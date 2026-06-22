Un YouTuber intentó usar una máquina de hielo para enfriar su equipo con una Nvidia RTX 3060… y salió más o menos como era de esperarse

TrashBench de YouTube probó una solución de enfriamiento extrema

Conectó una máquina de hielo personalizada a su GPU de Nvidia

La solución de enfriamiento funcionó, pero solo hasta cierto punto

Si en tu parte del mundo se acerca el verano y las temperaturas están subiendo, tal vez estés buscando formas más creativas de mantenerte fresco a ti y a tu equipo de computadora: como un enfriador personalizado para la tarjeta gráfica basado en una máquina de hielo adaptada.

Esta es la creación del YouTuber TrashBench (vía XDA Developers), quien hizo circular agua de una máquina de hielo por su GPU Nvidia RTX 3060 utilizando una bomba de agua. Desde el principio, debemos enfatizar que no debes intentar esto en casa; es potencialmente muy peligroso, como el propio YouTuber admite en el video.

Se necesitaron varias modificaciones para que esto funcionara, aunque fuera de manera aproximada. La máquina de hielo tuvo que desarmarse y conectarse a un termostato para asegurarse de que permaneciera siempre encendida y siguiera enfriando el agua, en lugar de detenerse cada vez que se formaba hielo y este era expulsado al cubo de la máquina.

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Se necesitaron otras soluciones de bricolaje para mejorar la refrigeración y el drenaje, pero finalmente TrashBench logró que su extravagante montaje funcionara —al menos durante 10 minutos, hasta que anunció que «todo está cubierto de agua".

Algunos resultados reales

An Ice Machine Shouldn’t Cool a GPU. I Did It Anyway. - YouTube Watch On

La condensación del agua enfriada se estaba acumulando alrededor de las tuberías del sistema hecho a la medida y se formaba en el propio enfriador de la GPU. Obviamente, el agua y los componentes electrónicos no se llevan muy bien, por lo que se necesitaban medidas de protección adicionales.

Con unos cuantos ajustes finales, TrashBench logró enfriar adecuadamente el agua de su máquina de hielo e incluso pudo jugar un rato a Cyberpunk 2077. La tarjeta gráfica funcionaba a unos 60°C con el enfriamiento por aire predeterminado, pero se mantuvo por debajo de los 23°C mientras jugaba a Cyberpunk con el enfriador de hielo.

En el punto más caliente de la RTX 3060, la temperatura bajó de 75°C a 34°C, según mostraron las pruebas. Sin embargo, dado que la temperatura del agua en el cubo de hielo seguía subiendo, no está claro cuánto tiempo duró el experimento; como el propio YouTuber reconoce, no debes intentar enfriar tu GPU con una máquina de hielo.

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"Esto no es un tutorial. No soy electricista. Todo lo que veo aquí es una tontería", dice TrashBench en la descripción de su video, así que ten en cuenta que este «pequeño enfriador de GPU maldito» no debe ser más que una distracción entretenida y temporal.

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