y Citadel, que se cree que se encuentran entre los proyectos más costosos de Prime Video, podrían llegar a los canales terrestres en territorios no estadounidenses.

Según Variety, Amazon ya está comprando el dúo mencionado. De hecho, la rama de distribución de su división de entretenimiento ya está en conversaciones con cadenas británicas como BBC e ITV, las alemanas RTL y ZDF y la italiana Mediaset.

Sin embargo, si alguna de estas empresas decide transportar las precuelas de Ciudadela y El Señor de los Anillos de Amazon a los hogares de sus respectivos países, no les saldrá barato.

La primera temporada de Citadel se estrelló tras su estreno en abril de 2023 (Image credit: Prime Video)

Hablando específicamente de Los anillos del poder, Ottinger dijo a Variety: "Querríamos precios premium porque es un producto premium.

"La primera temporada fue el mayor estreno de una serie de televisión en la historia de Prime Video y la segunda fue la temporada más vista en Prime Video en su momento. En última instancia, depende del socio y de dónde piense colocarlo. Si alguien la quiere para el jueves a las 20.00 -una franja horaria de máxima audiencia-, espero mucho dinero".

No está claro cuánto dinero busca Prime Video para sindicar -un elegante término de la industria para la distribución de películas y programas- sus títulos de estreno.

Sin embargo, Ottinger confía en que sea la estrategia adecuada para Amazon. Esto se basa en el éxito que han tenido sus rivales de streaming, como Netflix, incluido el considerable aumento de espectadores y suscriptores que Netflix consiguió al obtener la licencia de Suits, protagonizada por Meghan Markle, en 2023. Con esto en mente, Prime Video espera replicar este enfoque ofreciendo sus películas y programas originales a otros.

"Sacamos al mercado títulos de la biblioteca premium para probar su rendimiento en Prime Video mientras se emitían también en plataformas de terceros", añade Ottinger.

"Uno de los objetivos era ver si se beneficiarían de un impulso al estilo de Netflix o si acabarían canibalizando nuestra propia audiencia. El efecto que vimos fue entre neutro y positivo para Prime Video".

Amazon quiere más ojos (y compensación monetaria) para algunas de sus series más caras (Image credit: Prime Video)

¿Comprará Amazon películas y series de televisión menos caras también en el futuro? Aún está por ver. La división de entretenimiento de la compañía tiene planes para ofrecer otros dos programas - Countdown y Butterfly - a canales de terceros. Sin embargo, sólo estarán disponibles tras un periodo de exclusividad de 18 meses en Prime Video.

Nadie sabe cuánto costó hacer este par de series, así que es difícil discernir si Amazon necesita recuperar su dinero con ellas como lo hace con The Rings of Power y Citadel.

La tercera temporada de The Rings of Power se encuentra actualmente en fase de desarrollo y, una vez que se estrene en uno de los mejores servicios de streaming del mundo, habrá superado la mitad de su duración de cinco temporadas. Bueno, siempre y cuando una de las mejores series de Prime Video no sea cancelada antes de tiempo.

Mientras tanto, el futuro de Citadel, la franquicia de espionaje de Prime Video, es menos seguro. En abril, Amazon canceló las segundas entregas de los dos spin-offs de Citadel. Y, aunque se sigue trabajando en la segunda entrega de la serie principal, la adquisición de la franquicia James Bond por parte de Amazon en febrero podría haber supuesto extraoficialmente la sentencia de muerte para la serie original de Prime Video producida por los hermanos Russo.