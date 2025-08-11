Se le preguntó al director técnico de Meta qué podemos esperar de Meta Connect 2025.

En respuesta, insinuó «grandes anuncios sobre dispositivos portátiles».

Sin embargo, no mencionó el hardware de realidad virtual.

¿Estás listo para el Meta Connect 2025 el próximo 17 de septiembre? Cada vez estamos más cerca, sin embargo, el director de tecnología de Meta nos ha dado algunas pistas de lo que podremos ver en el esperado evento, pero eso no es todo, pues también insinuó lo que no veremos.

Andrew Bosworth organiza con frecuencia sesiones de preguntas y respuestas en Instagram (a través de UploadVR), en las que a veces ofrece respuestas sorprendentemente sinceras a las preguntas del público. Sus últimos comentarios se refieren a una sesión de preguntas y respuestas sobre qué se puede esperar de Connect 2025.

Después de preguntarse qué puede insinuar, Bosworth revela que el evento incluirá "grandes anuncios sobre dispositivos portátiles", "IA, especialmente IA más dispositivos portátiles", "IA más metaverso» y «software de metaverso".

¿No hay nuevo hardware de realidad virtual? (Image credit: Meta)

En un momento profundizaré en ellos, especialmente en los dispositivos portátiles, pero quiero destacar una categoría que Bosworth no mencionó: el hardware del metaverso, también conocido como cascos de realidad virtual (VR) y realidad mixta (MR).

Cabe señalar que la falta de promesas de anuncios no equivale a decir explícitamente que no habrá nuevo hardware de realidad virtual. Pero la ausencia de un nuevo Meta Quest 4, Meta Quest Pro 2 o cualquier otro tipo de casco era de esperar, y esta sesión de preguntas y respuestas de Bosworth aviva aún más las especulaciones.

Los rumores apuntan a que Meta lanzará unas nuevas gafas en el futuro, pero, según las filtraciones, no llegarán hasta al menos el año que viene. La espera también da a Meta flexibilidad para contrarrestar mejor lo que sea que tengan preparado el Proyecto Moohan de Samsung y Google, ahora que Android XR entra en escena.

Las Quest 3 y Quest 3S son máquinas estupendas; Meta no necesita precipitarse con sus sucesoras.

Al menos podemos emocionarnos por el nuevo software del metaverso, aunque no está claro qué forma tomará. Lo ideal serían nuevos juegos de realidad virtual o servicios de transmisión de video (parece probable una actualización de Deadpool VR), pero no hay mucha información en la que basarse a partir de los comentarios de Bosworth o de las filtraciones más generales.

(Image credit: Meta)

Muchos lentes

Vale, no esperes con ansias las Quest 4. Pero, ¿qué hardware deberíamos tener en cuenta?

Según los rumores y el reciente lanzamiento de las gafas inteligentes Oakley de Meta, es probable que los dispositivos portátiles se presenten en tres formatos.

Según los rumores, el más probable es un modelo con el nombre en clave Celeste. Se lleva mucho tiempo hablando de estas gafas inteligentes y se cree que serán gafas con IA, muy probablemente Meta Ray-Bans, con pantalla por primera vez. No serán de realidad aumentada total como el prototipo Orion, sino que ofrecerán algo a medio camino entre estas y las que tenemos actualmente.

Se dice que Celeste solo estará equipada con una única pantalla y que no contará con un amplio campo de visión ni ofrecerá seguimiento posicional. Esto significa que las notificaciones y la información que te muestren las gafas siempre aparecerán a una distancia específica, en lugar de poder configurarlas virtualmente en el espacio para poder acercarte o alejarte de ellas, como se puede hacer con un objeto real.

Estas gafas también podrían venir acompañadas de la primera pulsera de Meta o de algún otro dispositivo wearable similar a un smartwatch. En lugar de realizar un seguimiento de los parámetros de salud, se cree que el reloj Meta se centrará principalmente en ofrecerte control sobre los objetos virtuales y las notificaciones, pero no me sorprendería que hubiera una versión mejorada que incluyera las funciones típicas de monitorización de la salud y el estado físico. Eso es, si el modelo básico carece de esas características.

Las Ray-Ban de Meta merecen una mejora a Oakley. (Image credit: Oakley / Meta)

Mi última predicción sobre los dispositivos portátiles es más bien una suposición, pero me parece lógica si tenemos en cuenta la antigüedad de las últimas Ray-Ban de Meta y las mejoras de hardware que han recibido las nuevas Oakley.

Es decir, creo que Meta también lanzará una versión renovada de sus Ray-Ban sin pantalla con la cámara y la batería mejoradas que ofrecen las Oakley, quizá con algunos diseños nuevos.

A diferencia de Celeste, no hay rumores al respecto, y normalmente los habría si estuviéramos cerca del lanzamiento, pero parece obvio que Meta actualizará ligeramente sus populares gafas inteligentes para que estén en la mejor posición posible para defenderse de las gafas Android XR, que empezarán a salir al mercado en 2026.