Apple Vision Pro se va al país de nunca jamás con imágenes de un concierto de Metallica

¿Eres fan de Metallica? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues la mítica banda de thrash metal llega a Vision Pro de Apple. Recordemos que Metallica es conocida por sus melodías inconfundibles y sus letras afiladas como cuchillas.

Así que no querrás perderte esta experiencia, ahora dentro de los auriculares de realidad mixta de Apple, que cuestan 3.499 dólares.

La última experiencia musical inmersiva de Vision Pro es la actuación de Metallica ante 65.000 fans en Ciudad de México. Apple filmó a la banda el año pasado utilizando 14 «cámaras de vídeo inmersivo de Apple», que pueden referirse a la nueva Blackmagic URSA Cine Immersive, un sistema de cámara 8K de doble lente de casi 30.000 dólares construido específicamente para capturar contenido de Vision Pro, pero también puede que no. Hemos pedido más detalles a Apple, pero sólo nos ha reiterado que las cámaras son «patentadas» y se pueden instalar en múltiples configuraciones.

En un comunicado sobre la experiencia, Apple afirma que el vídeo inmersivo de 180 grados te situará en el escenario, ofreciéndote un «acceso sin precedentes» a los miembros de la banda James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo.

Las cámaras también se instalaron entre bastidores y en el interior del legendario «Snake Pit», un espacio mosh-pit para superfans en medio del escenario del concierto.

La colocación de todas esas cámaras de 180 grados sobre y alrededor del escenario (algunas estaban en poleas sobre el escenario, otras en dolleys teledirigidas) te sitúa en la acción mientras Metallica te recuerda que «duermas con un ojo abierto» en Sandman y te anima a «golpearte la cabeza contra el escenario como nunca antes lo habías hecho» en Whiplash.

También tocan el éxito One, pero las imágenes de Vision Pro no te dan acceso al concierto completo de casi dos horas.

Para los fans de Metallica y Vision Pro, el nuevo vídeo inmersivo es una buena noticia. Aun así, si eres fan de Metallica y no tienes unos auriculares caros, a partir del 14 de marzo puedes reservar una demostración de Vision Pro en tu Apple Store más cercana, donde podrás ver a Metallica interpretando Whiplash.

Fade to black

Apple no ha dejado de aumentar su biblioteca de contenidos inmersivos con cortometrajes como el angustioso Submerged y animaciones/juegos como Marvel's What If...? An Immersive Story.

Son muestras convincentes de las formidables capacidades de Vision Pro. Ver una película normal sobre un submarino que se hunde no es lo mismo que ver una experiencia 3D inmersiva en la que parece que te sumerges con el submarino.

También es memorable estar casi cara a cara con un funambulista que atraviesa una extensión entre dos imponentes edificios rocosos o bucear en el hielo con unos intrépidos exploradores del Ártico.

Metallica - Official Trailer | Apple Music - YouTube Watch On

Cada una de estas experiencias es inolvidable a su manera, pero uno tiene la sensación de que Apple sigue luchando por conectar con los consumidores en estos dispositivos.

3.500 dólares es una inversión importante para unos auriculares que, en su mayor parte, te aíslan de quienes te rodean, sin contar el espeluznante EyeSight cuando los llevas puestos.

Está claro que Apple ha invertido mucho en el ecosistema de contenidos de Vision Pro. Aun así, ningún contenido atractivo, ni siquiera la integración de Apple Intelligence, convertirá a Vision Pro en una compra obligada para los consumidores con poco dinero. Es probable que Apple tenga que bajar el precio y apresurarse a lanzar una alternativa más barata a Vision Pro.

Casi dos años después de que Apple presentara por primera vez los auriculares Vision Pro, está claro que si Apple no hace algo, puede que pronto suene la campana para sus auriculares inmersivos.