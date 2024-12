Los 11 mayores fracasos tecnológicos de 2024, clasificados: desde Windows Recall hasta el Apple Vision Pro

¿Cuáles fueron los productos más decepcionantes en el mundo de la tecnología este año? Los equivalentes tecnológicos a, digamos, Gladiator 2 o Kraven el Cazador en el mundo del cine durante 2024.

Esa es una pregunta que nos hicimos primero como equipo, tomando opiniones de expertos de las diferentes esferas de la tecnología cubiertas aquí en TechRadar y participando en un debate, digamos "animado", hasta que compilamos una lista final de los mayores fracasos tecnológicos en 2024.

Entonces, si bien elegimos estos desastres tecnológicos de los meses que conformaron 2024, la clasificación se basa en su votación. ¿Cuál es la peor pieza tecnológica de todo este año? No vamos a arruinar la sorpresa, así que hagamos una cuenta regresiva en orden inverso, desde el 11 hasta el número uno que la mayoría de ustedes coincidió en que fue el mayor fracaso de este año.

11. GoPro Hero 2024

(Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Ok, lo entendemos. La GoPro Hero 2024, lanzada en septiembre, fue diseñada para ser un dispositivo compacto, barato y muy fácil de usar dirigido a principiantes, aquellos que buscan una forma muy asequible de adentrarse en el mundo de las cámaras de acción. Así que sí, dada la naturaleza misma de este tipo de hardware, podemos esperar concesiones, pero GoPro hizo demasiadas concesiones en este caso.

La GoPro Hero falla en cuanto a calidad de imagen, que definitivamente es deficiente, particularmente en condiciones de iluminación menos favorables, y solo ofrece tres modos de grabación. La grabación 4K está limitada a 30 fps y no hay opción de conectar un micrófono externo, por lo que debes usar el micrófono incorporado, y la calidad se resiente mucho si es un día ventoso.

El dispositivo tiene muchos otros inconvenientes. La GoPro Hero estuvo lejos de ser el peor producto que se lanzó en 2024, pero fracasó simplemente por recortar demasiados aspectos.

10. Evie Ring

(Image credit: Future)

El anillo Evie comenzó a enviarse a principios de 2024 y ciertamente no carecía de méritos como anillo inteligente con un diseño exclusivo pensado para la mujer. Eso incluye una naturaleza de "anillo abierto", lo que significa que el anillo tiene un pequeño espacio para ofrecer cierta flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones en el tamaño de los dedos de las mujeres durante el día, además de que también se beneficia del seguimiento del período y el registro de síntomas.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Evie también cuenta con un montón de funciones tradicionales (seguimiento del sueño, monitoreo de frecuencia cardíaca y más) agrupadas en un anillo asequible sin cargo de suscripción adicional.

Donde el Evie Ring tropezó fue en su ejecución: el seguimiento menstrual es básico, al igual que las funciones de seguimiento de actividad, la funcionalidad del sueño no parece tan precisa como la de los competidores y faltan funciones de análisis de datos generales.

En resumen, todas las funciones son bastante simples y el análisis y la presentación de los datos recopilados parecen muy endebles. Los anillos inteligentes de la competencia están muy por delante en muchos aspectos y este fracasó porque tuvo la "desgracia de haber sido lanzado en un año en el que la tecnología de los anillos inteligentes ha avanzado a pasos agigantados".

9. Windows Recall

(Image credit: Microsoft)

Microsoft introdujo la función Recall para Windows 11 en mayo de 2024, tras lo cual se desató una polémica tan inmediata y tan intensa que diríamos que no habíamos presenciado una reacción como esta ante la incorporación de un nuevo sistema operativo en mucho tiempo (posiblemente nunca).

Para resumir, se habló de Recall como una forma en que la IA podría potenciar la búsqueda en Windows 11, aunque solo para PC Copilot+ (ya que necesita una NPU potente para funcionar con la suficiente capacidad de respuesta). Microsoft lo promocionó como una búsqueda basada en lenguaje natural que podría encontrar cualquier cosa en su sistema, aunque el problema era que necesitaba tomar capturas de pantalla periódicas de toda la actividad en su PC para hacerlo.

Ese elemento central de captura de pantalla provocó una serie de preocupaciones en el frente de la seguridad y la privacidad, lo que significó que Microsoft rápidamente retiró Recall y lo volvió a poner a punto. Más tarde ese mismo año, estaba a punto de lanzarse en pruebas (en octubre) cuando Microsoft perdió el control y pospuso Recall (de nuevo).

Finalmente, Recall llegó a la fase de pruebas a finales de noviembre, momento en el que la función comenzó a sufrir algunos errores extraños y molestos , y además su "filtro de información confidencial" dejó de funcionar desde el principio. Para ser justos con Microsoft, todavía se encuentra en las primeras etapas de pruebas, pero la forma caótica y aparentemente aleatoria en la que se ha implementado la función hasta ahora no inspira mucha confianza, en particular en una funcionalidad tan polémica como Recall.

Para nosotros, este fue el mayor error relacionado con el software de 2024 (pero no para ustedes, lectores, como pronto verán).

8. La nueva app de Sonos

(Image credit: Sonos)

Sonos presentó una aplicación completamente nueva para sus parlantes en mayo de 2024 y todos esperaban con ansias la mejora que representaría con respecto al software anterior. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas...

La reacción inmediata fue una serie de quejas no solo sobre errores (lo que podría esperarse, hasta cierto punto, con cualquier renovación importante de una aplicación), sino también sobre funciones faltantes. Se trataba de una función de la que dependían muchos propietarios de altavoces Sonos, como los temporizadores de apagado y las alarmas, o la capacidad de editar la cola de canciones y otras funciones básicas de ese tipo. Además, una omisión notable fue la falta de compatibilidad con la tecnología de lectura de pantalla para personas ciegas.

En su haber, Sonos hizo un buen trabajo al escuchar los comentarios de los usuarios y la empresa prometió que volvería a agregar las funciones que faltaban. Afortunadamente , en octubre se había restaurado gran parte de esa función. Pero es sorprendente que, durante la optimización de la aplicación, los desarrolladores no pensaran en cuánto estaban recortando, lo que hizo que la versión inicial pareciera una versión beta, lo que obviamente está lejos de ser ideal.

Sonos prometió que había aprendido la lección de todo esto, por lo que esperamos no ver más errores en este sentido.

7. Concord

(Image credit: Firewalk Studios)

Concord, la más reciente IP AAA de Sony, podría describirse de muchas maneras. Como Overwatch, pero en lugar de ser gratis, pagas por él. Ok, es cierto que Sony explicó que la idea era " tú eres el dueño de Concord, Concord no te posee a ti", es decir, no hay una explotación constante del Pase de Batalla con este juego de disparos de héroes en vivo, pero el verdadero problema fue que cuando el juego se lanzó en agosto, nadie quería tenerlo.

El número de jugadores se redujo a un nivel vergonzoso y las ventas fueron extremadamente débiles en PS5 (y PC), lo que significó que solo dos semanas después del lanzamiento de Concord, sus servidores fueron cerrados (y aquellos que compraron el juego recibieron un reembolso). La situación empeoró aún más cuando Firewalk Studios, el desarrollador, fue posteriormente cerrado a fines de octubre .

Teniendo en cuenta el dinero gastado en Concord (según se informa, cientos de millones, sin mencionar los ocho años que llevó su desarrollo), representa uno de los mayores fracasos de la historia del mundo de los videojuegos. No cabe ninguna discusión al respecto.

¿Qué salió tan mal? Es difícil de desentrañar, pero las principales críticas que se le hicieron a Concord fueron que era demasiado insulso, genérico y derivado, y hubo críticas a las decisiones de diseño que se tomaron con los personajes, que no eran lo suficientemente atractivos para algunos.

Para ser justos con Concord, las críticas no fueron todas malas, pero no se puede evitar la reacción negativa al título por parte de los propios jugadores y de los propietarios de PS5 que votaron por mantener sus billeteras bien cerradas cuando se trataba de este desafortunado shooter 5v5.

6. Windows 11 24H2

(Image credit: Shutterstock)

La versión 24H2 de Windows 11, la gran actualización para 2024, comenzó a implementarse en las PC a principios de octubre. Desafortunadamente, los errores aparecieron rápidamente después, lo que se convirtió en un flujo constante y frustrante de bichos.

Había errores más grandes, errores más pequeños y una cantidad que arruinó seriamente la diversión de los jugadores de PC , junto con algunos fallos realmente extraños. De hecho, un tema con estos problemas, junto con su lamentable prevalencia, fue que hubo algunos contratiempos realmente extraños, incluidos menús que volaban de la parte superior de la pantalla y Alt-Tabbing entre aplicaciones que ocurrían a una velocidad glacial.

Lo bueno fue que no hubo problemas graves, al menos, como borrar archivos o bloquear el equipo. La rareza de algunos de estos errores nos lleva a pensar que Germanium, la nueva plataforma subyacente con la actualización 24H2, es quizás la culpable de toda esta rareza. En resumen, es un montón de trabajo en segundo plano, por lo que podría haber causado un montón de efectos secundarios que ahora estamos presenciando en forma de rarezas.

Otra decepción fue que la actualización 24H2 no ofrecía demasiadas funciones interesantes, aunque sí incluía algunas nuevas funciones útiles. Aun así, aunque las novedades no incluían grandes cambios en la fórmula de Windows y el trabajo en este aspecto era prácticamente invisible, la buena noticia es que Germanium refuerza la seguridad y la capacidad de respuesta general de Windows 11.

En definitiva, es probable que Windows 11 24H2 sea un paso positivo, pero teniendo en cuenta lo que ha ocurrido este año, tenemos que calificarlo de fracaso bastante inestable. Algo con lo que están de acuerdo nuestros lectores al ver lo mucho que ha subido 24H2 en la clasificación, por delante de Recall, para nuestra sorpresa.

5. AirPods Max 2024

(Image credit: Future)

Los AirPods de gama alta de Apple se lanzaron en 2020 y estos auriculares inalámbricos impresionaron mucho. Nosotros elogiamos los AirPods Max originales por ofrecer un " rendimiento de audio increíble " y una excelente cancelación de ruido.

Todo esto hizo que los AirPods Max 2 fueran muy esperados. Pero cuando Apple finalmente presentó los auriculares de segunda generación en septiembre de 2024, la gran actualización fue... redoble de tambores... un puerto USB-C (en lugar del puerto Lightning) y algunos colores nuevos (medianoche, naranja, luz de estrellas, azul y morado). Eso fue todo: un cambio de conector y colores nuevos.

De hecho, Apple tuvo el descaro de anunciar esta "renovación" de los AirPods Max como un nuevo producto, pregonando que los auriculares mantendrían el mismo precio. Sí, así es: puedes tener unos auriculares de hace cuatro años por solo $549 (en EUA). Dijimos que los AirPods Max eran "muy caros" en el lanzamiento, en 2020, y ni hablar este año, donde los productos rivales ahora hacen que Apple quede en ridículo, francamente.

Teniendo en cuenta las altas expectativas que había con la renovación de los AirPods Max y la larga espera por una nueva versión de los auriculares, lo que tuvimos en 2024 solo podría describirse como una gran decepción. Parece que Apple ha abandonado prácticamente sus auriculares de alta gama, al menos en el futuro previsible.

4. Rabbit R1

(Image credit: Future)

Ah, el Rabbit R1, un dispositivo "acompañante de IA" que apareció parpadeando bajo la luz del sol (arrugando su nariz y bigotes virtuales) en el CES 2024 en enero antes de su lanzamiento oficial en mayo.

Por supuesto, no podemos ignorar este dispositivo. No con ese aspecto retro de color naranja brillante, eso es seguro. El Rabbit R1 se vendió como un compañero todo en uno dedicado a la inteligencia artificial, pero este dispositivo es en realidad una solución clásica en busca de un problema.

Puedes enviarle todas tus consultas de IA habituales al Rabbit y recibirás una respuesta a través del modelo de acción grande (LAM) del dispositivo en la nube. Aunque es posible que tengas que esperar un tiempo para recibir esa respuesta mientras el R1 se conecta y transmite tu pregunta, algo que descubrimos que sucedía con demasiada frecuencia en nuestra revisión. El problema principal es que puedes hacer todo esto en tu teléfono inteligente, así que ¿por qué querrías llevar (o comprar) otro dispositivo?

No lo harías, y los argumentos del fabricante sobre que la experiencia del Rabbit R1 no se puede replicar simplemente en una aplicación para teléfonos inteligentes parecen pura propaganda de relaciones públicas.

Gran parte de la funcionalidad es torpe, incluida la rueda de desplazamiento, una parte integral de la interfaz del dispositivo, y, en última instancia, el Rabbit R1 fue uno de los lanzamientos más desconcertantes de 2024. Pero es IA, ¿no? Así que, ya sabes, súbete a bordo o te perderás la revolución, o algo así...

3. Spotify Wrapped 2024

(Image credit: Spotify)

Spotify Wrapped suele ser una mirada divertida a lo que más escuchaste durante el año que acaba de pasar, pero en 2024, la diversión terminó y comenzó la indignación. Hubo una especie de explosión de resentimiento en torno a Wrapped este año.

Hubo varias razones principales para esto, una de las cuales fue que Spotify se excedió con las funciones de inteligencia artificial (un giro predecible de los acontecimientos, sin duda). En segundo lugar, Spotify proporcionó menos estadísticas sobre tus canciones favoritas y omitió datos sobre los géneros y álbumes más populares que has estado reproduciendo sin parar.

Además, se eliminó la popular función Sound Town y, este año, pareció que hubo una falta general de esfuerzo con Spotify Wrapped. Para colmo, vimos numerosas quejas sobre canciones o artistas que la gente nunca escuchó (o que no escuchó mucho) que misteriosamente se incluyeron en sus clasificaciones principales (esto nos pasó con una canción). ¿Tal vez tenga algo que ver con la IA que se está infiltrando en todas partes? Tal vez... sí, echemos la culpa a la IA, es una apuesta bastante segura.

Lo que empeoró aún más las cosas para Spotify fue que Apple Music Replay fue muy superior este año.

2. Humane AI Pin

(Image credit: Humane)

El Rabbit R1 no fue el único dispositivo de inteligencia artificial personal que buscaba superar a tu teléfono inteligente este año. El Humane AI Pin, que se había anunciado durante mucho tiempo, finalmente llegó en abril de 2024 y resultó que los escépticos tenían razón al decir que este dispositivo parecía demasiado bueno para ser verdad en las primeras demostraciones.

El concepto era innegablemente audaz y valiente: un dispositivo que es una pequeña computadora portátil que se puede colocar (mediante un imán) en la ropa (al estilo de Star Trek) y que tiene una cámara incorporada. Está construido alrededor de un asistente central de inteligencia artificial que se usa principalmente con comandos de voz, pero también hay un proyector láser en miniatura que puede proyectar una interfaz (de algún tipo) en la mano.

Los críticos tecnológicos condenaron de forma unánime el Humane AI Pin, y Marques Brownlee declaró que era "el peor producto que he reseñado", lo que debe doler.

El Pin obtiene una clara puntuación por su innovación (sin duda) y por su diseño físico realmente inteligente, pero el problema es que el dispositivo en sí es demasiado caro, demasiado lento a la hora de procesar tus solicitudes y, a menudo, sus respuestas son erróneas. La interfaz poco elegante (la interfaz de usuario proyectada es difícil de usar, por decir lo menos) y la poca fiabilidad general del dispositivo no ayudan.

Al igual que el conejo, es una solución en busca de un problema, y es mejor usar el teléfono inteligente. Es cierto que esto puede ser un atisbo del futuro, pero demuestra claramente que todavía estamos firmemente anclados en una línea temporal actual en la que el pin de inteligencia artificial humana no tiene sentido práctico.

1. Apple Vision Pro

(Image credit: Apple)

Bueno, esto es algo extraño, ya que creíamos aquí en TechRadar que los Apple Vision Pro realmente iban a revolucionar. Y, sin embargo, aquí están ustedes, queridos lectores, diciéndonos que este es el mayor fracaso tecnológico de 2024, y por un amplio margen.

¿Cómo podemos resolver esto?, te preguntarás. Bueno, a pesar de la reseña positiva que recibimos del Vision Pro, hicimos algunas advertencias sobre el dispositivo de realidad mixta. Estuvimos de acuerdo en que el Vision Pro es demasiado caro (la queja obvia aquí) y también demasiado pesado, y que sus aplicaciones tienen algunos errores.

$3.500 dólares por unos auriculares es bastante ridículo, no hay forma de evitarlo, sin importar lo buena que sea la experiencia visual y de audio.

Esa calidad asombrosa está muy bien, pero el hardware vive y muere por su software, y ahí radica el problema del Vision Pro. Las aplicaciones con errores son una cosa (y obviamente problemáticas), pero la falta de aplicaciones es otro obstáculo.

Esto se remonta a los informes de ventas inestables del Vision Pro que estuvieron por debajo del nivel esperado por Apple, lo que llevó a la compañía a recortar la producción en el verano, y luego vino una afirmación de que Apple podría incluso detener las líneas de ensamblaje de los auriculares por completo para fines de 2024 (temporada apropiadamente).

Se mire como se mire, las unidades no han cambiado tanto como Apple creía, incluso con un dispositivo tan caro, y por eso, los desarrolladores de aplicaciones no están acudiendo en masa a vender productos a lo que se percibe como un público muy especializado. En una encuesta anual para desarrolladores de Mac (de Setapp ), el 35% de los desarrolladores dijo que no tenían planes de crear una aplicación para Vision Pro, y casi la mitad tenía dudas sobre si dar soporte a los auriculares con algún software.

A medida que avanzaba el año 2024, no surgieron aplicaciones realmente revolucionarias para Vision Pro, y tenemos la sensación de que Apple está empezando a perder la paciencia y el interés en sus auriculares dada la recepción general que ha recibido este año.

Por tanto, el Vision Pro puede ser un producto excelente en algunos aspectos, pero no se puede negar que, en términos de precio exorbitante, ventas aparentemente flojas y falta de entusiasmo en torno al soporte, el auricular de Apple es un fracaso. El fracaso tecnológico más importante, de hecho, según ustedes, los que votaron en nuestra encuesta (muchas gracias por sus comentarios).

¿Salvará la situación un Vision Pro más asequible, como se rumorea que Apple está considerando? Eso está por verse, pero el problema podría ser que la idea de Apple de "asequible" es en gran medida un término relativo .