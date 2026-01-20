El fundador de Oculus afirma que los despidos de Meta Quest "no son un desastre", pero yo sigo sin poder verlo como otra cosa que no sea terrible

Palmer Luckey no cree que los despidos de Meta sean algo negativo para la realidad virtual

El fundador de Oculus compartió su opinión en las redes sociales

Lamentablemente, este escritor no comparte su optimismo

Todavía estamos impactados por el cierre de varios estudios de software de realidad virtual propios de Meta, pero en un momento en el que parece que la realidad virtual está en serio declive, algunos optan por ver el lado positivo y argumentan que, en realidad, esto es algo bueno para la industria.

Una voz destacada entre ellos es la de Palmer Luckey, fundador de Oculus VR, quien más tarde fundó la empresa militar Anduril Industries tras ser despedido por Facebook en 2017, después de que esta adquiriera Oculus. Luckey afirmó en las redes sociales que los despidos "no son un desastre".

Añadió: "Creo que es una buena decisión, y ya pensaba lo mismo cuando todavía estaba en Oculus». Más adelante, en su extensa publicación, explicó que «todos los desarrolladores, grandes y pequeños, incluso los más eficientes, han tenido muchas dificultades para competir con los juegos desarrollados por los equipos de Meta, que cuentan con presupuestos y equipos que superan con creces el potencial de ingresos".

Luckey no es el primero en destacar estos problemas con la estrategia de Meta. Sabemos que ha estado invirtiendo dinero en la realidad virtual de una manera que muchos otros desarrolladores, tanto de hardware como de software, simplemente no pueden permitirse. A su vez, esto ha creado un sistema de facto de partido único.

¿Por qué comprar otra cosa que no sea un casco Meta Quest cuando cuenta con el mejor soporte de software y el mejor hardware (o casi el mejor) por el precio que se cobra?

Aunque, en lo que respecta específicamente al ecosistema Quest, los juegos producidos por estos estudios no estaban «desplazando al resto del ecosistema», como afirma Luckey. Uno o quizá dos juegos de realidad virtual al año de la propia Meta no están ahogando la gran cantidad de increíbles juegos y aplicaciones de realidad virtual que hay, pero la avalancha de Horizon Worlds y el software gratuito de mala calidad que obstruye los mejores lugares de la Meta Store y los carruseles promocionales sí lo están haciendo, y según informa UploadVR, muchos desarrolladores se quejaban de esto incluso hace un año.

Aunque los títulos gratuitos mantendrán activos a algunos usuarios, lo que atrae al público son las grandes atracciones, especialmente títulos como Batman: Arkham Shadow o Marvel's Deadpool VR, con una propiedad intelectual muy reconocible. Sin embargo, dado que la realidad virtual se encuentra todavía en una fase relativamente incipiente, se necesita inversión para que estos títulos estrella vean la luz.

Ahora, sin esos equipos que crean franquicias fácilmente reconocibles que convencen a la gente de probar la realidad virtual, veo que la popularidad de la realidad virtual caerá en picado.

Es más, si nos fijamos en el desplazamiento desde el punto de vista del hardware, vemos que Meta también ha descartado sus cascos HorizonOS de terceros, dispositivos que habrían contribuido en gran medida a que la realidad virtual no pareciera una carrera de un solo participante.

Si lo miramos de forma individual, quizá podría entender el lado positivo que ven personas como Luckey. Sin embargo, si lo miramos desde una perspectiva más amplia, las nubes negras parecen extenderse kilómetros en todas direcciones.

¿Un paso en una nueva dirección o más errores?

Esto tampoco tiene en cuenta el aspecto de las gafas inteligentes del error de Meta, y cómo la experiencia en realidad virtual que acaba de perder podría haber desempeñado un papel fundamental en su futuro alternativo de realidad extendida.

Especialmente ahora que las gafas con pantalla parecen estar llamadas a convertirse en la próxima gran novedad, Meta querrá contenido para sus gafas inteligentes, y los juegos y las aplicaciones de fitness serán esenciales aquí, al igual que lo fueron en la realidad virtual.

Imagina poder contar con un entrenador virtual de Supernatural que te ayude a realizar un entrenamiento en tu parque local en RA, o algún tipo de juego multijugador de RA en la vida real desarrollado utilizando la experiencia en computación espacial de los mismos estudios que Meta acaba de cerrar.

En ese sentido, esta medida, una vez más, no parece demasiado sensata.

Podría decirse que Meta ha cometido muchos errores con los cascos Quest. También ha acertado en muchas cosas, pero servicios esenciales como la productividad y el entretenimiento se han quedado atrás en comparación con las gafas inteligentes de la competencia que he probado.

Pero, como muchos han dicho, parece que Meta ha decidido dejar de centrarse en la realidad virtual y, a diferencia de Luckey, no creo que esto sea bueno para el sector. Espero equivocarme, pero cuanto más pienso en el panorama general, en particular en el auge de las gafas frente a los cascos, no puedo evitar sentir que esto supone la sentencia de muerte para la realidad virtual, con un panorama que podría entrar en una era glacial que duraría muchos años antes de que las cosas volvieran a la normalidad.

Quizás, con suerte, me equivoque. Todavía hay muchos desarrolladores de realidad virtual externos excelentes, y tenemos el Steam Frame, que saldrá a la venta a finales de este año, así que quizás ellos mantengan la bandera en alto. Simplemente no me siento demasiado optimista en este momento.

