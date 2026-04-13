"Una demanda desmesurada": algunos modelos de Mac mini y Mac Studio ya están agotados en Apple, pero no está claro cuáles son las razones: ¿una crisis de memoria RAM o una actualización inminente?

Algunos modelos de Mac mini y Mac Studio ya no están disponibles

La escasez podría estar relacionada con problemas de memoria RAM y almacenamiento

También se espera para pronto una actualización del chipset M5 para estos Mac

Hace unos días informamos de que algunas configuraciones del Mac mini y del Mac Studio presentaban retrasos prolongados en los plazos de envío si se pedían directamente a Apple, y ahora la situación de las existencias parece haber empeorado aún más.

Tal y como ha señalado 9to5Mac, algunos modelos de estas gamas están ahora completamente agotados en la Apple Store de EE. UU. Entre ellos se encuentran el Mac mini M4 con 32 GB de RAM y el Mac Studio M3 Ultra con 256 GB de RAM, por lo que las opciones de mayor especificación y más caras parecen ser las más afectadas.

Hemos comprobado los niveles de existencias en Apple en el Reino Unido y Australia, y las mismas configuraciones aparecen como indisponibles; simplemente no se pueden comprar en este momento. Los modelos que aún están disponibles para comprar o recoger en una Apple Store presentan retrasos significativos de varios meses en algunos casos.

El artículo continúa a continuación.

Además, esto parece ser más que una «mera» escasez de existencias: cuando los productos de Apple dejan de estar disponibles para su compra de esta manera, por lo general significa que se están descontinuando por completo, que es lo que ocurrió con el Apple Mac Pro a finales del mes pasado.

¿Se avecina una actualización del M5?

El Mac Pro ya ha dejado de fabricarse (Image credit: Brittany Hosea-Small/ AFP/ Getty Images)

Dado que Apple aún no ha hecho ningún comentario oficial, solo podemos especular sobre lo que está pasando aquí, pero parece probable que la actual escasez de memoria y almacenamiento, provocada por la demanda de los centros de datos de IA, esté afectando a las líneas de producción de Apple.

Sin embargo, hay otro punto de vista: se cree que las actualizaciones del chip M5 para el Mac mini y el Mac Studio están a la vuelta de la esquina. Es posible que Apple esté agotando sus existencias para hacer espacio a los nuevos modelos que están a punto de anunciarse, o tal vez sea una combinación de factores la que esté influyendo.

Los usuarios de Reddit han señalado la «demanda desmesurada» de los modelos actuales —en parte debido a que los Mac se utilizan para ejecutar IA local— y la próxima actualización del M5 como las principales razones de la escasez de existencias. Aquí se menciona menos la crisis de la RAM, que hasta ahora Apple ha sabido manejar con bastante éxito.

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Lo que es seguro es que, debido al enfoque de «memoria unificada» de Apple, en el que la RAM está soldada directamente al chipset, no se puede actualizar la RAM en estas máquinas posteriormente, así que tenlo en cuenta si vas a hacer algún pedido.

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